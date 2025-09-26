'A longa marcha: Caminhe ou morra'. Final decepciona

Cotação: três estrelas

Publicado em 26/09/2025 às 09:00

Alterado em 26/09/2025 às 09:02

O violento 'A longa marcha' é um dos três filmes baseados em Stephen King que estão sendo lançados este ano Foto: divulgação

Está em cartaz ‘The long walk’ (no Brasil, ‘A longa marcha: Caminhe ou morra’), adaptação do livro distópico de Stephen King (que assim está com dois filmes baseados em obras dele em cartaz, sendo o outro, ‘A vida de Chuck’), escrito sob o pseudônimo Richard Bachman. O filme se passa em um futuro sombrio nos EUA, onde um regime autoritário organiza uma competição brutal chamada ‘A longa marcha’, na qual homens jovens são selecionados para caminhar sem parar. Qualquer desaceleração ou pausa prolongada resulta em execução à queima-roupa. A marcha só termina quando resta apenas um sobrevivente. A motivação: o prêmio para o vencedor é um desejo concedido pelo governo — qualquer coisa que ele quiser.



O protagonista, Ray Garraty (Cooper Hoffman, de ‘Licorice Pizza’, filho do finado Philip Seymour Hoffman, muito bom), é um dos jovens que embarcam nessa jornada de resistência física e psicológica. Ao longo do caminho (que leva dias, sob sol e chuva), os participantes enfrentam não apenas o cansaço extremo, mas também dilemas morais e laços inesperados com os outros competidores. A tensão cresce à medida em que os caminhantes são eliminados um a um (as cenas de tiros na cabeça são bastante explícitas), e o público acompanha tudo pela TV, ao vivo, de modo sádico.



O filme teria sido bem mais impactante se não tivesse feito algumas mudanças significativas em relação ao livro de King, especialmente no final e nas motivações dos personagens. No livro, Garraty entra na competição movido por uma mistura de curiosidade, pressão social e desejo de vencer. Já no filme, sua motivação é muito mais pessoal: ele quer se vingar do major (feito por Mark Hamill) que executou seu pai diante de seus olhos. No livro, o desfecho é ambíguo e perturbador: Garraty continua andando mesmo após vencer, em um estado de delírio, sugerindo que a violência do sistema o consumiu por completo. No filme, há uma modificação importante no final (que não vamos contar aqui, por razões óbvias) envolvendo o segundo ator principal, o ótimo David Jonsson (o andróide de ‘Alien: Remulus’), o que muda completamente a dinâmica do clímax. Uma pena.



Agora é esperar por mais um filme baseado em King (que também assinou o livro, na época, como Richard Bachman), o remake de ‘O sobrevivente’ (‘The runnning man’), que chega em novembro.



STREAMINGS+

*O Apple TV+ alcançou um marco histórico no 77º Primetime Emmy Awards, conquistando um total de 22 vitórias. A série ‘O estúdio’ (minha nova série favorita do ano) foi um dos grandes destaques, levando o prêmio de Melhor Série de Comédia. Ela se tornou a produção com o maior número de vitórias na premiação, e a comédia estreante mais premiada da história, com um total de 13 vitórias.

*‘The Voice Brasil 2025’ estreia dia 6 de outubro, simultaneamente no Disney+ e no SBT. Nesta edição, o reality musical terá apresentação de Tiago Leifert, e os jurados serão Mumuzinho, Matheus & Kauan, Duda Beat e Péricles. A plataforma está ampliando o seu catálogo de novelas turcas. Títulos como ‘Lembranças de um amor’, ‘A atriz’ e ‘Promessa do paraíso’ já estão disponíveis. É o streaming cada vez mais virando TV aberta (só que paga).



O filme natalino dos Jonas Brothers estreia em novembro no Disney+ Foto: divulgação

*

O Apple TV+ anuncia ‘The off weeks’, uma nova série limitada, estrelada por Jessica Chastain e Ben Stiller. Ainda sem data de estreia, a série acompanha Gus Adler (Stiller), um professor que enfrenta um divórcio e se esforça para equilibrar a vida familiar.

*‘Um Natal bem Jonas Brothers’ é o filme natalino que estreia em 14 de novembro no Disney+. Kevin, Joe e Nick Jonas estrelam o filme como eles mesmos, e recebem alguns convidados especiais. Falando neles, as filmagens de ‘Camp Rock 3’ estão em andamento. O filme marca o retorno dos Jonas Brothers e de Demi Lovato como produtores executivos. Além disso, os Jonas aparecerão como convidados especiais nos papéis da banda fictícia Connect 3.

*O filme de zumbis ‘28 anos depois’, de Danny Boyle, entrou no Netflix. Sua continuação, chegará nos cinemas em 2026.

#jonasbrothers #thevoicebrasil #camprock #demilovato #tomleao



_______

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.