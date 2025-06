Mais duas boas séries, curtas e rápidas, no streaming

...

Publicado em 20/06/2025 às 08:09

Alterado em 20/06/2025 às 12:07

A minissérie dinamarquesa em sete capítulos ‘A Reserva’ (‘Reservatt’, no original), da Netflix, mergulha nas aparências enganosas de um bairro de elite na Dinamarca (parece um mundo à parte). A trama começa com o desaparecimento de Ruby, uma jovem au pair filipina, e se desenrola como um suspense psicológico que revela as camadas de hipocrisia, abuso de poder e impunidade que sustentam a vida aparentemente perfeita da alta sociedade dinamarquesa.



A protagonista, Cecilie (Marie Bach Hansen), inicia uma investigação pessoal após seu filho divulgar um vídeo comprometedor envolvendo o vizinho Oscar e a vítima (ele faz parte de um grupo de garotos que costumam filmar as suas babás em momentos íntimos). A partir daí, segredos perturbadores vêm à tona, incluindo a cumplicidade dos adultos em proteger o agressor e manipular a narrativa para preservar a reputação das famílias. A série nos mostra que há esse fluxo de babás que vem das Filipinas para ficar apenas dois anos (se casarem, ganham cidadania) em famílias anfitriãs, e como elas se relacionam com as crianças que não têm atenção das famílias.



‘A Reserva’ entrega uma boa história fechada, com um final desconfortável: os culpados não enfrentam as consequências. Felizmente, a Netflix não meteu suas regras PC no roteiro e o desfecho é como seria na vida real. O que causa mais impacto.



Já a série canadense ‘Adultos’ (Disney+) é uma comédia que acompanha um grupo de amigos na casa dos vinte e poucos anos (Geração Z), que dividem uma casa no subúrbio de Jamaica, no Queens (Nova York, embora a produção seja canadense e tudo tenha sido filmado em Ontario, não há uma só externa em Manhattan) tentando navegar pela vida adulta e o desemprego. A trama gira em torno de cinco colegas — Samir, Billie, Paul, Issa e Anton — que compartilham não só a casa, mas também intimidades sexuais.



Ao longo dos oito episódios da primeira temporada (ainda não foi renovada), os personagens enfrentam dilemas diversos, com o uso de linguagem adulta (que pode incomodar alguns) e situações idem, mas sempre com bom humor. ‘Adultos’ foi bem recebida tanto pela crítica quanto pelo público, especialmente por sua abordagem honesta da tal Geração Z. Um destaque da série é a participação de Charlie Cox num papel completamente diferente do que faz em ‘O Demolidor’ (no qual faz o herói Marvel). Não chega a ter o mesmo peso e importância (e qualidade de roteiros) que ‘Girls’ (HBO) teve para a geração anterior. Mas, é uma boa opção para maratonar num fim de semana.



STREAMINGS+

*Entrou esta semana no catálogo da Netflix, ‘Homem com H’, a boa cinebiografia de Ney Matogrosso, ainda em cartaz nos cinemas onde já fez mais de 600 mil espectadores. Já ‘The Alto Knights’ (inédito nos cinemas brasileiros) entrou no HBO/Max, e traz uma trama baseada em fatos reais, com Robert DeNiro fazendo dois papéis.

*Os fãs que foram ao painel do Prime Video na CCXP México tiveram a oportunidade de ver as primeiras imagens da segunda temporada de ‘Gen V’, série derivada de ‘The Boys’. Os atores presentes no painel revelaram que a segunda temporada estreará dia 17 de setembro.



'O Instituto' é mais uma série baseada na obra de Stephen King, com estreia em julho Foto: divulgação

*A minissérie original ‘A História Distorcida de Amanda Knox’ estreia em 20 de agosto, com os dois primeiros episódios, no Disney+. É inspirada na história de Amanda Knox, condenada injustamente pelo trágico assassinato de sua colega de quarto, Meredith Kercher, e sua jornada de 16 anos para provar sua inocência.

*O Apple TV+ anunciou a terceira temporada de ‘Fundação’, a saga baseada nas premiadas obras de Isaac Asimov. A nova temporada estreia mundialmente na sexta-feira, 11 de julho. Anunciou também ‘Mr. Scorsese’, um retrato em cinco episódios sobre o diretor, produtor e roteirista Martin Scorsese, ainda sem data de estreia.

*O MGM+ anuncia o lançamento de ‘O Instituto’, nova série original baseada em romance do mesmo nome escrito por Stephen King. Conta a história de Luke Ellis, garoto superdotado que é sequestrado e acorda no Instituto, uma organização misteriosa onde crianças e adolescentes com habilidades especiais passam por experimentos sombrios. Estreia no dia 13 de julho, com seus dois primeiros eps.

*O Prime Video anunciou a renovação da série ‘Maxton Hall: Um Mundo Entre Nós’ para sua terceira temporada. Os novos episódios serão baseados no terceiro volume da trilogia de sucesso escrita por Mona Kasten. A segunda temporada chega em 7 de novembro.

*Com narração de Ryan Reynolds, o Nat Geo se aproxima dos párias do reino animal em ‘Underdogs’. De seus talentos ocultos a seus hábitos de higiene incomuns e rituais de cortejo, ‘Underdogs’ celebra os comportamentos únicos dos animais que normalmente não são as estrelas do show. Estreia na íntegra em 16 de junho no Disney+.