Cazuza está em todo lugar: cinema e exposição

...

Publicado em 25/07/2025 às 06:09

Alterado em 25/07/2025 às 11:16

Entrou em cartaz na semana passada o documentário ‘Boas Novas’, de Nilo Romero, com codireção de Roberto Moret. Ele retrata um dos períodos mais intensos, produtivos e marcantes da trajetória de Cazuza (nascido Agenor de Miranda Araújo Neto, Rio de Janeiro, 1958-1990). Entre 1987 e o início de 1989, mesmo enfrentando a AIDS e um sério agravamento de saúde, o cantor e compositor viveu uma explosão criativa: lançou três álbuns, ganhou vários prêmios e fez mais de 40 apresentações com o emocionante espetáculo ‘O tempo não para’ (dirigido por Ney Matogrosso), que se tornaria um dos marcos de sua carreira. Assisti no Canecão e foi uma catarse.



Depois de assistir ao filme, recomendo a exposição ‘Cazuza Exagerado’, que está no terraço do Shopping Leblon até dia 31 de agosto. É uma imersão afetiva e sensorial na trajetória do artista.

Montada numa enorme tenda, a mostra é a maior já realizada sobre Cazuza e recria diferentes momentos de sua vida e obra com recursos tecnológicos, cenografia e um vasto acervo pessoal.



Com curadoria de Ramon Nunes Mello e materiais preservados por Lucinha Araújo, mãe do artista e presidente da Sociedade Viva Cazuza (que, como toda mãe coruja, juntou e cuidou de tudo referente ao filho, com muito carinho), a exposição reúne roupas de palco, manuscritos, fotos, bilhetes, vídeos raros e depoimentos de nomes como Roberto Frejat, Ney Matogrosso, George Israel, músicos, jornalistas, amigos — tudo distribuído em nove salas, que reproduzem desde o palco do programa do Chacrinha até fachada de bares do Baixo Leblon, onde ‘Caju’ terminava a noite. A Exposição também celebra os 40 anos do álbum ‘Exagerado’, primeiro disco solo dele, e precisa de, pelo menos, duas horas para ser bem apreciada.



STREAMINGS+

*O Prime Video anunciou a produção da série documental sobre Marília Mendonça, a cantora sertaneja que morreu precocemente num acidente aéreo. A série, ainda sem título, terá as gravações iniciadas em setembro, em Goiânia. A produção retratará a trajetória de vida e a carreira meteórica da "Rainha da Sofrência", como era conhecida.

*O filme ‘Karatê Kid: Lendas’ já está disponível nas lojas virtuais e operadoras de TV para ser comprado e assistido em casa.



Nem estreou a quinta temporada, e a excelente série 'Slow Horses' já garantiu a sexta e a sétima temporadas. Gary Oldman brilha (até de suor) nela Foto: divulgação

*A ótima série Apple ‘Slow Horses’, mal garantiu a sexta temporada, e já confirmou a sétima! A quinta chega em setembro no AppleTV+. Gary Oldman concorre ao Emmy pelo papel do seboso (e arguto) detetive Jackson Lamb.

*Distribuidora global, serviço de streaming e produtora, a MUBI destaca o Brasil como a maior audiência de ‘Twin Peaks’ na plataforma, entre todos os territórios onde está disponível. O dado reforça o interesse do público brasileiro pela obra de David Lynch.

*O Prime Video está com todos os cinco episódios de 'As Garotas do Surfe' no serviço de streaming. A série documental acompanha cinco surfistas promissoras representando seus países de origem enquanto viajam pelo mundo competindo na Challenger Series.

*Entrou no Disney+ o filme ‘Operação Vingança’ (‘The Amateur’), que mostra a jornada de Charlie Heller (Rami Malek), um decodificador da CIA, que canaliza suas habilidades para fazer justiça após a morte de sua esposa (Rahel Brosnahan) em um ataque terrorista em Londres.

*O talk show “Me Cante Uma História”, idealizado e apresentado por Natália Boere, retorna ao Rio de Janeiro em uma edição especial na Exposição Cazuza Exagerado. Na desta sexta (19h), Natália recebe Bebel Gilberto em um bate-papo íntimo e poético sobre a amizade e as músicas que ela viveu ao lado de Cazuza. E para tornar o encontro ainda mais inesquecível, Bebel irá cantar algumas canções à capela, conectando o público com memórias e emoções através da música. Um encontro de histórias, voz e poesia em homenagem ao poeta do exagero.

#cazuza #twinpeaks #karatekid #mariliamendonça #tomleao