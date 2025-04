Duas séries europeias ganham adaptações made in USA

...

Publicado em 25/04/2025 às 10:31

Alterado em 25/04/2025 às 10:31

A série italiana 'DOC', que já tem três temporadas no Prime Video, ganhou versão made in Hollywood que ainda nao chegou ao Brasil Foto: divulgação

Na procura por novas e diferentes boas ideias, duas recentes séries americanas encontraram na Europa suas inspirações: ‘Doc’ (ainda inédita aqui) e ‘Uma mente execepcional’ (‘High Potential’), que encerrou temporada no Disney+.

A série americana ‘High Potential’, por exemplo, é baseada na produção francesa ‘HPI – Haut Potentiel Intellectuel’. A trama acompanha Morgan Gillory (Kaitlin Olson, vista antes em ‘Hacks’ como a filha de Deborah Vance), mãe solteira com três filhos e uma mente excepcional, que trabalha como faxineira no departamento de polícia. Durante um turno, ela reorganiza algumas evidências e acaba ajudando a resolver um caso aparentemente insolúvel. Sua inteligência fora do comum chama a atenção dos investigadores, e ela vira consultora, para colaborar na resolução de crimes complexos.

A série logo conquistou o público e já garantiu uma segunda temporada (até porque, o último episódio da temporada acabou sem acabar). Kaitlin Olson (também coprodutora da série) interpreta a milf Morgan muito bem. Além dos casos complexos, a trama explora os desafios da protagonista em equilibrar sua vida pessoal e profissional, além de uma subtrama que envolve o desaparecimento misterioso de seu primeiro marido.

Já a nova série ‘Doc’ (Hulu, deve chegar aqui via Disney+) é adaptação americana da italiana ‘DOC - Nelle Tue Mani’, drama médico inspirada na história real do médico Pierdante Piccioni. A trama da original acompanha Andrea Fanti, um brilhante chefe de clínica médica que leva um tiro na cabeça e perde a memória dos últimos 12 anos de sua vida. Agora, ele precisa reaprender a viver em um mundo que mudou completamente, enquanto tenta reconstruir suas relações pessoais e profissionais.

Desde a sua estreia em 2020, ‘DOC’ fez grande sucesso na Itália (já tem três temporadas e continua em produção) e também internacionalmente. A diferença para a versão americana é que o médico foi trocado por uma doutora (feita por Molly Parker, de ‘Deadwood’), bem como o atentado à bala virou um acidente de carro. Todas as três temporadas da série italiana estão disponíveis no Prime Video.

STREAMINGS+

* Para celebrar o 35º aniversário do lançamento da clássica série ‘Twin Peaks’, de David Lynch e Mark Frost, aMUBI anuncia que os 30 episódios da produção de 1990 estarão disponíveis para streaming a partir de 13 de junho. Na mesma data, as 18 partes de ‘Twin Peaks: a limited event series’ (2017)também chegam à plataforma.

*A segunda – e aguardada - temporada de‘Wandinha’ (‘Wednesday’),chega à Netflix dividida em duas partes: a primeira com estreia em6 de agosto,e a segunda em 3 de setembro.



O agente Cooper (Kyle MacLachlan) estará de volta com a primeira temporada de 'Twin Peaks' e um especial, que entram na MUBI em junho Foto: divulgaçào

*Apple TV+ anunciou que o novo drama policial ‘Cortina de Fumaça’ (‘Smoke’), estrelado por Taron Egerton (‘Rocketman’, ‘Kingsman’) estreia dia 27 de junho, na plataforma.Inspirada em fatos reais, a trama acompanha um detetive (Egerton) e um investigador de incêndios criminosos na caçada a dois incendiários em série.

*Entrou discretamente no catálogo do Netflix Brasil, o mais recente film de Almodóvar (e seu primeiro totalmente falado em inglês), ‘O quarto ao lado’ (‘The room next door’, 2024). O belo filme tem atuações tocantes de Tilda Swinton e Julianne Moore, que ficaram de fora, injustamente, da maioria das premiaçõe de cinema recentes.

*A nova (e última) temporada de ‘Andor’ (do universo ‘Star Wars’), já está com seus três primeiros episódios disponíveis no Disney+

*A Elite Filmes divulga os seus lançamentos que chegaram, nesta semana, às plataformas de streaming Prime Video, Claro tv+, Vivo Play, Google Play, YouTube Filmes, Apple TV e Microsoft. Entre os destaques, estão a cinebiografia‘Dr. Semmelweis’(médicohúngaro do século XIX quefez uma das descobertas mais importantes na história da medicina),e o drama‘Código de Ética’, indicado a Melhor Filme no Festival de Toronto,além do terror‘Celebração Macabra’.