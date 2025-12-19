O cinema indie ainda respira (e manda bem!)

Cotação: quatro estrelas

Publicado em 19/12/2025 às 07:01

Alterado em 19/12/2025 às 11:48

Atualmente, estão em cartaz nos cinemas dois bons filmes indies, de pequenos orçamentos e pequenos estudios. Mas com boas tramas e com seus protagonistas totalmente envolvidos com a produção.

Um deles é ‘Twinless – Um gêmeo a menos’ (‘Twinless’, 2025), drama dirigido e estrelado por James Sweeney. O filme explora o luto e a solidão após a perda de um irmão gêmeo, trazendo uma narrativa surpreendente. Algo no qual nós nunca pensamos a respeito (como fica um gêmeo após a morte do irmão?).

A trama acompanha Roman (Dylan O’Brien), que enfrenta o luto após a morte de seu irmão gêmeo. Incapaz de lidar com a ausência, ele busca apoio em um grupo voltado para pessoas que passaram pela mesma perda. Lá conhece o tímido Dennis (James Sweeney), igualmente marcado pela dor da perda, e dessa conexão nasce uma relação intensa de amizade. Gay, Dennis acaba virando o melhor amigo do macho alfa Roman. Até que a namorada deste, Marcie (Ainslie Franciosi), que trabalha com Dennis, percebe que há algo muito estranho por trás da conexão.



Já ‘Sorry, baby’ (idem, 2025) é um drama dirigido, escrito e estrelado por Eva Victor (mandou muito bem em todos os quesitos), que aborda de forma íntima e dolorosa os efeitos do abuso na vida de uma jovem professora de literatura chamada Agnes (Victor). O longa acompanha Agnes em dois tempos, como uma estudante que tenta reconstruir sua vida após um trauma profundo, e depois, já formada. Em vez de recorrer a narrativas de vingança ou melodrama, Eva Victor escolhe mostrar o impacto silencioso e persistente do abuso, explorando o isolamento, a solidão e o humor autodepreciativo da geração Z. Esse é o grande trunfo do filme. Aborda uma situação (assédio sexual), sem maniqueísmos baratos ou vitimismo. E com algum humor.



A produção se destaca por ser autobiográfica, já que a franco-americana Eva Victor se inspirou em sua própria experiência de abuso para escrever e dirigir o filme. Ela transformou sua dor em algo que oferece refelexão, empatia e companhia a outras vítimas. O resultado é um drama de humor negro, cujo título se explica na cena final. Enfim, dois bons filmes que não subjugam a inteligência do espectador, e resultam em entretenimento de qualidade.



STREAMING NEWS

*O Prime Video divulgou as primeiras imagens de ‘Young Sherlock’, série estrelada por Hero Fiennes Tiffin no papel de Sherlock Holmes. Trazida à vida pelo diretor e produtor executivo Guy Ritchie, a produção narra a história de origem de Sherlock Holmes, e não tem nada a ver com o filme homônimo dos anos 80. A série terá estreia exclusiva no Prime Video em maio do próximo ano.

*Baseado no romance best-seller de Colleen Hoover, ‘Se Não Fosse Você’ (‘Regretting you’) já está disponível para compra ou aluguel em formato Digital. O público poderá comprar o filme nas plataformas digitais: Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play e Microsoft Store, e também poderá alugar na Claro TV+, Vivo Play e Oi.



A série infantil da AppleTV volta em janeiro e anuncia suas atrações musicais Foto: divulgação

*A Netflix anunciou o lançamento da segunda e última parte de ‘Cem Anos de Solidão’ para agosto de 2026. A série, adaptada da obra-prima do colombiano Gabriel García Márquez, conquistou o público e a crítica mundialmente, e retorna com novos episódios, mantendo o mesmo rigor, ambição e fidelidade ao romance original.

*AppleTV anunciou que a segunda temporada da série de ação e suspense ‘Sequestro’ (‘Hijack’), estrelada e com produção executiva de Idris Elba (‘Luther’), com um total de oito episódios, estreia mundialmente na quarta-feira, 14 de janeiro.

*A segunda temporada da série distópica ‘Paradise’ estreará na segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026, exclusivamente no Disney+, com seus três primeiros episódios. Parte do elenco esteve recentemente no Brasil, num painel da CCXP25.

*Protagonizado pela atriz brasileira Carol Duarte, ao lado do astro britânico Josh O’ Connor e da ítalo-americana Isabella Rossellini, ‘La Chimera’ (2023) estreia em 26 de dezembro na Filmicca.

*O Apple TV anuncia as novas atrações musicais convidadas para a segunda temporada da série infantil ‘Yo Gabba Gabbalândia!’, que estreia no dia 30 de janeiro: Santigold, Ziggy Marley, Sharon Van Etten, SleighBells, Yola, StillWoozy, Silversun Pickups, ChicanoBatman, The Aquabats! e Hemlocke Springs.

#youngsherlock #yogabbagabbaland #paradise #idriselba #tomleao



_______

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.