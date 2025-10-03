‘Uma batalha após a outra’: o ‘filme de Oscar’ que Paul Thomas Anderson está merecendo faz tempo

Cotação: quatro estrelas

Publicado em 03/10/2025 às 09:52

DiCaprio entrega atuação digna de Oscar, no excelente 'Uma batalha após a outra', novo filme de Paul Thomas Anderson, em cartaz Foto: divulgação

Antes de qualquer coisa, meus três filmes favoritos de PTA (Paul Thomas Anderson) são: ‘Boogie Nights’, ‘There will be blood’ (‘Sangue negro’) e ‘Trama fantasma’ (‘Phantom thread’). Ele já tinha de ter ganhado Oscar de diretor ou filme por qualquer um destes fácil. Dito isso, o novo filme do excelente diretor americano, ‘Uma batalha após a outra’, é enfim sua maior chance de ganhar as estatuetas nas principais categorias. Ele tem tudo para isso. É sensacional.



Além de ser o seu filme mais caro e ambicioso, ‘One battle after another’ (no original) é, também, o seu mais politizado e eletrizante trabalho (em termos de ação). Em alguns momentos, se parece muito com um daqueles filmes dos anos 1970 que tinham um pano de fundo político e social, mas contavam histórias humanas (os personagens, a fotografia, o jeito como se desenrola). Em outros, lembra o estilo de Michael Mann em seu policial ‘Heat’ (1995), na pegada realista.



Seja como for, em suas 2h40, ele nunca cansa. Até porque, tem muito o que contar. A trama básica mostra um grupo revolucionário que, 16 anos após uma ousada ação em Los Angeles, se reúne para combater um inimigo comum que vem no encalço dos que escaparam da primeira vez (motivado por algo que não vamos entregar). E, na passagem de tempo, alguns ideais foram deixados para trás.



No elenco principal, o filme conta com três atores de primeira linha (e que já ganharam Oscar): Leonardo DiCaprio (como Bob, um dos guerrilheiros, que se parece muito com os tipos feitos pelo muso de PTA, Joaquin Phoenix), Benicio del Toro (um sensei mexicano, algo histriônico) e Sean Penn (incrível atuação de Penn, como um militar completamente maluco, o coronel Lockjaw). Sem que nenhum deles seja realmente o protagonista, embora sejam eles conduzindo a ação. PTA costuma fazer isso em seus filmes de tramas intrincadas e personagens complexos, desde ‘Boogie Nights’ a ‘Magnolia’.



Assim, tanto o diretor quanto dois dos atores principais (DiCaprio e Penn) merecem pôr as mãos na estatueta do careca, pelo que entregam aqui. O filme justifica ter sido feito para Imax em sua parte final, com incríveis panorâmicas no deserto, e uma sequência numa estrada de dar frio na barriga. Enfim, chegou a hora de PTA!



STREAMINGS+

*A série de espionagem ‘Slow Horses’ retornou ao Apple TV+. Estrelada por Gary Oldman, a quinta temporada adapta o quinto livro da série de espionagem ‘Slough House’, de Mick Herron.



*O MGM+ anunciou que a série ‘Robin Hood’ estreia com os dois primeiros episódios a partir de domingo, dia 2 de novembro, com episódios lançados semanalmente até o final de dezembro.





A nova série Apple 'The Savant' foi adiada devido a fatos recentes da vida real Foto: divulgação

*A Netflix liberou o trailer oficial de ‘Casa de dinamite’, novo filme de Kathryn Bigelow, que tem estreia confirmada nos cinemas do Brasil em 9 de outubro, e globalmente na Netflix a partir de 24 de outubro.

*A minissérie limitada de oito episódios ‘A especialista’ (‘The savant’) teve sua estreia no Apple TV+ cancelada. Estrelada e produzida por Jessica Chastain, acompanha uma investigadora que se infiltra em grupos de ódio on-line para tentar impedir a ação de extremistas. O assassinato de Charles Kirk pesou na decisão.

*O capítulo final da série ‘Stranger Things’ (Netflix) será lançado em três datas: o volume 1 estreia em 26 de novembro (quatro episódios), o volume 2, em 25 de dezembro (três episódios), e o episódio final, em 31 de dezembro. As quatro temporadas estão disponíveis.

*A MUBI anuncia a estreia da série ‘Hal & Harper’ para 19 de outubro, na plataforma. Coestrelada por Lili Reinhart e Mark Ruffalo, novos episódios serão lançados aos domingos, até 30 de novembro.

*Dicas: o ótimo filme de espionagem ‘Código preto’ (‘Black bag’), de Steven Soderbergh, com Cate Blanchett e Michael Fassbender, entrou no Prime Video; e ‘Amores materialistas’ (‘The materialists’), com Dakota Johnson, ainda nos cinemas, está no HBO Max.

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.