'Valor sentimental': dramalhão de qualidade

'Valor sentimental', o indicado da Noruega ao Oscar Internacional, já está em cartaz, e concorre a 8 Globos de Ouro, neste domingo Foto: divulgação

Já em cartaz nos cinemas (desde a semana do Natal), ‘Valor sentimental’ (‘Sentimental values’) é um drama norueguês dirigido por Joachim Trier (do ótimo ‘A pior pessoa do mundo’, 2021) que traz de volta a estrela de seu filme anterior, Renate Reinsve. O filme, que venceu o Grand Prix no Festival de Cannes do ano passado - e concorre a 8 prêmios Globos de Ouro, neste domingo, dia 11 -, ajuda a consolidar Trier como um dos grandes nomes do cinema contemporâneo. O longa explora de forma íntima e dolorosa os conflitos familiares, especialmente a relação entre duas irmãs que precisam enfrentar alguns traumas do passado.

O enredo gira em torno de Nora (Renate Reinsve, sempre muito boa em tudo o que faz) e Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas), filhas de um cineasta que abandonou a família quando estas eram pequenas. Este é feito por Stelan Skarsgard, com uma atuação digna de Oscar. A bela (e antiga) casa onde cresceram funciona como cenário principal do filme (quase que como um personagem extra), tornando-se um espaço carregado de lembranças e ressentimentos. Trier utiliza esse cenário para discutir como o trauma pode permanecer preso a lugares (no caso, um quarto da casa onde ocorreu uma tragédia), e como a memória molda nossas relações. O filme também conta com a presença da atriz americana Elle Fanning, que entra em cena por causa de algo que faz a trama andar - o personagem de Skarsgard, um celebrado cineasta aposentado, a conhece durante um festival de cinema na França, o que pode levá-lo a filmar novamente, já que é uma atriz consagrada e pode ajudar no sucesso do filme.



Mais do que um belo dramalhão familiar, ‘Valor sentimental’ propõe uma reflexão sobre memória, reconciliação e o poder da arte em curar feridas (o filme de Gustav Borg, o personagem de Skarsgard, é sobre um trauma familiar real). O drama se destaca pela delicadeza com que aborda temas universais como abandono, solidão e o sentido da vida. Por isso, tornou-se um dos favoritos nas premiações de 2025 e 2026, competindo diretamente com produções como o nosso ‘O agente secreto’. É o me favorito na categoria internacional do Oscar e, em breve, poderá ser visto na plataforma MUBI.



STREAMINGS+

*Depois de ter flopado nos cinemas (o que inviabilizou uma sequência e, até mesmo, uma série), o filme ‘Tron: Ares’ entrou no catálogo do Disney+. O melhor nele é a trilha sonora do Nine Inch Nails.

*A boa minissérie limitada do streaming Peacock, ‘All Her Fault’, chegou completa no Prime Video. É estrelada e produzida por Sarah Snook, que acabou de ganhar o People´s Choice Awards pelo papel.



*Recém-exibido nos cinemas brasileiros, o drama “Morra, amor’ entrou no catálogo da MUBI. É estrelado por Jennifer Lawrence.

*Estreia hoje na Netflix, ‘M’, show da banda Depeche Mode gravado na Cidade do México. No dia 16 de janeiro, a plataforma lança o filme ‘Dinheiro suspeito’ (‘The Rip’), com Matt Damon e Ben Affleck.



*A partir do sábado, 17 de janeiro, o canal AXN lança a nova temporada da série ‘NCIS’, e a terceira de ‘NCIS: Sydney’.



Depois de exibido nos cinemas, em outubro, o filme-concerto 'M', do Depeche Mode, entra hoje na Netflix, mundialmente Foto: divulgação

*Em janeiro, no Filmelier+, estreiam a dramédia ‘Eu já fui engraçada’, o terror psicológico ‘A vingança de Charlie’ e o filme biográfico ‘Ted Bundy: a confissão final’, além do ótimo ‘Incêndios’ - indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.



*O anime ‘Chainsaw man — O filme: arco da Reze’ está disponível para venda e aluguel nas lojas digitais da Apple TV, Amazon Prime, Claro TV+, Google Play e Microsoft Films & TV (Xbox) e Vivo Play.



*A plataforma Looke lançou a série original ‘Projeto Prometheus’. Com oito episódios, a produção russa (com toques de sci-fi) é sobre o misterioso desaparecimento de um avião, em 1998.



*Samsung TV Plus lança canal dedicado à novela ‘Reis’.



