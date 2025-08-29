'Ladrões': Um Aronofsky como nunca vimos

Cotação: três estrelas

O elenco (muito bem escalado) é um dos destaque do frenético 'Ladrões' Foto: reprodução

O novo filme de Darren Aronofsky, ‘Ladrões’ (‘Caught Stealing’), é diferente de tudo o que você já viu do diretor americano que já nos deu filmes tão diferentes e perturbadores como ‘Cisne negro’, ‘Mother!’, ‘Pi’, e ‘Réquiem para um sonho’. Desta vez, Aronofsky mergulha no universo do filme de ação, adaptando o romance policial de Charlie Huston – que faz parte de uma trilogia com o personagem principal. A trama acompanha Hank Thompson (Austin Butler, de ‘Elvis’, muito bem em cena), um ex-jogador de beisebol que virou bartender e acaba envolvido numa caótica e frenética busca por uma fortuna, proveniente do crime e do tráfico de drogas, pelas ruas de Nova York do final dos anos 1990 (quando a cidade passava por uma grande transformação e processo de gentrificação).



Tudo começa quando ele aceita cuidar do gato do vizinho, um punk inglês chamado Russ (excelente caracterização de Matt Smith), e sem querer acaba no meio de uma trama que envolve mafiosos russos bizarros, policiais corruptos, assassinos judeus hassídicos (!), e todo o tipo de gente esquisita, o puro suco de Nova York.



O filme ganha muitos pontos pela escalação do elenco. Todos os atores estão muito bem encaixados em seus papéis/personagens. Butler faz o americano gente boa da Costa Oeste; Zoë Kravitz, como a namorada deste, é a típica moça nova-iorquina descolada; Matt Smith sempre é notável em seus papéis no cinema e na TV (de ‘Dr. Who’ a ‘House of the Dragons’), e o elenco de apoio, que inclui nomes como o rapper Bad Bunny e os escolados Regina King, Liev Schreiber e Vincent D´Onofrio, não fica atrás. Mesmo os que aparecem menos, como os skinheads russos (hilários), Griffin Dunne e Carol Kane, estão ótimos. Sem contar o gato Bud, que rouba cenas.



Aronofsky nos dá um filme adulto, cheio de adrenalina, rápido, esperto, violento, mordaz, com excelente trabalho de câmera, e fazendo de Nova York uma personagem a mais na trama que só ele, como local, poderia nos mostrar com tamanha propriedade. Além disso, a ótima trilha sonora completa o pacote (criando uma vibe parecida com a de ‘Baby Driver’, de Edgar Wright), mostrando que, os anos 90, são os novos anos 80. O moderno virou clássico.



STREAMINGS+

*O filme original da Apple ‘F1 - O filme’ já está disponível para ser assistido em casa (em breve estará disponível no AppleTV+). Ele pode ser assistido em vídeo sob demanda ou comprado digitalmente. O novo ‘Superman’ também já chegou nas lojas digitais daqui.

*O MGM+ (dentro dos Amazon Channels) anunciou que a série de terror e suspense ‘O instituto’, baseada no best-seller de Stephen King, foi renovada para uma segunda temporada de oito episódios.



A série histórica 'Mussolini: o filho do século' estreia na MUBI em setembro Foto: reprodução

*O Prime Video divulgou as primeiras imagens da série ‘Tremembé’. A produção é baseada em histórias reais da penitenciária famosa por receber condenados por crimes de grande repercussão nacional, como Suzanne von Richtofen, Alexandre Nardoni e Elisa Matsunaga.

*A Netflix divulgou que a quinta temporada de ‘Emily em Paris’ estreia em 18 de dezembro. Emily Cooper (Lily Collins) seguirá em suas férias na Itália, vivendo em Veneza – novo cenário da série.

*A MUBI anunciou que ‘Mussolini: o filho do século’, série histórica dirigida por Joe Wright, chega à plataforma com seus dois primeiros episódios, no dia 10 de setembro, e segue até 22 de outubro.

*Para quem gosta de cinema e trilhas de filmes, a boa para hoje é festa ‘Tapete Vermelho’, no bar Coordenadas (Botafogo), com show da banda Movie On, e som com os DJs Tom Leão e Julio EleMesmo.

*Estreia hoje, no Apple TV+, com todos os 8 episódios, a série ‘KPOPPED’, com PSY, do hit ‘Gangnam Style’, e Megan Thee Stallion, com produção executiva de Lionel Richie e Miky Lee.



COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.