Filmes em cartaz

...

Publicado em 28/03/2025 às 06:02

Alterado em 28/03/2025 às 12:21

Passada a temporada de ‘filmes do Oscar’, começam a chegar no circuito filmes menos badalados. Aqui, alguns destaques:

‘O MACACO’ (‘The Monkey’). Baseado em conto de Stephen King, mostra um aparentemente inofensivo macaco de brinquedo que dois irmãos acham entre pertences de seu falecido pai. Ocorre que, toda vez que o sinistro macaco toca seu tambor, motivado por algum acontecimento à sua volta, rola uma morte trágica. É tudo pontuado pelo humor negro e com cenas risivelmente escabrosas. Cotação: duas estrelas (e meia)

‘PRESENÇA’ (‘Presence’). Ainda com o seu novo filme em cartaz, ‘Código Preto’, o diretor Steve Soderbergh, que disse, há uns dez anos, que iria se aposentar, segue célere e prolífico. Aqui ele tenta o thriller sobrenatural, num filme sobre família que se muda para uma nova casa e, lá, a filha do casal sente uma presença no ambiente. Embora de ritmo lento, o filme envolve e tem bom desfecho. Cotação: três estrelas)

‘NOVOCAINE’. Bancário tímido (Jack Quaid, de ‘The Boys’) é uma pessoa com um dom inusitado: é incapaz de sentir dor. Assim, quando o banco em que trabalha é assaltado, e levam, como refém, uma moça por quem ele nutre afeição, o rapaz, qual um super-herói, sai em busca dos bandidos, sem medo, já que nada o machuca. A premissa é boa. Mas o filme se desenrola de forma previsível, e termina querendo forçar uma continuação, um dos males do cinema atual. Cotação: duas estrelas

‘MICKEY 17’, o primeiro filme pós-Oscars de Bong Joon Ho (‘Parasita’) foi um fracasso de bilheteria, injustamente. Acompanhamos um ser chamado ‘dispensável’, um funcionário que, se morrer, pode ser trocado por outro, visto que é um clone (e guarda todas as memórias do anterior). Daí que Mickey (Robert Pattinson) é enviado para um planeta remoto e inóspito, e lá, à medida em que morre, é trocado por outro (daí o número). É o sonho de toda grande empresa. Chegará em breve ao streaming Max, pois é uma produção da Warner. Cotação: três estrelas.



STREAMINGS+

*O Apple TV+ anunciou ‘Carême - O rebelde da culinária’ (‘Carême’), nova série em língua francesa, estrelada por Benjamin Voisin, sobre a trajetória do primeiro chef culinário celebridade do mundo, que partiu de uma origem humilde, em Paris, para o topo do estrelato culinário da Europa do período napoleônico (início do século XIX).

*A série ‘Percy Jackson e os Olimpianos’ foi oficialmente renovada para uma terceira temporada. O anúncio foi feito pela Disney Branded Television e a 20th Television, antes do lançamento da segunda temporada da série, que chegará no Disney+ em dezembro.



'Carême' é a nova série européia do AppleTV+ sobre o primeiro chef celebridade da história, o francês Antonin Carême, ainda no século XIX Foto: divulgação

*A Netflix divulgou a data de estreia de ‘Um Maluco no Golfe 2’: dia 25 de julho, Adam Sandler voltará como Happy Gilmore, acompanhado de Sunny Sandler, Sadie Sandler, John Daly, Blake Clark e Paige Spiranic. O título original dá nome a produtora do comediante.

*No dia do encerramento da segunda temporada, na sexta-feira da semana passada, o Apple TV+ anunciou a renovação da terceira temporada da sua série original ‘Severance’ (‘Ruptura’), para 2026. Nesta semana, entrou na plataforma ‘O Estúdio’ (‘The Studio’), série de comédia estrelada por Seth Rogen, que se passa nos bastidores da indústria cinematográfica de Hollywood. Lembra um pouco a malsucedida ‘A Franquia’, do HBO, que encerrou e não renovou.



*A coleção ‘Escolhido a Dedo’ do mês, na MUBI, é feita por Carolina Markowicz. Uma curadoria com alguns dos filmes favoritos da diretora, roteirista e produtora paulistana, já está disponível na plataforma. Paul Schrader e Martín Rejtman são alguns dos cineastas que já foram selecionados como curadores convidados. No Brasil, Selton Mello já fez o mesmo numa coleção para a plataforma.



*A Vrio Corporation, empresa matriz da Sky Brasil e da DirecTV Latin America, e a Amazon, anunciaram uma nova aliança que permitirá à Sky oferecer novos planos de serviços, incluindo Amazon Prime, como um benefício adicional para seus clientes. Esta aliança abrange sete países da América Latina, e já está valendo no Brasil.



#severance #adamsandler #percyjackson #sethrogen #tomleao

_______

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.