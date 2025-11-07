Cinema continua sendo a melhor diversão

Ainda que seja no sofá de casa, na maioria das vezes

Publicado em 07/11/2025 às 09:03

‘BOM MENINO’ (‘GOOD BOY’)

Cotação: três estrelas



Que tal um filme de terror todo feito a partir do ponto de vista de um cachorro? Essa é a ideia original de ‘Bom menino’ (em cartaz nos cinemas). Um cão se muda com seu dono para uma casa de campo. Lá ele descobre, aos poucos, forças sobrenaturais escondidas nas sombras. Quando as entidades ameaçam seu dono, o corajoso e intuitivo cão faz de tudo para protegê-lo. ‘Bom menino’ é o primeiro longa-metragem de Ben Leonberg. Ele levou 400 dias (ao longo de de três anos) para conseguir todos os takes e reações do animal (o filme dura apenas 72 minutos). Indy, que dá vida ao protagonista, é o mascote do próprio diretor. Bom garoto, mesmo.

‘ANONIMO 2’ (‘NOBODY 2’)

Cotação: três estrelas



Essa sequência do surpreendente ‘Nobody’ (2021) tem um toque grande de humor que o faz quase parecer uma comédia. Desta vez, para relaxar e se reconectar com a família, o paizão Hutch Mansell (Bob Odenkirk, ótimo) vai com todo mundo de férias para um lugar barato e cafona. Mas os problemas vão atrás. E assim os tiros, sangue e pancadaria chegam junto. Em dado momento, parece que estamos vendo uma versão daqueles filmes de férias da série ‘Vacation’, com Chevy Chase, exceto pela pancadaria. Precisar dessa continuação, não precisava. Mas é muito engraçada. E ainda tem a Sharon Stone pagando boletos. Nas plataformas de aluguel.

‘CORRA QUE A POLÍCIA VEM AÍ’ (‘THE NAKED GUN’)

Cotação: duas estrelas



Outro filme que não precisava existir. Mas, já que ele está aí, a gente vê. Pontos fortes: Liam Neeson e Pamela Anderson estão muito bem em seus papéis (tanto que acabaram formando um casal na vida real). Já as piadas e gags são um tanto quanto recicladas de outros filmes da série original, e até mesmo dos Austin Powers. Mas dá pro gasto (é curtinho, não cansa). Não terá sequência. Não precisa. Nas plataformas, para alugar. O original está no catálogo do Netflix.



STREAMINGS+

*Depois de duas semanas em exibição nos cinemas, chega hoje ao Netflix a versão de Guillermo del Toro para ‘Frankenstein’, com Oscar Isaac, Jacob Elordi e Mia Goth. Outro filme Netflix que será lançado nos cinemas é o novo de Noah Baumbach, ‘Jay Kelly’. Nas telonas dia 20 de novembro, e na plataforma, a partir de 5 de dezembro.



*Outros filmes no streaming: o terror ‘Faça ela voltar’; o curioso mix de serial killer com tubarões ‘Animais perigosos’; e o recente flop nos cinemas ‘A grande viagem de sua vida’, com Margot Robbie e Colin Farrell (já disponíveis no Prime Video); ‘Quarteto fantástico: primeiros passos’ (disponível), ‘Uma sexta-feira mais louca ainda’ (dia 12) e o remake de ‘A mão que balança o berço’ (dia 19 de novembro), todos no Disney+. Já o HBO Max continua explorando o seu catálogo de clássicos com o terror cult ‘Aldeia do amaldiçoados’ (1960), e dois de John Carpenter: ‘Fantasmas de Marte’ e ‘À beira da loucura’.





O "Frankenstein', de Guillermo del Toro, chega hoje ao catálogo da Netflix Foto: divulgação

*Prime Video revelou sua programação de três dias de painéis no prime time do Palco Thunder, na CCXP25, um dos maiores festivais de cultura pop do mundo, realizado de 4 a 7 de dezembro na São Paulo Expo. As séries ‘Fallout’ e ‘The Boys’ são os destaques.



*A Rock & Roll Hall of Fame Foundation fará a sua cerimônia de indução este ano no Peacock Theater, em Los Angeles. Será transmitida ao vivo no Disney+ neste sábado, dia 8, às 21h. Após o término, o evento ficará disponível na plataforma por 30 dias.



*Em novembro, na Mubi, o especial ‘Orgulho negro: Dois com Pam Grier’ presta homenagem à atriz e ao cinema blaxploitation com os clássicos ‘Coffy: Em busca da vingança’ (1973) e ‘Foxy Brown’ (1974).



COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.