Uma nova luz sobre ‘O Iluminado’, de Kubrick

Publicado em 12/12/2025 às 10:11

Alterado em 12/12/2025 às 10:18

Explorando o HBO Max, para conferir o que chegou e o que está para sair, notei que ‘O Iluminado’ (‘The Shining’, 1980), de Stanley Kubrick, retornou ao catálogo. Como não assistia fazia muitos anos (vi, pela primeira vez, rapazola, no cinema), dei play para rever uns trechos. Então percebi que nunca havia assistido aos primeiros 20 minutos! Como? Consultando o IMDB, descobri que a versão que vimos nos cinemas daqui (chamada de ‘european version’) tinha menos de duas horas, e a que está na plataforma dura 2h20! Motivo: quando estreou nos EUA, público e crítica acharam o filme meio arrastado. Então, Kubrick o editou em cerca de 30 minutos.



Se você quiser conferir essa versão completa nos cinemas, o filme estará em cartaz, por uma semana, em cópias novas. ‘O Iluminado’ é lembrado por suas cenas intensas (o final continua sendo muito angustiante) e pelas várias leituras. Muitos críticos e fãs discutem os significados ocultos do filme, que deram origem a grupos e sites da internet para dissecá-lo, e até mesmo a um documentário chamado ‘Room 237’ (2012). O título se refere ao quarto do Overlook Hotel, onde um funcionário matou a esposa e filhas. Apesar de Stephen King ter desaprovado a adaptação, por se distanciar de seu livro (ele gostou mais da continuação tardia, ‘Doutor Sono’, 2019, que é chato), a obra de Kubrick consolidou-se como um clássico atemporal.



A trama acompanha Jack Torrance (Jack Nicholson), um aspirante a escritor e ex-professor que aceita o emprego de zelador do isolado Hotel Overlook durante o pesado inverno nas montanhas do Colorado (na versão longa, vemos Jack sendo entrevistado para o cargo e algumas cenas e diálogos mais explicados e inéditos). Ele leva sua esposa, Wendy (Shelley Duvall), e seu filho, Danny (Danny Lloyd), que possui habilidades psíquicas (ele é ‘o iluminado’ do título). O isolamento e as forças sobrenaturais do hotel começam a afetar Jack, levando-o a uma espiral de loucura. O filme é marcado pela atmosfera opressiva criada por Kubrick, que utiliza enquadramentos simétricos, e a trilha sonora inquietante (mix de Wendy Carlos com peças clássicas), para intensificar a sensação de medo.



Então, se voce quer ver ou rever na sala escura, essa é uma rara oportunidade. Afinal, é uma versão diferente da que foi exibida aqui, nos cinemas e na TV. Ou (re)veja os dois filmes, no HBO Max.



*O Prime Video revelou durante painel na CCXP25 a data de estreia da quinta e última temporada da série ‘The Boys’: 8 de abril. O showrunner Eric Kripke subiu ao palco ao lado dos atores Erin Moriarty, Laz Alonso, Karen Fukuhara, Tomer Capone e Colby Minifie. No dia do lançamento, serão disponibilizados os dois primeiros episódios. O desfecho da série será em 20 de maio.

*Durante o terceiro dia da CCXP25, o Disney+ realizou um grande painel reunindo talentos internacionais de ‘Percy Jackson e os Olimpianos’, ‘Paradise’, ‘Demolidor: Renascido’, ‘O Urso’ e ‘The Testaments’, além os brasileiros ‘The Voice Brasil’, ‘Amor da Minha Vida’ e ‘Impuros’. O momento contou com anúncios exclusivos, conteúdos inéditos e ativações especiais.



O filme baseado na série 'Peaky Blinders' estreia em março na Netflix Foto: divulgação

*“F1® - O Filme” estreia hoje no Apple TV, após uma temporada de sucesso nos cinemas. O longa, estrelado por Brad Pitt e Javier Bardem, dirigido por Joseph Kosinski, conta com a produção do heptacampeão mundial Lewis Hamilton, que participou ativamente nos bastidores para garantir a autenticidade das cenas.

*Jocelyne Saab, jornalista, documentarista e cronista das guerras que moldaram o Oriente Médio, está com uma retrospectiva ampla na plataforma Filmicca, um streaming nacional (pago) e independente de cinema autoral e cult, com lançamentos semanais, incluindo obras inéditas, exclusivas e de grandes festivais.

*A Netflix anunciou que ‘Peaky Blinders: O Homem Imortal’, filme derivado da conhecida série, estreia globalmente em 20 de março de 2026, com Cillian Murphy retornando como Tommy Shelby.

*’Film Club’, série estrelada por Aimee Lou Wood (a inglesa dentuça de ‘Sex Education’ e ‘The White Lotus’), é a primeira série exclusiva do canal de streaming Filmelier+. Os primeiros episódios já estão disponíveis no canal, e a cada quinta-feira estreiam novos.

*‘CSI Miami: Casos Reais’ (‘The Real CSI: Miami’) é a nova série exclusiva do Adrenalina Pura+ A cada sexta-feira, novos episódios serão lançados até a conclusão da temporada, em 8 de janeiro.



