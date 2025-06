‘O estúdio’: sátira cruel e divertida a Hollywood

Cotação: quatro estrelas

Seth Rogen está sensacional na excelente série 'O estúdio', do AppleTV+, no qual faz um diretor de um grande estúdio de cinema de Hollywood Foto: divulgação

A excelente série ‘O estúdio’ (‘The studio’), com todos os episódios já disponíveis no Apple TV+, é uma comédia satírica criada e estrelada por Seth Rogen. A trama acompanha Matt Remick (Rogen), o recém-nomeado chefe dos Estúdios Continental, enquanto ele tenta equilibrar sua paixão por filmes artísticos com as demandas comerciais da indústria cinematográfica atual. A série explora os bastidores de Hollywood, com muito bom humor e autocrítica. Com roteiro coescrito por Evan Goldberg (parceiro de Rogen de longa data, de comédias adultas como ‘Superbad!’, ‘É o fim!’), a produção mostra uma visão crítica, bem-humorada (e cruel) sob o ponto de vista de quem está dentro. Sem perder a ternura.

O elenco de apoio tem Catherine O’Hara (como Patty Leigh, a ex-diretora do estudio, que vira consultora de projetos), Kathryn Hahn (Maya Mason, a delirante publicista), Ike Barinholtz (que está sensacional, roubando cenas como Sal Saperstein, o braço direito de Matt), além de participações especiais (em episódios distintos) de nomes como Martin Scorsese, Ron Howard, Olivia Wilde, Zac Efron, Sarah Polley, Pete Berg, Dave Franco, Ice Cube e Zoë Kravitz, entre outros, fazendo eles mesmos. Curiosamente, a atriz e diretora Rebecca Hall faz Sarah, namorada de Matt, num episódio. E Bryan Cranston faz aparições especiais hilárias com o dono do estúdio.



A série (que tem temática semelhante à de ‘A franquia’, do HBO, que não atingiu o mesmo nível e já foi cancelada) não deixa de fora nenhuma questão (a grande meta do estúdio é fazer um filme com o jarrão do refresco Ki-Suco!), enquanto Matt e equipe enfrentam situações caóticas para manter seus empregos. ‘O estúdio’ abusa de planos-sequência e tem um ritmo frenético para fazer caber tudo em apenas 30 minutos, citando clássicos e estilos do cinema por episódio.



Para mim, é a melhor série nova do ano. Uma segunda temporada já foi anunciada pela Apple. Imperdível!



*Filmes no streaming: ‘O contador 2’, com Ben Affleck, já está disponível no Prime Video, que também está com a alucinada cinebio de Robbie Williams, ‘Better man’, e o filme de ação ‘Resgate implacável’, com Jason Statham. Já o retumbante fracasso do live action ‘Branca de Neve’, chegou ao Disney+ nesta semana.



*Michael J. Fox retorna à atuação, como convidado especial, na terceira temporada de ‘Shrinking’, ainda sem data. Já a excelente série policial ‘Slow Horses’ volta em 27 de setembro com sua quinta e aguardada temporada. Ambas no AppleTV+





José Loreto e Carol Castro são os protagonistas de ‘Jogo Cruzado’, nova série nacional do Disney Foto: divulgação

*Warner Bros. Discovery anunciou que vai dividir sua operação em duas: a divisão de TV e a de cabo/esportes (que inclui CNN e TNT) serão uma empresa, e a parte de cinema e streaming, outra.



*José Loreto e Carol Castro são os protagonistas de ‘Jogo Cruzado’. A série, com direção geral de Pedro Amorim e direção de episódio de Maria Farkas, estreia no Disney+ no dia 9 de julho.



*O MGM+ está com a coleção de filmes de James Bond disponível para streaming a partir deste mês de junho, por um período limitado em 32 países, incluindo o Brasil. Vinte e cinco dos filmes do agente 007, desde o primeiro “007 Contra o Satânico Dr. No”, com Sean Connery, até o último “007 – Sem Tempo Para Morrer”, com Daniel Craig. Antes, todos eles estiveram disponíveis no Prime Video.



*No dia 5 de julho, às 20h, estreia no Canal Brasil o longa ‘Sonho de verão’, comédia dos anos 1990, dirigido por Paulo Sérgio de Almeida e estrelado pelas paquitas e por Sergio Mallandro. O Canal Brasil foi responsável pela remasterização do filme, que está disponível nas operadoras em VOD desde o dia 1º de junho.

