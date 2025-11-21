O novo ‘The running man’ é apenas modorrento

Cotação: uma estrela

Publicado em 21/11/2025 às 07:09

Alterado em 21/11/2025 às 11:47

A nova versão de ‘The Running Man’ (aqui, ‘O sobrevivente’, a versão quase se chamou ‘O concorrente’) estreia no Brasil esta semana. Ela não é exatamente uma refilmagem do original de 1987, estrelado por Arnold Schwarzenegger, mas uma abordagem mais fiel ao livro original de Stephen King. Dirigido por Edgar Wright (de ‘Baby driver: em ritmo de fuga’) e estrelado por Glen Powell (‘Top gun: maverick’), o filme se distancia do tom mais caricatural da versão de 1987 com Arnoldão (que aparece na face de uma nota de dólar), apostando em uma estética mais sombria e crítica. Mas não deu certo.

A trama jogou fora todo o humor, ironia e violência trash do primeiro (que tinha clima de videogame e ação quase ininterrupta) tornando-se uma espécie de versão político-panfletária vazia. Como no livro, se passa em um futuro opressor, onde um homem precisa participar de um jogo mortal transmitido ao vivo para sobreviver e expor as injustiças do sistema. No filme, ele entra no jogo para usar o prêmio para cuidar de uma filha doente. Na outra versão, não havia nada disso. Agora, rola um maniqueísmo barato. E o cara encontra amigos, do nada, pelo caminho, sem o menor sentido na trama.

É de se estranhar que esse novo (e modorrento) filme tenha sido dirigido pelo inglês Edgar Wright, acostumado a fazer paródias bem-humoradas em sua carreira. Aqui ele perdeu toda a verve cômico-irônica que demonstrava em seus primeiros filmes (como ‘Shaun of the dead’). Parece ter se rendido aos ditames de Hollywood. Uma pena. Quem é fã do diretor vai ficar francamente decepcionado com o novo trabalho, que parece ter sido feito por qualquer diretor de aluguel, não por ele. Do Edgar, só há a boa trilha sonora.

O elenco de apoio inclui nomes como Josh Brolin (como o dono do canal de TV que exibe o reality ‘The running man’) e Michael Cera (que surge do nada e nada acrescenta). Embora o novo longa entregue a visão que o material de origem não teve, nos anos 80, tudo é feito de um jeito que, no fim, faz com que o filme soe como o que queria combater: um produto fake que tenta enganar a plateia com seu viés político. Vai falhar, miseravelmente, nos cinemas.



*quem quiser comparar, o original está no catálogo do Netflix.



STREAMINGS+

*Estreia hoje, no ApleTV, o filme ‘Plano em família 2’, sequência da comédia de ação estrelada por Mark Wahlberg e Michelle Monaghan.

*A série documental de seis episódios, ‘The eras tour: The end of an era’, que narra os segredos da tour mundial Taylor Swift | The eras tour, estará, a partir de 12 de dezembro, no Disney+.

*A segunda temporada da ótima série pós-apocalíptica 'Fallout' volta dia 16 de dezembro ao Prime Video.



O bom filme argentino 'Belén' entrou no catálogo do Prime Video Foto: divulgação

*Apple TV anunciou que a segunda temporada de ‘Monarch: Legado de monstros’ (‘Monarch: Legacy of monsters’), série baseada no Monsterverse, estreia na sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026.



*O bom filme argentino ‘Belén’, exibido no último Festival do Rio, entrou no catálogo do Prime Video. Baseado em fatos reais, mostra como, a partir de uma injustiça, o aborto foi liberado na Argentina.

*O Disney+ terá presença na 12ª edição da CCXP25, que acontece de 04 a 07 de dezembro, no São Paulo Expo. Com apresentações especiais e conteúdos exclusivos, o painel da plataforma ocorrerá no Palco Thunder. Em breve, sai o anúncio das atrações



*O Prime Video anunciou a data de estreia do filme espanhol Original Amazon ‘Diga-me baixinho’, baseado no primeiro livro da saga escrita por Mercedes Ron. Será no dia 12 de dezembro.

*'Sommos Amazônia' é a primeira plataforma global de cultura da Amazônia, que reúne em seu catálogo 300 filmes, 40.000 músicas e mais de 3.000 livros. O acesso pode ser feito através de assinatura fixa, no valor de R$9,90 mensais, que dará direito a todos os conteúdos, através do link www.sommosamazonia.art.br.

#fallout #ccxp25 #monarch #belén #erastour #runningman #tomleao



_______

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.