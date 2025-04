Duas minisséries Netflix para se prestar atenção

...

Publicado em 04/04/2025 às 09:58

Alterado em 04/04/2025 às 09:58

.

Recentemente, chegaram a Netflix duas novas séries limitadas, que tiveram bastante destaque de mídia e renderam assunto nas redes. São elas: ‘Dia Zero’ e ‘Adolescência’. Valem a vista?

A minissérie limitada ‘Zero day’ (seis episódios) marca a estreia de Robert De Niro no universo das séries de TV como protagonista. O thriller político acompanha George Mullen (DeNiro), um ex-presidente dos Estados Unidos, que retorna à ativa após um mega-ataque cibernético ameaçar a segurança nacional. A trama explora temas contemporâneos, como desinformação, influência das grandes empresas de tecnologia e instabilidade global. Enquanto Mullen lidera a Comissão Dia Zero para investigar os responsáveis pelo ataque e enfrentar figuras influentes do governo e do setor tecnológico, ele também é atacado por uma arma que afeta o cérebro. A série é do tipo que carrega um grande elenco de nomes para impressionar (Angela Bassett, Lizzy Caplan, Jesse Plemons, Connie Briton, Matthew Modine, Joan Allen, etc). Mas, no fim, é apenas ok.

Já ‘Adolescência' é um drama criminal britânico criado por Jack Thorne e Stephen Graham (que também atua nela, como o pai do protagonista). A trama acompanha Jamie Miller (Owen Cooper, impressionante!), um garoto de 13 anos acusado de assassinar uma colega de classe que, aparentemente, zombava dele nas redes sociais. A história começa com a prisão de Jamie, que é levado para interrogatório, enquanto sua família enfrenta o impacto das acusações (e, como se vê, no UK não tem essa de ser ‘de menor’. Matou, vai preso, como qualquer um). A série explora temas como bullying, influências nocivas das redes sociais e os desafios emocionais enfrentados por adolescentes nos dias atuais.Tudo conduzido corretamente e sem maniqueísmos baratos.

Cada capítulo (são apenas quatro) foca num tema especifico: a prisão/interrogatório; o clima na escola do acusado; a entrevista deste com a psicóloga; e a relação do menino com a sua família. A série se destaca por ter sido toda filmada em plano sequência (um take contínuo), o que deu um trabalho dananado para gravar, já que tem de ser tudo feito de primeira, sem erros. Isso, por vezes, tira a atenção do todo, já que ficamos mais atentos ao ‘truque’. Mas, no fim das contas, é uma série acima da média da Netflix.

STREAMINGS+

*Até o dia 7 de abril, oTelecine abriu o sinal de seus canais nas operadoras de TV paga Claro, Mileto (Oi TV), SKY e Vivo; e nos serviços de streaming por assinatura Claro TV+ e SKY+.

*O canal por assinatura Filmelier+ traz os vencedores do Oscar de Melhor Animação, ‘Flow’, e do Oscar de Melhor Documentário, ‘Sem Chão’ (‘No Other Land’). Estarão disponíveis a partir do dia 14 de abril no streaming Sofa Dgtl (dentro do Prime Video Channels).



'O eternauta' é uma série sci-fi argentina baseada em quadrinhos Foto: divulgação

*A série argentina de sci-fi ‘O eternauta’ estreia 30 de abril na Netflix. Na trama, uma nevasca mortal cai sobre Buenos Aires, arrasando a cidade, forçando um grupo de sobreviventes (entre eles, o indefectível Ricardo Darin) a lutar pela sobrevivência. Baseada nos quadrinhos de Héctor Germán Oesterheld e Francisco Solano López.

*O Disney+ anunciou que a segunda temporada da série ‘Andor’ volta em 22 de abril para sua conclusão. Já estão disponíveis no YouTube um recap de 14 minutos da primeira temporada e uma prévia especial da segunda temporada (a série faz parte do universo Star Wars).

*Do dia para a noite, a logo do Max passou do azul-marinho para o preto total, lembrando a marca original do HBO. Aliás, HBO Max era uma marca forte, pra que trocaram? E a interface ficou pior.

*Já está disponível na loja de apps das smartvs Samsung o ML Play, streaming de filmes e séries do Mercado Livre. É tudo gratuito.

*Filmes em destaque: ‘Holland’, com Nicole Kidman, e ‘Aqui’, com Tom Hanks (Prime Video); ‘A verdadeira dor’ (‘A real pain’), com o vencedor do oscar Kieran Culkin (Disney+), e ‘Guerra Civil’ (Max).



#adolescencia #zeroday #netflix #andor #mlplay #max #tomleao