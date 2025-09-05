‘Dexter: Resurrection’: mais uma vez, com emoção

Cotação: quatro estrelas

Encerra nesta sexta (5), com o 10º e último episódio da temporada, ‘Dexter: Resurrecton’ (Paramount+), continuação da série original que começou em 2006 e já teve uma sequência temporã não muito boa, ‘Dexter: New Blood’, que introduzia o filho deste e se passava num canto remoto do Canadá. A nova série retoma os eventos logo após o final impactante de ‘Dexter: New Blood’, onde Harrison (Jack Alcott), o filho de Dexter Morgan (Michael C. Hall, ótimo), atira no próprio pai. Mas como o título sugere, a morte de Dexter pode não ter sido tão definitiva assim. A nova trama se desenrola em Nova York, com Dexter fazendo parte de um inusitado clube de serial killers.



A nova narrativa joga o foco em Harrison Morgan, que trabalha num hotel de luxo e vive com o peso de ter tirado a vida do pai — um serial killer que só mata criminosos e serial killers. Harrison tenta se afastar de seu passado, mas uma situação de ataque sexual, no hotel, o faz despertar seu lado sombrio e sair em defesa da vítima. O que acaba num assassinato aos moldes do seu pai. Nisso, figuras do passado, como Ángel Batista (David Zayas), voltam à cena, por notar que o padrão do crime bate com o que o infame Bay Harbour Butcher (o próprio Dexter) cometia em Miami, 20 anos atrás.



O diferencial desta temporada para a anterior (que foi um tanto irregular) é o uso recorrente do humor negro para aliviar certas situações, e a presença (imaginária) do falecido pai de Dexter, Harry (James Remar), o aconselhando. E a entrada em cena do milionário Leon Prater (Pete Dinklage), que criou um clube com os maiores serial killers vivos dos EUA, com o auxílio da loura sinistra Charley (Uma Thurman) e um elenco que reúne nomes conhecidos do cinema e TV, como Neil Patrick Harris (Lowell), Krysten Ritter (a Jessica Jones, da série da Marvel, como Lady Vingança), Eric Stonestreet (de ‘Modern Family’) e o bacana David Dastmalchian, como Gemini.



O único ponto baixo é a família africana que acolhe Dexter em sua nova jornada (se torna taxista e tem um lugar onde morar, com auxilio destes), com personagens chatos e que tomam mais tempo de tela do que deveriam. Mas isso não diminui a qualidade da série, cuja temporada é uma das melhores de todas. Será a última?



STREAMINGS+

*A série ‘Robin Hood’ chega com seus dois primeiros episódios no domingo, 2 de novembro, no MGM+. A série trará uma visão moderna da história clássica do herói que roubava dos ricos para dar aos pobres. Já a série ‘Billy The Kid’, chega a sua terceira e última temporada, com estreia marcada para 28 de setembro, no MGM+

*O Apple TV+ anuncia a inclusão de John Malkovich (‘Quero Ser John Malkovich’) no elenco da comédia original da Apple ‘Bad Monkey’.

*A National Geographic Documentary Films apresenta ‘Perdidos na Amazônia’, que estreia em 13 de setembro, no Disney+.

*A Tastemade Brasil acaba de lançar seu novo canal Viagem, disponível de forma totalmente gratuita para o público brasileiro através da Samsung TV Plus. A programação inclui a série ‘Lugares Desconhecidos’, com o falecido chef Anthony Bourdain.

*A animação Netflix ‘Guerreiras do K-Pop’ se tornou o filme mais visto da história do serviço. Só na última semana, o filme registrou mais de 25,4 milhões de visualizações e manteve a liderança no ranking global. Além disso, o filme ocupou o primeiro lugar nas bilheterias americanas, semana passada, ao ser lançada nos cinemas.



*O Prime Video anunciou o final de temporada de ‘O Verão que Mudou Minha Vida’. Os três episódios finais estarão disponíveis, às quartas-feiras, até o final da série, em 17 de setembro.

*O longa de ação canadense, ‘Velocidade Total’ (‘Get Fast’), dirigido e protagonizado por James Clayton, entrou no catálogo do Adrenalina Pura esta semana. Acompanha a tentativa de resgate promovida por um notório ladrão (Clayton), após um roubo ter dado errado.

*Filmes: ‘O Brutalista’, enfim, chegou ao streaming, e está disponível no Prime Video, onde está, também, o novo filme de ação dirigido por Mel Gibson, ‘Vôo de Risco’, estrelado por Mark Whalberg.

