Duas séries de meia hora, diferentes e bacanas

Kevin Bacon faz um caçador de demônios que é auxiliado pela própria mãe (!), no sangrento e divertido 'The Bondsman'. Foto: divulgação

Geralmente, escolho séries pelo numero de episódios e duração. Duas que vi recentemente conquistaram a minha atenção, não só por isso, mas também por suas qualidades: ‘The Bondsman’ (Prime Video) e ‘Dying for Sex’ (Hulu/Disney+).

‘Caçador de demônios’ (‘The bondsman’) é uma série de ação e terror com altas doses de humor negro. A trama acompanha Hub Halloran (Kevin Bacon, ótimo no papel), um caçador de recompensas que retorna dos mortos (após ser assassinado por um de seus alvos) com uma segunda chance: a pedido do próprio tinhoso (através de uma representante humana), seu trabalho agora envolve capturar demônios fugitivos. Por acaso, estes estão à solta na cidadezinha da Georgia, onde Hub vive.

Ao longo dos oito episódios da primeira temporada, Hub, com o auxilio de sua intrépida mãe, Kitty (Beth Grant, ótima), descobre o plano dos demonios fugitivos, que pode resultar não apenas no fim de sua cidade, como da própria humanidade. A série mergulha fundo na cultura redneck e caipira (a ex-mulher e filho de Hub, Maryanne e Cade, são artistas country, o que ele também já foi) e tem cenas bastante sangrentas. A primeira temporada acaba em suspense. Tomara que volte.



Michelle Williams faz uma jovem mulher que está morrendo de câncer e precisa explorar sua sexualidade, em 'Morrendo por Sexo'. Foto: divulgação

Já ‘Dying for sex’ (‘Morrendo por sexo’) é uma minissérie dramática fechada, baseada na história real de Molly Kochan (Michelle Williams), que, após ser diagnosticada com câncer de mama metastático (atingiu os ossos), decide deixar seu marido (Jay Duplass) e explorar sua sexualidade de forma plena. A série é baseada em podcast da própria autora/protagonista, que morreu em 2019 e deixou também um livro, "Screw cancer, become whole" (2020). Jenny Slate faz o papel de Nikki, a melhor amiga de Molly, que deu a ideia do podcast.

‘Dying for sex’ tem apenas 8 episódios de meia hora e, em alguns deles, a veterana Sissy Spacek (‘Carrie’) aparece como a mãe de Molly. Nem todos curtem esse tipo de humor. Gostei.

Aviso aos pais: ative o modo de restrição para menores no aplicativo, porque os diálogos e cenas não são apropriados para crianças, apesar de estar no streaming Disney.

*A Roku está lançando no Brasil novos modelos de seus aparelhos. Agora, eles seguirão a linha stick, como os da Amazon, com versões HD e 4K. Mas nada muda, além do formato anterior (minibox). E após a última atualização, finalmente chegaram aqui os Roku Channels. São 30 canais (o aviso diz ‘mais de 30’) distribuidos em esportes, culinária, filmes, séries, noticias e música, entre outros. Por ora, nada exclusivo. A maioria tem nos LG e Samsung Channels.

*O Paramount+ e Showtime anunciaram a data de estreia de ‘Dexter: ressurreição’. Protagonizada porMichael C. Hall (reprisando o seu marcante papel do serial killer Dexter Morgan), a nova série original vai estrear no dia 11 de julho, com dois episódios em sequência.



A série européia 'Seconds' está com exclusividade no canal Adrenalina Pura Foto: divulgação

*Novos filmes exclusivos no streaming: ‘Ash - planeta parasita’ (Prime Video), sci-fi com tons psicológicos, dirigido pelo músico americano Flying Lotus -- que também atua nele e compôs a trilha --, sobre planeta que exerce influência sobre tripulação de nave exploradora; e ‘Havoc: caos e destruição’ (Netflix), filme de ação estrelado por Tom Hardy e dirigido por Gareth Evans (dos filmes ‘Operação Invasão’).

*Nesta sexta, dia 9, Ewan McGregor e Charley Boorman embarcam na nova temporada da aventura à bordo de motos ‘Long Way Home’ (AppleTV+). Em 20 anos, eles já passaram por 17 países da Europa.

*O serviço de streaming Adrenalina Pura+ disponibiliza em maio uma nova série: ‘Seconds (Sekunnit, 2024)’, produção europeia policial inédita no Brasil e na América Latina, com novos episódios a cada semana. O canal é focado em filmes de ação, terror e suspense.

