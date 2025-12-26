Dois filmes do Linklater... É melhor do que um...

Cotação: quatro estrelas

Em 'Nouvelle Vague', Richard Linklater mostra (sob a forma de um documentário) como foram as filmagens de 'Acossado' Foto: divulgação

O diretor americano Richard Linklater tem uma carreira peculiar, alternando comédias juvenis (‘Dazed & Confused’) com sci-fi, dramas e filmes que se passam ao longo de anos (como os da trilogia ‘Depois do Amanhecer’). Agora, volta com dois filmes de uma vez: ‘Nouvelle Vague’, passado na Paris da virada dos 50s para os 60s, quando jovens críticos da revista ‘Cahiers du Cinéma’ (François Truffaut e Jean-Luc Godard, entre os mais proeminentes) estavam prestes a revolucionar o cinema; e ‘Blue Moon’, sobre o compositor Lorenz Hart (da dupla Rodgers & Hart), que luta contra o alcoolismo enquanto vê o ex-parceiro alcançar o auge da fama com o musical ‘Oklahoma!’

O mais bacana deles, ‘Nouvelle Vague’ (em cartaz nos cinemas, em breve, na Netflix) foca na produção de Acossado (‘A Bout de Souffle’, 1960), primeiro longa de Godard, mostrando suas ideias improvisadas, seu estilo diferente de ‘anticinema’ e os truques criativos (o que originou a técnica do jump-cut, por exemplo) que deram origem a um dos movimentos mais influentes da sétima arte. É um filme delicioso, não apenas para cinéfilos. Falado em francês, rodado em preto e branco e com enquadramento de filme antigo, somos levados numa volta ao passado repleta de nomes importantes da Paris da época. A reconstituição histórica é primorosa, com atuações brilhantes de Guillaume Marbeck (Godard), Zoey Deutch (Jean Seberg) e Aubry Dullin (Jean-Paul Belmondo). É um filme que dá prazer de ver.



Já em ‘Blue Moon’ (exibido na Mostra de SP e ainda sem data de estreia no Brasil), Linklater recria a atmosfera dos anos 40, em Nova York, quando o musical ‘Oklahoma!’ estreava e marcava uma nova era na Broadway. Enquanto Richard Rodgers e Oscar Hammerstein II celebravam o início de uma parceria histórica, o letrista Lorenz Hart (Ethan Hawke, em sua melhor atuação) vivia uma noite amarga, afogado em solidão e álcool. O filme acompanha Hart em seu final melancólico, revelando o contraste entre sua sensibilidade artística e o colapso pessoal que o afastava da fama e dos amigos.



Mais do que uma biografia, o longa é um recorte sobre o tempo (tema recorrente na obra de Linklater), se passa num único cenário (um bar), e, ao contrário do radiante ‘Nouvelle Vague’, é um bocado triste e amargo. O elenco conta ainda com Margaret Qualley (crush do Hart), Bobby Cannavale (barman) e Andrew Scott (como Rodgers). O filme mistura drama com toques de humor, para mostrar o fim de uma era. E do próprio Hart, numa meditação sobre a inevitabilidade da passagem do tempo. E de como a fama é ilusória e passageira.



STREAMING NEWS+

*O melhor filme do ano (e forte candidato ao Oscar na categoria) já está no HBO Max: ‘Uma batalha após a outra’, de Paul Thomas Anderson, com Leonardo DiCaprio. Já o último de Wes Anderson, o engenhoso ‘O esquema fenício’, entrou no catálogo do Prime Video.

*O MGM+ anunciou a estreia de ‘Vanished’ para o dia 1º de fevereiro. A produção de suspense e mistério, dividida em quatro partes, é estrelada por Kayley Cuoco (de ‘The Big Bang Theory’).



A terceira temporada de 'Me Conte Mentiras' chega em janeiro no Disney+ Foto: divulgação

*O Prime Video está produzindo o longa nacional ‘Tiros no Escuro’, inspirado em crime real, quando um atirador matou pessoas num cinema, num shopping de São Paulo, em 1999 (que, na ocasião, exibia ‘Clube da Luta/Fight Club’, de David Fincher).

*A docussérie do National Geographic, ‘De Polo a Polo’, com Will Smith, ganhou data de estreia: 14 de janeiro, no Disney+. Ela acompanha o ator em uma jornada, indo do Polo Sul ao Polo Norte.



*O Apple TV anunciou ‘Widow's Bay’, que estreia mundialmente na quarta-feira, 29 de abril. Protagonizada por Matthew Rhys (‘The Americans’ e ‘The Beast in Me’), a série é um drama de suspense.

*O Prime Video revelou a data de estreia da quinta temporada do reality show de comédia ‘LOL: se rir, já era!’. Os novos episódios da competição chegam na plataforma em 6 de fevereiro.



*Em ‘The Beauty – Lindos de Morrer’, o mundo da alta-costura toma um rumo sinistro quando supermodelos internacionais começam a morrer de forma misteriosa. Estreia em 21 de janeiro, no Disney+.



*A segunda temporada de ‘Beleza Fatal’ foi garantida pela HBO Max. Primeira novela nacional original do HBO, foi um dos títulos mais assistidos da plataforma, além de exibida na TV aberta pela Band.

*O Disney+ anunciou a terceira temporada da série dramática original ‘Me Conte Mentiras’. A nova temporada, composta por oito episódios, estreia em 13 de janeiro, com dois primeiros capítulos.



