TOM LEÃO
Filmes em cartaz (nos cinemas e no video on demand):
Publicado em 12/09/2025 às 11:11
Alterado em 12/09/2025 às 11:17
‘A HORA DO MAL’ (‘WEAPONS’)
Cotação: três estrelas
Surpreendente sucesso nos cinemas mundiais (custou US$40mi e já faturou mais de US$250mi), esta modesta produção de terror dirigida por Zach Cregger (de outro bom terror, ‘Barbarian’, disponível no Disney+) se passa numa cidadezinha onde, do nada, todas as crianças de uma mesma classe escolar (a da professora Justine, feita por Julia Garner) desparecem no meio da noite (exatamente às 2h17m). Menos uma. O que deixa todos questionando: o que foi que aconteceu? O final provoca uns bons sustos. Mais um filme original, que não é sequel, prequel ou série de nada. Pelo visto, é o que o público quer. Nos cinemas, VOD e, em breve, estará no catálogo do HBO Max.
‘DESENHOS’ (‘SKETCH’)
Cotação: duas estrelas e meia
Curiosa produção infanto-juvenil que fica bem no limite de um filme de fantástico e de terror convencional. Menina introvertida desenha monstros bizarros em seu caderno escolar. Misteriosamente, estes monstros ganham vida, após o caderno cair num lago de cor estranha. Assim, passam a atacar a cidadezinha do interior americano, espalhando o caos. Cenas mais fortes ou com sangue são apenas sugeridas, de leve. Mas podem assustar alguns pequenos. Está nos cinemas, VOD e entrará na plataforma Prime Video muito em breve.
‘O RETORNO’ (‘THE RETURN’)
Cotação: duas estrelas
O filme pega apenas o terço final da odisséia de Ulisses (Odisseu), quando este volta para casa, após 20 anos fora (dez na guerra de Tróia, dez tentando retornar e passando por várias aventuras). A princípio tratado como um mendigo, Ulisses (Ralph Fiennes, em mais uma atuação visceral) encontra Telêmaco, o filho que nunca conheceu, e descobre que Penelope (Juliette Binoche) ainda està à sua espera, apesar da dúzia de pretendentes à sua mão e ao trono de Ithaca. Quem quiser ver a história completa (uma das mais fabulosas da mitologia greco-romana) que aguarde o ambicioso novo filme de Christopher Nolan, ‘ A Odisséia’, em 2026. Só nos cinemas.
STREAMINGS+
*Entrou no catálogo do HBO Max a ótima série nacional ‘Máscaras de oxigênio não cairão automaticamente’. Ela se passa no final dos anos 1980, quando a Aids começava a fazer vítimas aos montes, sobretudo na comunidade homossexual. A produção, de apenas cinco episódios, é estrelada por Johnny Massaro, Bruna Linzmeyer e Ícaro Silva. Traz o último trabalho vocal de Iris Lettieri, a voz do aeroporto do Galeão.
Sem alarde, estreou na HBO Max uma excelente minissérie nacional Foto: divulgação
*O Prime Video anunciou a renovação da série ‘Betty, A Feia - A História Continua’ para sua terceira temporada. A série é baseada na novela original mexicana, já exibida no Brasil com sucesso. Falando em novela, um dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira, ‘A Escrava Isaura’ (a de 2004, não a primeira versão, com Lucélia Santos; esta é a com Bianca Rinadi), que conquistou o público no Brasil e em mais de 35 países, está sendo exibida no Disney+.
*O novo filme de Kathryn Bigelow, ‘Casa de Dinamite’ (‘House of Dynamite’), tem estreia em salas selecionadas de cinemas do Brasil em 9 de outubro. Estará disponível globalmente, na Netflix, a partir de 24 de outubro. O longa é estrelado por Rebecca Ferguson.
*A nova série da Marvel Animation, ‘Marvel Zumbis’, estreia com quatro episódios, dia 24 de setembro, só no Disney+.
*O Prime Video divulgou que Sophie Turner (‘Game of Thrones’) será a exploradora inglesa Lara Croft na série baseada nos games ‘Tomb Raider’. Phoebe Waller-Bridge (‘Fleabag’) assina os roteiros.
*A série nacional ‘Pssica’, da Netflix, não apenas estreou direto no segundo lugar global — como confirma seu lugar entre as produções de maior impacto internacional da plataforma, no Top 3 global.
*A série coreana de suspense e ação ‘Polaris: Conspiração Política’ estreou esta semana, exclusivamente, no Disney+.
*Filmes - ‘Karatê Kid: Lendas’ entrou no HBO Max; e o novo filme de Spike Lee, o inédito nos cinemas ‘Luta de Classes’ (‘Highest 2 Lowest’), estrelado por Denzel Washinton, está no AppleTV+
COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.