O novo filme do Quarteto Fantástico é... fantástico!

Cotação: quatro estrelas

Depois de uma série de filmes ruins baseados em super-heróis vindos dos quadrinhos, eis que, em duas semanas, tivemos dois grandes filmes do gênero, bons e fiéis às suas origens. Após o surpreendentemente engraçado filme do Superman (da DC, que pertence ao conglomerado Warner), chega o novo filme do Quarteto Fantástico (da Marvel, que agora pertence ao grupo Disney). Curiosamente - até parece que foi combinado entre eles -, ambos têm um ar nostálgico bacana. O do Super parece saído diretamente dos gibis dos anos 1950 (embora se passe nos dias atuais) e o do Fantastic Four se passa na Terra-828, num dos vários universos paralelos. Assim, a Nova York mostrada no filme é retro-futurista, com elementos dos anos 1960, quando os F4 surgiram, com toque da tecnologia moderna. O visual do filme, aliás, é um de seus pontos altos. E os primeiros 20 minutos são deslumbrantes, neste aspecto.

Assim, 'Quarteto Fantástico: Primeiros Passos' (‘Fantastic Four: First Steps’) marca um recomeço ousado para a Primeira Família da Marvel. Dirigido por Matt Shakman (‘WandaVision’), o filme evita recontar a origem dos heróis e mergulha direto na trama (quatro anos depois que eles foram afetados pelos raios cósmicos, durante uma missão espacial). A origem é contada num especial de TV, logo na abertura. Em seguida, vemos Reed Richards/Senhor Fantástico (Pedro Pascal, de ‘The last of us’), Sue Storm/Mulher Invisível (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Tocha Humana (Joseph Quinn, de 'Stranger things') e Ben Grimm/O Coisa (Ebon Moss-Bachrach, de 'The Bear') enfrentam Galactus, o devorador de mundos (voz de Ralph Ineson), e sua arauta, Shalla-Bal (Julia Garner, de 'The Americans'). Ou seja, Norin Radd, o Surfista Prateado, virou uma surfista. Ficou um bocado estranho. Mas, faz sentido na trama, como vocês verão.

Com foco nos laços familiares, visual estilizado e conexões com o multiverso, o longa inaugura a Fase 6 do MCU. O Homem Toupeira também está lá. Para ajudar. Mas, o arqui-inimigo deles, Doctor Doom (que, como já foi anunciado, será feito por Robert Downey Jr), só no próximo capítulo, intitulado 'Doomsday', como aparece na ceninha final. Que seja tão bom quanto este. Que não é tão empolgante e engraçado quanto o do Superman. Mas cumpre bem o seu papel.

Enfim, o novo filme dos F4 suplanta todos os que vieram antes (quatro!), com folga. E, nos créditos finais, agradece a Jack Kirby, criador dos personagens (e da maioria dos personagens Marvel da fase inicial), sempre ofuscado pela fama de Stan Lee, que acabou levando todos os créditos depois que a Marvel ficou grande.

STREAMINGS+

*Sem muito alarde, a terceira temporada da ótima série ‘Star Trek: Strange New Worlds’, entrou, completa, no Paramount+

*Também sem muito alarde, entrou no catálogo do Prime Video, no meio da semana passada, ‘Anora’, o filme campeão do Oscar 2025 (melhor filme, atriz, ator coadjuvante, diretor e roteiro). Ótimo!



Jason Momoa produziu e estrelou 'Chefe de Guerra', baseado em fatos reais, que estreia hoje, no AppleTV+ Foto: divulgação

*Estreia hoje no AppleTV+ a primeira temporada de ‘Chefe de Guerra’ (‘Chief of War’), estrelada, cocriada e produzida por Jason Momoa. A série acompanha a tentativa do guerreiro Ka'iana de unificar as ilhas do Havaí no fim do século XVIII. Baseada em fatos reais.

*A MUBI revelou que o longa de estreia na direção da roteirista Rebecca Lenkiewicz, ‘Hot Milk’, estará disponível com exclusividade na plataforma, a partir de 22 de agosto.

*O Prime Video anunciou que ‘A Lenda de Vox Machina’ foi renovada para sua quinta e última temporada. A quarta temporada da série retorna em 2026. A notícia da renovação aconteceu durante o painel da série na San Diego Comic Con, na semana passada.

*O Apple Original Films anuncia o longa documental ‘Stiller e Meara - Nada Está Perdido’ (‘Stiller & Meara: Nothing is Lost’), do diretor, produtor e ator Ben Stiller. O documentário conta a história dos pais de Ben Stiller, ídolos da comédia Jerry Stiller (‘Seinfeld’) e Anne Meara (‘Uma Noite no Museu’), em um retrato profundo pelo olhar de seu filho. Estreia no Apple TV+, na sexta-feira, 24 de outubro.

*A segunda temporada de ‘Percy Jackson e os Olimpianos’ estreará em 10 de dezembro de 2025, exclusivamente no Disney+.

*O Apple TV+ informa que a sua nova série original, ‘Pluribus’, criada por Vince Gilligan (‘Breaking Bad’,’Better Call Saul’), terá estreia mundial em 7 de novembro, com os dois primeiros episódios.

*Neste sábado e domingo (dias 2 e 3 de agosto), o Estação NET Rio recebe programação do MUBI Fest, com 24 longas-metragens, sala dedicada a curtas e destaques do festival de Cannes.

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.