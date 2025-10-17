TOM LEÃO
‘Peacemaker’ e ‘Twisted metal’: duas séries violentas e bem divertidas, enquanto ‘The boys’ não retorna
Publicado em 17/10/2025 às 11:57
Enquanto a nova (e última) temporada de ‘The Boys’ não chega ao Prime Video, duas séries tão violentas e divertidas quanto (e com clima de quadrinhos e videogame) acabaram de encerrar suas segundas temporadas: ‘Peacemaker’ (‘O pacificador’) e ‘Twisted metal’, embas exibidas aqui pelo HBO e streaming HBO Max.
Criada por James Gunn, ‘Peacemaker’ (a série mais assistida do HBO) foca em Christopher Smith (John Cena), que vimos no segundo filme do "Esquadrão suicida" (também dirigido por Gunn), agora envolvido em uma jornada interdimensional que expande o universo da DC e conecta diretamente com tipos do novo Superman (a nova temporada se passa na timeline imediatamente seguinte ao filme).
A segunda temporada mergulhou no conceito de multiverso, com o Pacificador indo viver num destes mundos paralelos, onde ele ainda tem o seu irmão vivo, e está de boas com sua namorada, Emilia Harcourt. Com oito episódios, a temporada encerrou com um dilema interno do protagonista, enquanto ele lida com as consequências de suas ações passadas (e metido numa situação que já garante a terceira temporada). A atuação de John Cena (ex-lutador de WWF), que equilibra vulnerabilidade emocional com brutalidade cômica, é o grande destaque. Além da trilha sonora, com muito metal farofa.
Já ‘Twisted metal’ é adaptação de um famoso jogo para PlayStation, produzido pelo streaming americano Peacock (da NBC), que aqui, encontrou casa na HBO. Com 12 episódios, a temporada trouxe de volta John Doe (Anthony Mackie, bem melhor aqui do que como o novo Capitão América nos cinemas) ao lado de sua parceira, Quiet (Stephanie Beatriz). A trama expandiu o universo pós-apocalíptico com novas arenas de combate e personagens famosos dos jogos.
Enquanto os fãs americanos já assistiram ao desfecho (que foi em 28 de agosto passado), os brasileiros precisam esperar mais uma semana, ligados no HBO Max, onde os episódios são lançados às quintas-feiras. O final deixa em aberto a possibilidade de uma terceira temporada, embora ainda não haja confirmação oficial. Tomara que continue, já que é uma boa série, só que sem o hype que merece.
STREAMINGS+
*A plataforma de streaming Sesc Digital está com novos filmes muito bons. Entre os destaques, estão o documentário restaurado ‘Let’s get lost’, de Bruce Weber (sobre o jazzista Chet Baker) e o terror cult canadense ‘Scanners’, de David Cronenberg. Podem ser assistidos gratuitamente, sem precisar de cadastro, até dezembro.
*A Giros Filmes anuncia a estreia de ‘Clube Spelunca’, nova sitcom brasileira que chegou esta semana à HBO Max e TNT. A comédia reúne no elenco nomes como Antônio Pitanga e Neusa Borges.
*O novo ‘Corra que a polícia Vem Aí’ (‘The naked gun’), comédia satírica estrelada por Liam Neeson e Pamela Anderson, já está disponível nas plataformas digitais de aluguel e compra.
O excelente documentário sobre Chet Baker está disponível no Sesc Digital Foto: divulgação
*O MGM+ anuncia que adquiriu os direitos da série ‘Vanished’, com estreia em fevereiro de 2026. Filmada na França, a série (em quatro partes) é estrelada por Kaley Cuoco (‘The big bang theory’).
*O Disney+ anunciou ‘Tudo é justo’ (‘All´s fair’), drama jurídico de Ryan Murphy que estreia em 4 de novembro, com seus três primeiros episódios (um novo episódio toda terça-feira). No elenco: Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, com as atrizes convidadas Sarah Paulson e Glenn Close.
*Aliás, o Disney+ começou a usar a marca Hulu no Brasil e aposentou a Star+ (depois de negociar a compra do nome com o Starzplay).
*O MeLi (plataforma do Mercado Livre) está com um novo combo que inclui assinaturas de Netflix, HBO Max, Disney+ (estes, com anúncios) e AppleTV+ por R$ 79,90. Para conferir se vale a economia.
*A Paramount/Viacom anunciou que vai extinguir no Brasil os canais MTV, Nickelodeon, Comedy Central e Paramount Network até o final do ano. É a TV paga cada vez mais esvaziada, depois que o grupo Disney encerrou por aqui meia dúzia de seus canais este ano.
*‘F1® - O Filme’, estrelado por Brad Pitt, estreia mundialmente no streaming AppleTV (que não vai mais se chamar AppleTV+) na sexta-feira, 12 de dezembro. O filme fez grande sucesso nos cinemas.
#bradpitt #meli #hulu #peacemaker #twistedmetal #tomleao