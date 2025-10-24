Alguns filmes para se ver no telão ou em casa

Publicado em 24/10/2025 às 10:17

Uma versão bizarra de Cinderella, do ponto de vista de uma das irmãs feias Foto: divulgação

'A MEIA-IRMÃ FEIA' (‘THE UGLY STEPSISTER’)



Cotação: quatro estrelas

Abordagem bizarra do conto de Cinderella. Nesta produção sueca, a trama se passa pelo ponto de vista de uma das filhas feias da madrasta da Gata Borralheira, Elvira (Lea Myren, ótima) que sonha em se casar com o príncipe e, para isso, se submete a todo o tipo de procedimentos estéticos para ficar bonita. A mãe, que se casou por interesse, logo que percebe que não há dinheiro na nova família, prepara a mais velha para o golpe do baú. A bela Agnes (a Cinderella em si) é mera coadjuvante da trama, repleta de cenas grotescas, o que pode deixar alguns desconfortáveis. Diferente. Em cartaz nos cinemas



‘A MORTE DE UM UNICÓRNIO’ (‘DEATH OF A UNICORN’)



Cotação: duas estrelas

Este filme parte de uma abordagem fantástica (de que unicórnios existem e são poderosos), mas desperdiça uma boa ideia e um cast bacana (Paul Rudd e Jena Ortega, entre eles) para entregar apenas um filme que não se decide se é humor negro ou terror. Na trama, pai e filha (Rudd e Ortega) atropelam um unicórnio, no caminho para um retiro, e levam o bicho até o local, onde cientistas descobrem as propriedades mágicas dele e imaginam como explora-la para ganhar dinheiro. Mas, os pais do animal mítico (que são grandes e fortes) aparecem e começam a matar a todos. O CGI é ruim. Uma boa ideia foi desperdiçada aqui. Para alugar nas principais plataformas.



'DROP – AMEAÇA ANÔNIMA’ (‘DROP’)'



Cotação: duas estrelas

Viúva, precisando relaxar, arranja um encontro romântico (seu primeiro em muito tempo) num restaurante de luxo. Lá, ela vê que se deu bem (o rapaz é boa pinta e educado). Mas, antes que o encontro/jantar comece de fato, ela é bombardeada por mensagens misteriosas em seu celular, que ameaçam a vida dela e de seus filhos (que ficaram em casa, sozinhos), caso ela não concorde em seguir determinadas regras e executar certas tarefas exigidas. Quem será que está por trás disso? O date? O clima de suspense é bem construído e, por mais absurdas que algumas situações pareçam, tudo funciona e a gente até leva uns bons sustos. Diverte. Para alugar, nas plataformas.



*Mês de Halloween, é tempo de filmes de terror. No HBO Max, entraram ‘A hora do mal’ (‘Weapons’), que foi sucesso nos cinemas; e o fracassado ‘Eu sei o que vocês fizeram no verão passado’, que é um remake e sequência, ao mesmo tempo, de filme dos anos 90.

*Globoplay lançou a série documental ‘Caçador de marajás’. Narra a ascensão e queda de Fernando Collor de Mello. Ao longo de sete episódios, a série reúne depoimentos de ex-presidentes da República, jornalistas, familiares, amigos e funcionários da família Collor.

*MUBI tem três lançamentos na 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo: ‘Foi apenas um acidente’, de Jafar Panahi; ‘No other choice’, de Park Chan-wook; e ‘Pai mãe irmã irmão’, de Jim Jarmusch.



Entra hoje no HBO Max o ótimo terror 'A hora do mal', sucesso nos cinemas Foto: divulgação

*A Netflix anunciou o documentário nacional ‘Caso Eloá – Refém ao vivo’, que estreia no dia 12 de novembro. A produção revela trechos nunca antes divulgados do diário da adolescente Eloá Pimentel, que foi sequestrada pelo namorado, com tudo transmitido ao vivo, pela TV. O fato aconteceu em outubro de 2008.

*O serviço de streaming MGM+ anunciou a produção de ‘Bosch: Start of watch’, uma série prequel que vai explorar a origem do lendário detetive Harry Bosch, criado por Michael Connelly.

*O Samsung TV Plus traz todas as temporadas da série ‘Rookie blue’. Uma das séries mais aclamadas pela crítica, também reconhecida como uma das produções canadenses mais exportadas da TV.

*Novo filme do diretor Darren Aronofsky (‘A baleia’) já pode ser alugado ou comprado nas lojas digitais: é o frenético ‘Ladrões’ (‘Caught stealing’), uma aventura protagonizado por Austin Buttler (‘Elvis’), com Zoë Kravitz (‘Batman’) e Matt Smith (‘A casa do dragão’).

*Estreou mundialmente no AppleTV, a série documental em cinco episódios “O lendário Martin Scorsese” (‘Mr. Scorsese’). Na quarta-feira que vem, AppleTV lança o último capítulo da atual temporada da ótima série policial ‘Slow horses’. E série de comédia ‘Falando a real’ (‘Shrinking’), estrelada por Jason Segel E Harrison Ford, volta com a sua terceira temporada em 28 de janeiro, no AppleTV.

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.



