Dois bons filmes de Steven Soderbergh em cartaz

Depois de anunciar, há cerca de dez anos, que ia se aposentar, o diretor americano Steven Soderberg nunca esteve tão prolífico quanto atualmente (já fez até uma minissérie pro HBO, ‘Círculo Fechado’). No momento, temos dois bons filmes do diretor em cartaz do Brasil, trabalhos completamente diferentes e bastante interessantes: um filme de espionagem atípíco e um terror sobrenatural.



‘Presença (‘Presence’ ***) é um filme de suspense sobrenatural que mostra uma família em crise, que se muda para uma nova casa aparentemente assombrada. Logo que chega no local, a filha do casal sente uma ‘presença’ e não sabe explicar o motivo. A narrativa é apresentada do ponto de vista do fantasma (muitas grandes angulares em primeira pessoa), utilizando uma técnica inovadora de câmera subjetiva que simula o olhar da entidade. A família Payne (pai, mãe, filha e filho, Lucy Liu faz a mãe) enfrenta desafios pessoais, enquanto fenômenos paranormais começam a ocorrer na casa, especialmente envolvendo Chloe, a filha adolescente que ainda lida com o luto pela perda de sua melhor amiga. Será ela a presença? O filme, a princípio algo lento, encaminha para um desfecho forte e original.



Já ‘Código preto’ (‘Black Bag" ****) é um cativante thriller de espionagem com uma abordagem diferente do gênero. Em vez dos agentes envolvidos na trama combaterem um mal externo (que até existe), eles precisam resolver, primeiro, um sério problema interno que envolve traição, tanto sexual quanto contra a Pátria. O filme segue George Woodhouse (Michael Fassbender), um agente da Inteligência britânica encarregado de investigar uma lista de possíveis traidores, entre os quais está sua própria esposa, Kathryn (Cate Blanchett). A trama se desenrola em um jogo de desconfiança e manipulação, onde segredos e mentiras ameaçam tanto a segurança nacional quanto o casamento dos protagonistas.



O envolvente roteiro, escrito por David Koepp (que também escreveu o de ‘Presença’), é muito bem desenvolvido por Soderbergh. A química entre Fassbender e Blanchett é um dos pontos altos do filme, mostrando que os dois são atores do mais alto quilate, nada ficando a dever aos grandes nomes da Hollywood de outrora. O final nos permite até uma boa risada. Ambos os filmes são curtos, sem encheção de linguiça, e entregam o que prometem.



*Após cerca de seis meses em cartaz nos cinemas brasileiros, ‘Ainda estou aqui’ já está disponível para assinantes do Globoplay. Outros bons filmes dos cinemas para o streaming: a animação ‘Robô selvagem’, o drama ‘Emilia Pérez’ e a cinebiografia ‘Lee’, que tem sensacional performance de Kate Winslet, -- que é quem deveria ter ganhado o Globo de Ouro --, estão no Prime Video (que, infelizmente, agora tem anúncios, e para ficar sem é preciso pagar $10 extra).

*Jon Hamm (‘Mad Men’) é o protagonista de ‘Seus amigos e vizinhos’ (‘Your Friends & Neighbors’), que estreia hoje no AppleTV+. Ele faz Andrew Cooper, gestor de fundos de investimento demitido que começa a roubar casas de seus ricos vizinhos. Serão nove episódios da série, que já renovou para segunda temporada antes de estrear.



'Histórias do Submundo' é uma animação do universo 'Guerra nas Estrelas' que vai estrear justamente no Star Wars Day Foto: reprodução

O Disney+ divulgou que ‘Star Wars: Histórias do submundo’, a nova série animada da Lucasfilm Animation, estreará na plataforma em 4 de maio, a tempo da celebração de uma das sagas mais famosas do cinema, que é o Star Wars Day (‘may the fourth be with you’).

*Estrelado por Stephen Graham e dirigido por Philip Barantini – respectivamente ator/roteirista e diretor da série ‘Adolescência’, da Netflix –, o filme ‘O chef’ (‘Boiling Point’, 2021) está disponível gratuitamente, com versões dubladas em português e espanhol, no canal Filmelier TV, no YouTube. Lembra muito ‘The Bear’.



*Os seis episódios de ‘Maria e o cangaço’ já estão disponíveis no Disney+. A produção traz uma nova visão da personagem Maria Bonita (Isis Valverde), além da companheira de Lampião. Também já está completa no Disney+, com oito episódios, ‘Morrendo por sexo’ (‘Dying for sex’). Inspirada na história real de uma mulher com câncer de mama metastático em estágio IV, Molly Kochan (Michelle Williams).



