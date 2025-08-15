‘A era de ouro’: uma série que vale o quanto pesa

Cotação: quatro estrelas

Dinheiro velho vs dinheiro novo, ambições, amores e a chegada de um novo século trazendo a tecnologia. Tudo na ótima série 'A Era de Ouro', do HBO Foto: divulgação

Ambientada na Nova York dos anos 1880, ‘The gilded age’ (‘A era de ouro’, HBO) é uma série histórica criada por Julian Fellowes — o mesmo de ‘Downton Abbey’ — que mergulha nos conflitos entre o ‘dinheiro novo’ dos industriais emergentes e o ‘dinheiro velho’ da aristocracia tradicional de Manhattan. A trama acompanha Marian Brook (Louisa Jacobson, uma das filhas de Meryl Streep), uma jovem que se muda para a casa de suas tias ricas após perder sua herança, e se vê envolvida nas disputas sociais entre sua família conservadora e os ambiciosos vizinhos, os Russell (novos ricos). A série acaba de encerrar a sua terceira temporada, e pode ser vista, na íntegra, no catálogo do HBO Max. A quarta temporada já está garantida.

Apesar de a série ser conduzida a partir da chegada da senhorita Brook, é Bertha Russell (Carrie Coon) quem faz a trama andar. Inspirada em Alva Vanderbilt, ela representa a nova elite que tenta conquistar espaço na sociedade tradicional novaiorquina, custe o que custar. Ao lado do marido, George Russell (Morgan Spector), um magnata ferroviário, Bertha só pensa em ‘causar’, com festas extravagantes e estratégias ousadas para garantir o prestígio de sua família. A ponto de forçar o casamento da filha com um falido nobre inglês -- como vimos nesta terceira temporada --, só para ter status. Além disso, a série explora temas como o poder feminino, os direitos civis, o surgimento dos sindicatos e a chegada da modernidade.



Com figurinos deslumbrantes e cenários detalhados, ‘The gilded age’ também serve como pequena aula de história, já que a maioria dos personagens principais realmente existiu: Caroline Astor, cabeça da lista dos 400 nomes mais influentes da sociedade nova-iorquina; Ward McAllister, socialite e braço direito de Mrs. Astor, quem cunhou o termo ‘The four hundred’ e ajudou a definir quem era digno de frequentar os salões da elite; T. Thomas Fortune, jornalista e ativista afro-americano, defensor dos direitos civis; Clara Barton, fundadora da Cruz Vermelha americana; além do arquiteto Stanford White e do banqueiro J.P. Morgan, entre outros. Ao que parece, ‘The gilded age’ funciona como uma prequel para ‘Downton Abbey’. Pois em dado momento a família americana desta irá se conectar com a inglesa daquela, tendo o naufrágio do Titanic como elo.



*O novo especial musical original dos Peanuts, ‘Snoopy apresenta: Um musical de verão’ (‘Snoopy presents: A summer musical’), tem estreia mundial nesta sexta-feira, 15 de agosto, no AppleTV+.

*Disney+ divulgou a data de estreia de ‘Capoeiras’, nova série nacional inspirada no livro ‘A balada de noivo-da-vida e Veneno-da-madrugada’, de Nestor Capoeira. A produção chega à plataforma no dia 29 de agosto, com seis episódios na íntegra.



Martin Scorsese ganha minissérie documental completa no AppleTV Foto: reprodução



*Já chegou ao HBO Max a nova (segunda) temporada de ‘Twisted Metal’. E no dia 21 chega a segunda de ‘O pacificador’.

*Todos os quatro episódios de ‘Olhos de Wakanda’, a nova série da Marvel Animation, já estão disponíveis no Disney+.

*A série documental inédita, em cinco episódios, ‘O lendário Martin Scorsese’ (‘Mr. Scorsese’), dirigida pela cineasta Rebecca Miller, tem estreia mundial na AppleTV+ dia 17 de outubro. Ela oferece acesso exclusivo aos arquivos pessoais e longas conversas com o cineasta americano (que fez uma participação hilária na série ‘O estúdio’). Traz também entrevistas com nomes como Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Steven Spielberg e outros.

*‘Motorista de fuga’ (‘Eenie Meanie’) estreia em 22 de agosto no Disney+. O filme acompanha uma ex-motorista de fuga (Samara Weaving) que é arrastada de volta ao seu passado sombrio quando um antigo chefe lhe oferece a chance de salvar a vida de seu ex.

