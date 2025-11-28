'Bugonia': um filme diferente e provocante

Cotação: três estrelas

28/11/2025

Alterado em 28/11/2025 às 11:44

Se você quer assistir a um filme interessante e diferente de quase tudo o que está em cartaz no momento, a dica é ‘Bugonia’, o novo trabalho do diretor grego Yorgos Lanthimos (‘A favorita’, ‘Pequenas criaturas’), novamente com sua atriz preferida, Emma Stone. O título do filme vem do termo latim ‘bougonia’, uma antiga crença mitológica, segundo a qual abelhas poderiam nascer espontaneamente a partir do cadáver de um boi — uma prática chamada bugonia. Essa ideia de vida emergindo da morte, de criação a partir da decomposição, serve como metáfora para alguns pontos da trama.

No filme, que é uma adaptação do cult sul-coreano ‘Save the Green Planet!’ (2003), de Jang Joon-hwan, Lanthimos mergulha em uma trama de conspiração e paranoia, onde dois caipiras -- primos e apicultores -- acreditam que uma poderosa executiva (Stone, que além de musa do diretor, neste filme ficou até careca pro papel) é uma alienígena infiltrada na Terra, uma ‘andromedana’, que veio para exterminar os seres humanos. E por isso, às vésperas de um eclipse, a sequestram, para que ela confesse ser uma E.T. Um dos sequestradores, que acredita que será levado na espaçonave da alien, é feito por Jesse Plemons, um ator cada vez melhor a cada novo trabalho (já tinha roubado cena como o white trash guerrilheiro de 'Guerra Civil', mesmo não creditado). Como em outros filmes do diretor, o absurdo e o surreal são usados sem parcimônia.

Com seu estilo característico (com direito a cenas e momentos chocantes e imprevisíveis), Lanthimos transforma essa fábula moderna em uma sátira provocadora sobre poder, crença e alienação. ‘Bugonia’, quase todo passado no porão dos sequestradores e apenas com três atores em cena, basicamente, envolve o espectador do começo ao fim. Em grande parte, graças à poderosa trilha sonora de Jerskin Fendrix, um colaborador constante do diretor.

O humor grotesco e certas cenas podem incomodar alguns. Mas vale a provocação. No fim, fica a questão: os seres humanos merecem estar neste planeta ou é melhor deixar tudo para os animais e insetos?

STREAMINGS+

*Entrou no Prime Video o mais recente filme do prolífico Luca Guadagnino (que lança uns dois longas por ano, em média), ‘Depois da caçada’ (‘After the Hunt’). Apesar do elenco, encabeçado por Julia Roberts, o filme, ainda em cartaz, não foi bem nos cinemas.



*Já ‘Invocação do mal 4: O último ritual’ (‘The conjuring: Last rites’), que foi muito bem nas bilheterias (bateu todos os filmes anteriores, faturando na casa dos US$500 milhões, tendo custado US$55mi), acaba de entrar no HBO Max. É a aventura final do casal Warren (vividos por Vera Farmiga e Patrick Wilson), que são caçadores do oculto. Um filme prequel está nos planos da Warner.



Os livros 'O diário de um banana' agora são uma série animada Foto: divulgação

*Outros filmes lançados no streaming: o remake de ‘A mão que balança o berço’ (‘The hand that rocks the craddle’). O original, de 1992, revelou a bela babá má Rebecca DeMornay, agora feita por Maika Monroe; Outro remake é ‘A guerra dos Roses’ (‘The War of the Roses’), rebatizado ‘Os Roses: Até que a morte os separe’, com Benedict Cumberbatch e Olivia Colman nos papéis que foram de Michael Douglas e Kathleen Turner. Ambos estão no Disney+

*A série dramática baseada no romance homônimo de Carola Lovering, ‘Me conte mentiras’, retorna para sua terceira temporada em 13 de janeiro com seus dois primeiros episódios, exclusivamente no Disney+. Um novo episódio será lançado todas as terças-feiras. As duas primeiras temporadas já estão disponíveis na plataforma.

*A comédia familiar animada ‘Diário de um banana: A gota d´água’, adaptação do terceiro livro da coleção best-seller do autor Jeff Kinney, estreia exclusivamente no Disney+ em 5 de dezembro.



