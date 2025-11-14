Aberta a temporada do Oscar para a Netflix

...

Publicado em 14/11/2025 às 07:02

Alterado em 14/11/2025 às 11:30

Começou a temporada de filmes do Oscar, quando os estudios e plataformas de streaming lançam seus principais filmes para concorrer a indicações. Na Netflix, a temporada abriu com ‘Frankenstein’, que depois de duas semanas nos cinemas (o mínimo exigido para que filmes concorram ao careca dourado) já está na plataforma. O longa de Guillermo del Toro revisita o já muito revisitado clássico de Mary Shelley com uma qualidade cenográfica espetacular. Estrelado por Oscar Isaac, Jacob Elordi e Mia Goth, o filme é belo, mas não passa muito disso, infelizmente.

Outro destaque é ‘O filho de mil homens’, que chega à Netflix globalmente no dia 19 de novembro. Dirigido por Daniel Rezende e estrelado por Rodrigo Santoro, é a primeira adaptação audiovisual de um romance de Valter Hugo Mãe. Com estreia na 49ª edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e passagem por cinemas selecionados. Em seguida, dia 21, virá ‘Sonhos de trem’, que conta a história de Robert Grainier, um lenhador que se depara com a dureza e a beleza da vida durante a crescente industrialização dos Estados Unidos no início do século XX. No dia 28, chega ‘A garota canhota’, produção de Sean Baker (diretor de ‘Anora’). Filmado em Taipé (Taiwan), o filme acompanha uma mãe e duas filhas que precisam enfrentar segredos do passado que ameaçam separá-las.



Entre os títulos já disponíveis, estão: ‘Steve’, com Cillian Murphy (‘Oppenheimer’), sobre um dia decisivo na vida de um diretor e seus alunos em um reformatório; o tenso thriller ‘Casa de dinamite’, de Kathryn Bigelow; e o documentário ‘Vizinha perfeita’, feito com imagens de câmeras corporais de inúmeras visitas policiais.

Já o aguardado ‘Jay Kelly’, o novo filme de Noah Baumbach, estreia nos cinemas em 20 de novembro, e chega à Netflix no dia 5 de dezembro. O longa acompanha o famoso astro do cinema Jay Kelly (George Clooney) em uma jornada de autodescoberta, confrontando passado e presente ao lado de seu fiel empresário, Ron (Adam Sandler). Por fim, o suspense político ‘Seymour Hersh: Em busca da verdade’, estreia no dia 26 de dezembro com a história da carreira explosiva de Seymour Hersh, repórter investigativo vencedor do Prêmio Pulitzer. É a época em que a assinatura se faz valer.



STREAMINGS +

*O MGM+ anunciou a terceira e última temporada de ‘Power book IV: Force’. O drama retornou nesta semana, com novos episódios.

*Disney+ anunciou que a comédia ‘Only murders in the building’, estrelada por Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, foi renovada pra uma sexta temporada de 10 episódios. Pela primeira vez, a série sairá de Nova York e se passará em Londres.



'The rocky horror picture show' volta aos cinemas com cópias em 4k Foto: divulgação

*O Samsung TV Plus acaba de lançar mais um canal: o N Sports, dedicado ao universo esportivo que reúne uma ampla seleção de eventos nacionais e internacionais, além de produções originais que celebram a diversidade do esporte e de seus públicos.

*Estreou no Apple TV a segunda temporada de ‘Palm royale’, série de comédia com Kristen Wiig e Laura Dern; também no AppleTV, entrou a terceira temporada de ‘Fortune’, com Maya Rudolph.

*Entrou no Canal Brasil ‘O barato de Iacanga’. O documentário, dirigido por Thiago Mattar, narra a história do Festival de Águas Claras, realizado no interior de São Paulo. O evento musical, que se tornou símbolo da contracultura no país, teve a primeira edição em 1975, de maneira amadora. Mas, o projeto ganhou proporções maiores e outras três foram realizadas em 1981, 1983 e 1984.

*A 16ª edição do Festival de Cinema Francês do Brasil (antigo Varilux), que acontecerá de 27 de novembro a 10 de dezembro em cinemas de todo o país, apresenta seis longas-metragens exibidos no Festival de Cannes deste ano, sendo cinco deles inéditos no Brasil. Entre os destaques estão ‘O segredo da chef’, de Amélie Bonnin; e ‘Jovens mães’, de Jean-Pierre e Luc Dardenne. A atriz Isabelle Huppert estará no Rio divulgando ‘A mulher mais rica do mundo’.

*‘The rocky horror picture show’, o filme que originou o termo cult e inspirou um fenômeno global, completa 50 anos, e está de volta aos cinemas com uma versão restaurada. Let´s do the Time Warp again!

*O novo filme de Paul Thomas Anderson, o ótimo ‘Uma batalha após a outra’, está nas plataformas digitais de aluguel a partir de hoje.



