‘Stranger things: The experience' – Viagem ao mundo invertido, no estacionamento do Barrashopping

...

Publicado em 18/04/2025 às 10:41

Alterado em 18/04/2025 às 10:58

A partir desta semana, quem visitar a exposição ‘Strangers Things: the Experience’ (já no estacionamento do Barrashopping), será transportado, de certa forma, para onde se passa a famosa série da Netflix, mergulhando na atmosfera de mistério que permeia a série criada pelos Duffer Brothers. É uma experiência que deve agradar tanto aos fãs do programa quanto a quem curte passeios interativos. E a alguns nostálgicos de memorabilias dos anos 80.

A exposição traz a mesma estrutura que já percorreu diversas cidades ao redor do mundo, como Nova York, Los Angeles, São Francisco, Seattle, Atlanta, Toronto, Paris e Londres. No Brasil, a atração estreou em São Paulo, onde recebeu muitos visitantes ao longo de seis meses em 2024. Depois, irá para México e Austrália.

A experiência conta com cenários hiper-realistas e tecnologia de última geração. No passeio, os visitantes passam por cenários fiéis aos originais e objetos conhecidos da série (além dos atores, que conversam conosco durante a ação). Tudo para proporcionar a sensação imersiva a que se propõe. Aliás, a quinta e última temporada da série estreia este ano, ainda sem data definida.

Desenvolvida em parceria exclusiva com os criadores da série e a Netflix, ‘Stranger Things: The Experience’ oferece a oportunidade única de explorar alguns cenários marcantes da série, como o HNL (Hawkins National Laboratory) e a Sala do Arco-Íris, além de um mergulho rápido no Mundo Invertido. No fim do passeio, há até mesmo a loja de sorvetes Scoops Ahoy, como vista na série, e um arcade (fliperama) liberado. Além de lojinha de merchandising, claro.

Fiz uma visita às instalações, antes do dia da abertura, e achei que a ação demora um pouco para começar (a jornada dura 40 minutos, no total). Antes, conhecemos o laboratório e participamos de testes e desafios. O bom mesmo é na reta final, quando, na megasala 3D, ajudamos a ruivinha Max a se livrar de uns monstros. E quando tudo parece perdido, a poderosa Eleven surge para nos salvar. No final, a galerinha nos agradece pela ajuda. O curioso é que os atores estão na primeira fase da série (todos mais jovens) e dublados pelas vozes em portugues. Nota: a ação pode assustar menores de 8 anos.

STREAMINGS+

*O Prime Video divulgou que o filme espanhol ‘Nossa culpa’, que fecha a trilogia ‘Culpable’, estreia em outubro na plataforma. O filme segue o sucesso de seus antecessores –‘Minha culpa’ e ‘Sua culpa’. Outra continuação do Prime Video, ‘Outro pequeno favor’ (com Anna Kendrick), sequência de ‘Um pequeno favor’, chega em 1º de maio.

*Novos filmes no streaming: ‘Conclave’, excelente thriller político indicado ao Oscar, e ‘G20’, filme de ação estrelado por Viola Davis (Prime Video); ‘Como ganhar milhões antes que a vovó morra’, drama tailandês (Netflix); O terror sci-fi ‘Companion’, a fantasia indie ‘Eu vi o brilho da TV’ e o também indicado ao Oscar ‘O brutalista’ (Max); além de ‘Um completo desconhecido’, cinebio de Bob Dylan (Disney+).



No aniversário de 20 anos, o episódio 3 da trilogia prequel/intermediária de 'Star Wars' volta aos cinemas por apenas uma semana Foto: divulgação

*O Apple TV+ anunciou que a série ‘Diários de um robô-assassino’ (‘Murderbot’), thriller de ficção científica estrelado por Alexander Skarsgård, estreia em 16 de maio. Já a nova temporada da série de aventura em motocicleta ‘Long way home’, com Ewan McGregor, terá 10 episódios e estreia no dia 9 de maio na plataforma. O Apple TV+ revelou, também, o novo drama policial ‘Cortina de fumaça’ (‘Smoke’), estrelado por Taron Egerton, ainda sem data de estreia.

*A primeira edição do Lumen – Festival de Cinema Independente do Rio de Janeiro está com inscrições abertas. Longas, médias e curtas-metragens podem ser inscritos até o dia 31 de agosto nas plataformas on-line Film Freeway e Film Chief. O resultado da seleção será anunciado no final de setembro.

*Retorna às salas de cinema no dia 24 de abril ‘Star wars: Episódio III - A vingança dos Sith’, de George Lucas, em comemoração aos 20 anos de seu lançamento. É o melhor filme da trilogia prequel. E muito melhor do que todos os que vieram depois, na trilogia final.

*A 20th Century Studios anunciou o lançamento de ‘Predador: assassino dos assassinos’, filme de animação original ambientado no universo de Predador, que estreia no Disney+ em 6 de junho.