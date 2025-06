'Extermínio: a evolução' - uma jornada frustrante

Cotação: duas estrelas

Publicado em 27/06/2025 às 08:09

Alterado em 27/06/2025 às 11:20

Danny Boyle nunca foi um grande diretor, mas fez filmes ok. Começou bem, com o pequeno 'Cova Rasa' (1994), e mandou muito bem com o primeiro, 'Trainspotting' (1996). Depois, veio o fracassado 'A praia' (2000). Mas deu sorte ao dirigir o feito para ganhar prêmios, 'Quem quer ser um milionário' (2008), que levou nada menos do que 8 Oscars, incluindo os de melhor filme e diretor. Mas, antes desse ele fez um interessante filme de zumbis: '28 dias depois' (2002). O filme teve uma sequência, não dirigida por ele, '28 weeks later' (2007).

Agora chega 'Extermínio: a evolução’ (‘28 years later'), que traz Boyle de volta à direção e, também, o roteirista do filme original, Alex Garland. Mas ele já sofre na largada por ter sido feito para gerar uma trilogia (uma sequência, filmada simultaneamente, já está garantida), o que já compromete a narrativa, porque tem que deixar margens para novos rumos e acabar sem finalizar. Isso é o que faz o final deste tão anticlimático. No fim, apenas parece estar servindo para ser o filme de origem do jovem herói, Spike (Alfie Williams).

Começa mostrando que Spike vive ilhado numa comunidade que se protege numa pequena ilha fortificada. No continente, isolados, estão os infectados (como chamam os zumbis). O Reino Unido virou uma colônia de infectados (uma ironia com o Brexit?), enquanto que a Europa conteve o vírus e segue normal. Na ilhota, quando os homens atingem a adolescência, precisam ir até ao continente para testar suas habilidades contra os zumbis. É isso o que faz Spike, levado por seu pai (Aaron Taylor-Johnson). De volta, celebrado, ele tenta ajudar a mãe (Jodie Comer), que está tendo episódios de perda de memória. Como não existem médicos na ilhota, ele foge com a mãe para o continente onde, segundo alguém lhe disse, está o único médico conhecido, Dr. Kelson (Ralph Fiennes, que só entra em cena na meia hora final!). A segunda parte do filme, a desta jornada, é a mais interessante. Mas o desfecho, na terceira parte, é frustrante.

Podemos elogiar Boyle e Garland por tentarem criar um filme original envolvendo zumbis (e coerente com o que já nos mostraram antes), diferente das ultimas tentativas nas telonas, mas algo similar à série de TV 'The Last of Us'. Contudo, as três partes do filme não se conectam a contento (os personagens são mal desenvolvidos), e seu final, algo ridículo (que abre caminho para a sequência, já pronta), meio que põe quase tudo a perder. O filme, que tem partes filmadas num celular, apela para cenas bastante explicitas e gore. Mas, na soma final, não encontra um balanço adequado, deixando o espectador frustrado no fim da jornada. O trailer é melhor.



STREAMINGS+

*O mega sucesso de bilheteria ‘Um filme Minecraft’, com Jack Black e Jason Momoa, já está no HBO Max. Já o realista filme de guerra ‘Warfare’ entrou no Prime Video. E o nacional ‘Vitória’, com Fernanda Montenegro, está no Globoplay.

*Já está disponível no Disney+ ‘Predador: Assassino de Assassinos’, filme de animação original do 20th Century Studios ambientado no universo de ‘Predador’. Dividido em três partes, acompanha três dos guerreiros mais brutais da história da humanidade: uma invasora viking que leva seu filho em uma busca sangrenta por vingança; um ninja no Japão feudal que se volta contra seu irmão samurai em uma batalha cruel pela sucessão, e um piloto da Segunda Guerra Mundial que investiga uma ameaça de outro mundo contra os Aliados.



Especializado em filmes de terror, o canal BOOH! estreia dentro dos Amazon Channels, com mensalidade paga à parte Foto: divulgação

*O Apple TV+ estreia nesta sexta-feira, 27 de junho, o novo drama policial inspirado em eventos reais ‘Cortina de Fumaça’ (‘Smoke’), que reúne a equipe criativa da minissérie de sucesso ‘Black Bird’, estrelada pelo indicado ao Emmy Taron Egerton (‘Black Bird’ e ‘Rocketman’), que também assina como produtor executivo. No elenco, também estão Jurnee Smollett, Greg Kinnear, John Leguizamo, Anna Chlumsky e Rafe Spall. Thom Yorke, vocalista e compositor do Radiohead, escreveu e interpretou a música tema.

*O BOOH!, canal de filmes de suspense e terror, acaba de chegar ao Prime Video como assinatura adicional, no Brasil, México, Chile e Colômbia. O canal estreia com cerca de 500 títulos. Entre os filmes já disponíveis estão ‘Hellraiser - Renascido do Inferno’ (‘Hellraiser I’), de Clive Barker; ‘Sweet River’, ‘A Semeadura’ (The Seeding) e ‘Encontro Macabro’ (House of Darkness). O valor promocional da assinatura é de R$ 12,90 nos primeiros três meses. Promoção válida até 2 de setembro. Após este período, o preço fica R$ 14,90, mês.

*Neste domingo, 29 de junho, a distribuidora global, serviço de streaming e produtora MUBI realiza a segunda edição do evento em comemoração ao Mês do Orgulho LGBTQIAPN+, em parceria com a Cinemateca Brasileira/SP. A partir das 18h, com entrada gratuita.

_______

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.