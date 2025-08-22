Dois pinguins diferentes, dois filmes distintos

...

Publicado em 22/08/2025 às 10:26

Alterado em 22/08/2025 às 10:26

Steve Coogan é Tom Michell, professor de inglês que faz amizade com um pinguim durante os anos de chumbo na Argentina Foto: divulgação

Um pequeno filme, às vezes, pode ser uma grande surpresa. E ‘Lições de liberdade’ (‘The penguin lessons’, no original), em cartaz, é um belo filme que vai além do que a gente imagina dele. Estrelado por Steve Coogan (de ‘24 hour party people’) e dirigido por Peter Cattaneo (de ‘The Full Monty’), o filme é ambientado na Argentina de 1976 (na verdade, foi todo rodado na Espanha), durante o começo da ditadura militar. A trama acompanha Tom Michell (Coogan), um professor inglês que aceita trabalhar em uma escola só para meninos, em Buenos Aires (depois de passar por Venezuela, Colombia e Brasil). Com o começo dos conflitos no país, a escola dá uma semana de férias a todos os professores. E assim Tom vai para Uruguay. Lá, após uma noite que ele esperava ter sexo com bela moça que conheceu numa boate, acaba encontrando um pinguim coberto de óleo na praia. A moça o incentiva a levar o pinguim e cuidar dele. A partir daí, começa a amizade entre o emplumado e o professor.



A relação entre Tom e o pinguim (batizado de Juan Manuel, em homenagem a ‘Jonathan Livingston Seagull’, aqui, ‘Fernão Capelo Gaivota’, livro famoso na época, que virou filme de sucesso) se estreita, com ele virando seu pet secreto. Apenas os alunos e as empregadas da escola sabem da existência da ave no local. Essa cumplicidade entre Tom e as empregadas o leva a tomar contato com a realidade da ditadura. Uma delas é militante.



Baseado em fatos reais (adaptado de livro escrito pelo próprio Tom Michell), e usando pinguins de verdade, ‘Lições de liberdade’ equilibra humor e sensibilidade ao retratar a amizade improvável entre homem e ave em meio a um cenário histórico turbulento.



Bem diferente de outro filme envolvendo um pinguim (chamado Dindim) resgatado do óleo – e passado no Brasil, de fato -, que é ‘Meu amigo pinguim’ (‘My penguin friend’). Estrelado por Jean Reno (‘O profissional’), como um pescador brasileiro que vive na Ilha Grande, no Rio de Janeiro, este filme (também baseado em fatos reais, falado em inglês e usando CGI), sobre pinguim que durante 8 anos voltava para ver seu amigo humano, é mais convencional, mas não menos envolvente. Está disponível no Prime Video, depois de passar pelos cinemas. Em comum, apenas os pinguins. De resto, relatos diferentes. E comoventes. Atenção: ambos mostram cenas reais no final.



STREAMINGS +

*O filme inédito ‘Motorista de Fuga’ (‘Eenie Meanie’) estreia hoje no Disney+. Acompanha uma ex-motorista de fuga (Samara Weaving) que é arrastada de volta ao seu passado sombrio quando um antigo chefe lhe oferece a chance de salvar a vida de seu ex-namorado.

*‘Vermiglio - A noiva da montanha’ estreou esta semana, exclusivamente, no Filmelier+. O filme (já comentado aqui) foi o representante da Itália no Oscar, e foi indicado ao Globo de Ouro.



Estreia hoje no Disney+ o filme inédito nos cinemas 'Motorista de fuga' Foto: divulgação

Dirigido por Francis Ford Coppola, o longa de ficção científica 'Megalópolis' chegou ao catálogo do Telecine. Infelizmente, o filme – que pode ser o último de Coppola - foi um fracasso retumbante.O Prime Video lançou os três episódios da série documental ‘A mulher da casa abandonada’, dirigida por Kátia Lund. A obra é uma adaptação expandida do podcast homônimo, do jornalista Chico Felitti, que se tornou uma sensação nacional em 2022.

*A partir da quarta que vem (dia 27 de agosto), o blockbuster ‘Thunderbolts’ entra no Disney+. A aventura da Marvel Studios chega à plataforma de streaming após fazer sucesso nos cinemas.

*A Tastemade Brasil acaba de lançar o canal Tastemade Casa, disponível na Samsung TV Plus sem custo para o público.



*O canal X Sports entrou na TV digital aberta, onde antes era a TV Ideal (religiosa) e onde já foi o canal Loading: 48 UHF.



*O longa final da série ‘Missão: Impossível’, ‘O acerto final’, já está disponível para compra nas plataformas digitais. Quem adquirir o filme também terá acesso ao conteúdo bônus, com entrevistas de bastidores, making of e cenas deletadas.



*A Netflix divulgou as datas de lançamento de ‘Frankenstein’, de Guillermo del Toro. O filme estreia em cinemas selecionados no dia 23 de outubro, e chega à Netflix em 7 de novembro.



*A série ‘Only murders in the building!’ retorna com sua quinta temporada, na terça-feira, dia 9 de setembro, com seus três primeiros episódios, exclusivamente no Disney+. É muito boa.



