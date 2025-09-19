Nas profundezas do Brasil selvagem

...

A minissérie brasileira ‘Pssica’ tornou-se um das produções mais vistas, globalmente, da Netflix. Com clima de filme de ação, mergulha na Amazônia paraense, com uma trama pesada e atual. Seu grau de realidade deve-se ao fato de ter sido Inspirada no livro homônimo de Edyr Augusto. Dirigida por Fernando e Quico Meirelles, a série mistura drama, suspense e ação em quatro episódios de 60 minutos que exploram temas como tráfico humano e vingança. A palavra “pssica” é uma gíria regional que significa azar ou maldição.



A trama acompanha três protagonistas cujas vidas se entrelaçam meio ao acaso: Janalice (Domithila Cattete, de rara beleza), uma adolescente sequestrada por uma quadrilha de tráfico sexual em plena cidade de Belém; Mariangel (Marleyda Soto, de ‘Cem anos de solidão’), uma ex-guerrilheira das Farcs que busca vingança pela morte da família, e Preá (Lucas Galvino), um bandido envolvido com piratas de rio, loucamente apaixonado por Janalice. Cada um deles enfrenta a “pssica” que foi lançada sobre suas vidas, já bem ruins.



Com estética realista (e boa fotografia e edição), a série – que tem cara de filme internacional de ação -- se destaca por retratar a violência e a injustiça social sem deixar de ser entretenimento (não fica só na panfletagem social). Como se passa em áreas fronteiriças do Brasil (Amazonas e Guiana Francesa), sua trilha sonora é rica em ritmos, bem como seus personagens são bastante diversos. Ora ouvimos o ‘paraense’, o francês e até mesmo algo de creole.



Curiosamente, o filme ‘Manas’, de Marianna Brennand (no catálogo do Globoplay), que se passa na Ilha do Marajó, no Pará, tem vários pontos de contato com ‘Pssica’. A trama acompanha Marcielle (Jamilli Correa), uma jovem de 13 anos que enfrenta o assédio sexual de seu pai (algo comum na região), e que usa da prostituição nas barcas para obter algum dinheiro e fugir. Contudo, com determinação, ela busca romper com esse destino cruel, como o fez sua irmã mais velha.



Diferente de ‘Pssica’, seu ritmo é lento, quase documental, e com um roteiro que por vezes parece um institucional. Mas oferece um retrato realista da luta de meninas em contextos vulneráveis, numa parte do país que nós, aqui do ‘sul maravilha’, não fazemos ideia de como é. Um inferno (propaganda nada boa, para a COP 30, que vem aí).



*‘Os donos do jogo’, nova série ficcional da Netflix, estreia dia 29 de outubro. Passada no Rio de Janeiro, no mundo do jogo do bicho, tem elenco liderado por André Lamoglia, Chico Diaz, Giullia Buscaccio, Juliana Paes, Mel Maia e Xamã, além de nomes como Bruno Mazzeo, Stepan Nercessian e Tuca Andrada no elenco de apoio.

*Estrelada por Reese Witherspoon e Jennifer Aniston (também produtoras executivas), a quarta temporada de ‘The morning show’ estreou esta semana na AppleTV+. Com 10 episódios inéditos, a nova fase do drama premiado de sucesso traz a redação lidando com deepfakes, teorias da conspiração e encobrimentos corporativos.

*A Netflix divulgou que ‘Dinheiro suspeito’, novo filme estrelado por Ben Affleck e Matt Damon, estreia globalmente em 16 de janeiro de 2026 na plataforma. O filme é dirigido por Joe Carnahan.



