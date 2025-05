‘The office’ em três tempos (e várias adaptações)

...

Publicado em 02/05/2025 às 05:28

Alterado em 02/05/2025 às 05:28

‘The office’, a série britânica de comédia criada por Ricky Gervais e Stephen Merchant (que, juntos, criaram várias outras depois, como ‘Extras’ e ‘Life´s too short’), que estreou na BBC 2 em 2001, é uma das mais adaptadas de todos os tempos (existe nas mais diversas línguas e países). Contudo, nenhuma se compara à original britânica, pelo humor grosso e situações que causam mal-estar no espectador. A trama original se passa no escritório da empresa fictícia Wernham Hogg, onde acompanhamos o dia a dia dos funcionários (através das lentes de um documentário fake) sob a liderança do incompetente e constrangedor David Brent (Gervais, que ficou famoso a partir daí).



Apesar de ter durado apenas duas temporadas (12 episódios e um especial de Natal duplo), ‘The Office’ se tornou um fenômeno cultural. A série britânica é conhecida por seu tom mais realista (o episódio final é um bocado melancólico), explorando temas como insegurança profissional, relações interpessoais e a monotonia do trabalho de escritório. Seu impacto foi tão grande que continua sendo referência no gênero de comédia televisiva, tendo influenciado as americanas ‘Parks & recreations’ e ‘Abbott elementary’, que também são acompanhadas por câmeras, como num falso documentário.



A versão americana estreou em 2005 na NBC. Ela se passa na fictícia Dunder Mifflin, em Scranton, Pensilvânia, Desta vez, o chefe sem-noção é Michael Scott (Steve Carell, já famoso). Ao longo de suas nove (!) temporadas, evoluiu de uma comédia de humor irônico para uma série mais tradicional (por isso, parei de ver). Lançou as carreiras de nomes como John Krasinski, Jenna Fischer, Rainn Wilson, Mindy Kaling, entre outros. Mas nunca superou a original, apesar de ser a mais vista (e ter produtos de merchandising).



A versão australiana estreou em 18 de outubro de 2024, no Prime Video, e ainda não foi renovada. Diferente das versões britânica e americana, esta adaptação tem uma protagonista feminina: Hannah Howard (Felicity Ward, comediante famosa na Austrália, mas um tanto careteira e forçada). A trama acompanha a rotina numa empresa de embalagens chamada Flinley Craddick, que recebe a notícia de que sua filial será fechada e todos terão que trabalhar remotamente. Aqui está a maior diferença para as outras. Mas é a mais fraca.



A versão original acaba de deixar o streaming Max, depois de ter passado por quase todas as plataformas (mas está no canal TCM). A americana pode ser vista na Netflix, Prime Video e Max. Enquanto que a australiana está disponível apenas no Prime Video.



STREAMINGS+





Documentário sobre Bob Fosse, inédito no Brasil, está no canal Curta! Foto: divulgação

*A premiação Troféu Imprensa, que existe há mais de 50 anos, anuncia uma parceria inédita com o Disney+. Gravada no dia 23 de abril, a cerimônia será exibida no domingo, 4 de maio, às 19h, com transmissão simultânea pelo SBT e pela plataforma Disney+. O Disney+ disponibilizará o evento por três semanas na plataforma.

*O americano Bob Fosse (1927-1987) foi o único a vencer os três principais prêmios da indústria do entretenimento americano no mesmo ano: em 1973, ele levou o Oscar, por ‘Cabaret’, o Tony Award, por ‘Pippin’, e o Emmy, por ‘Liza with a Z’. A trajetória de Fosse (bailarino, coreógrafo e diretor) está no documentário, inédito no Brasil, ‘Bob Fosse — It’s Showtime!”, na programação do Curta!.

*O Prime Video anunciou que a série coreana ‘Good Boy’ estreia no serviço de streaming no dia 31 de maio. A série conta a história de três ex-atletas medalhistas que se tornam policiais e formam uma equipe que busca derrubar um grande grupo criminoso.

*A Netflix revelou esta semana que o Tudum 2025 (evento mundial para fãs, influencers e jornalistas) vai contar com a participação das estrelas de produções como ‘Emily em Paris’, ‘Frankenstein’, ‘Um maluco no golfe 2’, ‘Casamento às cegas’, ‘One piece’, ‘Outer banks’, ‘The rip’, ‘Round 6’, ‘Stranger things’, ‘As Cheerleaders do Dallas Cowboys’, ‘A lista da minha vida’, ‘Vivo ou morto: Um mistério knives out’, ‘Wandinha’, ‘WWE’ e mais. A transmissão ao vivo do Tudum acontecerá em 31 de maio, a partir das 21h (horário de Brasília), direto do Kia Forum, em Los Angeles (Califórnia).

Filmes: ‘Kraven’ (baseado em quadrinhos Marvel) entrou no streaming Max; enquanto que ‘Anora’, principal vencedor do Oscar deste ano, já está disponível em plataformas de venda e aluguel.



