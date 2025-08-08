Está aberta a temporada de filmes de terror

Até o final do mês de agosto, várias produções que têm o terror como base estrearão nos cinemas brasileiros

Publicado em 08/08/2025 às 09:45

Alterado em 08/08/2025 às 10:26

O novo filme de Luc Besson é mais uma abordagem em cima do mito de Drácula, desta vez, por um viés mais romântico Foto: reprodução

‘O RITUAL’ (‘THE RITUAL’), EM CARTAZ



Cotação: uma estrela



Na onda recente de filmes de exorcismos, este é dos mais fracos. Apesar de se basear em fatos reais (que, dizem, inspirou até ‘O exorcista’), este filme estrelado por Al Pacino é uma decepção. Com uma câmera irritante -- que se mexe o tempo todo, tentando criar um clima de documentário –, não há muito o que ver entre uma cena e outra de exorcismo. O diretor David Midell errou feio na mão.

‘DRÁCULA: UMA HISTÓRIA DE AMOR ETERNO’, EM CARTAZ

Cotação: duas estrelas

Terror e romance gótico escrito e dirigido por Luc Besson, que nunca se aventurou por esta senda, a do horror. No século XV, o príncipe Vladimir renega Deus após a perda repentina de sua esposa. Ele, então, herda uma maldição eterna: torna-se Drácula (aquele mesmo, do livro de Bram Stoker, revisto, recentemente, no muito mais interessante ‘Nosferatu’). Besson toma algumas liberdades com o original (já muito filmado) e nos entrega um filme apenas ok.

‘FAÇA ELA VOLTAR’ (‘BRING HER BACK’), ESTREIA DIA 21

Cotação: três estrelas

O novo filme dos irmãos australianos Danny & Michael Philippou, depois do inventivo ‘Fale Comigo’ (‘Talk to Me’, 2022), mostra dois irmãos que vão para um lar adotivo e descobrem, aos poucos, que sua nova mãe está envolvida com rituais satânicos. E que, um deles (a menina, que tem deficiência visual, mas não é cega), será sacrificado. A trama incomoda tanto ou mais por mostrar crianças e jovens em situações de extrema violência. Bastante intenso.

‘ROSÁRIO’ (‘ROSARIO’), ESTREIA DIA 28



Cotação: duas estrelas



Moça passa a noite com o cadáver da avó (por causa de nevasca, o rabecão não consegue chegar até ao local) e é atacada por entidades que se apossaram do corpo de sua abuela. Apesar dos clichês manjados, consegue entreter/assustar um pouquinho.

STREAMINGS+

*Já estão disponíveis no Disney+ todos os episódios de ‘20.000 Léguas Submarinas’, nova série original de aventuras baseada no romance homônimo de Júlio Verne, que dá continuidade à história da produção original de 2023, ‘Viagem ao centro da Terra’.

*O Paramount+ anunciou que a série ‘Star Trek: Starfleet academy’, vai estrear em breve na plataforma de streaming, fazendo parte das comemorações do 60º aniversário da saga Star Trek.





A atriz e cantora argentina Tini Stoessel estrela o drama adulto 'Colapso' Foto: reprodução

*A Netflix divulgou que Lorena Comparato será Elize Matsunaga em filme produzido pela plataforma. É inspirado no caso real de Elize, que chocou o país após assassinar o marido (cortou o corpo em pedaços) no apartamento do casal, em São Paulo, em 2012.

*O Apple TV+ anunciou que a nova série de suspense protagonizada por Emma Thompson, ‘Down cemetery road’, estreia na quarta-feira, 29 de outubro, na plataforma de streaming da Apple.



*O Disney+ anuncia que o thriller dramático ‘Colapso’ estreia em 15 de agosto com seus 6 episódios. Realizada pela Non Stop México, a nova produção, estrelada por Tini Stoessel (cantora e atriz argentina, muito popular na Sulamérica), acompanha uma jovem determinada a descobrir a verdade sobre sua família biológica.



*O MGM+ divulgou que a terceira e última temporada de ‘Power Book IV: Force’ tem estreia marcada para a primavera de 2025. A série começou a ser exibida no Brasil pela extinta plataforma Starzplay (que, depois, virou Lionsgateplus, antes de acabar de vez).



*Em um programa inédito, os participantes que mais deram o que falar nesta temporada do ‘De férias com o ex Caribe VIP’ têm um reencontro marcado para comentar sobre os melhores momentos dessas férias quentes. ‘De férias com o ex Caribe VIP: Acerto final’ estreia dia 21 de agosto, quinta-feira, no Paramount+.



