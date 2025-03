‘O Brutalista’: duro e cru, como concreto

Cotação: três estrelas

Publicado em 07/03/2025 às 09:47

Alterado em 07/03/2025 às 09:47

O jovem diretor Brady Corbert não é nenhum Paul Thomas Anderson, mas quase chegou perto, com seu ambicioso filme 'O Brutalista' (‘The Brutalist’), que concorreu ao Oscar de melhor do ano. O drama é um épico, realmente (não do modo errôneo, como usam essa palavra, ultimamente), ao se passar durante várias décadas e apresentar uma grandiosa história de Lasló Toth, um arquiteto húngaro judeu (Adrian Brody também concorreu e ganhou o Oscar de melhor ator, que ele já havia ganhado com ‘O pianista’, do Roman Polanski) que, fugido da Europa por causa da guerra e do nazismo, acaba em Nova York; e, por conta de uma jogada do destino, cai nas graças de um milionário (Guy Pierce, ótimo) que lhe encomenda um megaprojeto (misto de igreja, biblioteca, ginásio de esportes e área de convivência) em memória de sua falecida mãe.

A partir daí, segunda metade dos anos 1940, acompanhamos a jornada de Lasló e da obra faraônica, que não será fácil de realizar. Por isso o filme é dividido em duas partes, com cerca de 1h40 cada, e um epílogo, num total de 3h20 de filme, sem contar o intervalo, que dura 15mins (o que soma 3h35). O curioso é que, embora seja um filme de larga escala (inclusive, rodado no aposentado formato VistaVision, em 70mm, tela larga), ele tem clima de filme indie. O que ressoa também em seu cast, que não usa atores caros, embora reconhecidos e talentosos (como Felicity Jones, que só entra em cena com quase duas horas de trama, como a esposa deficiente de Lasló, que tinha ficado na Europa por problemas de saúde). A jornada realmente nos faz lembrar a de filmes como ‘O mestre’ e 'Sangue negro', de PTA, mas sem a mesma força e conclusão impactante. Aliás, a primeira metade é bem melhor do que a segunda, e o seu arremate é um pouco decepcionante.

Seja como for, 'O Brutalista' (o nome se refere a um tipo de arquitetura européia, dura, à base de concreto) flui bem, apesar de sua longa duração, nunca realmente cansando. Mas, para mim, nunca teve chances como melhor filme do ano no Oscar, havia concorrentes melhores, como ‘Anora’, que ganhou.

STREAMINGS+

*A Disney Branded Television e a BBC anunciaram em conjunto que a segunda temporada de ‘Doctor Who’ estreia em 12 de abril (sábado) no Disney+. A nova temporada tem oito episódios que estrearão semanalmente (um episódio por semana). Temporadas anteriores da série podem ser vistas no streaming gratuito SBT+

*O filme “Megalópolis”, de Francis Ford Coppola (‘O poderoso chefão’ e ‘Apocalypse now’), já está disponível para compra nas plataformas digitais AppleTV, iTunes, Claro TV+ e Google Play. O longa concorreu a vários Framboesa de Ouro e a nenhum Oscar em 2025.



Agora é a vez de vermos o cangaço sob o ponto de vista de Maria Bonita Foto: reprodução

*O Prime Video confirmou que Jamie Campbell Bower e Eddie Marsan se juntaram ao elenco de ‘O senhor dos anéis: Os anéis de poder’ para a terceira temporada da série, que está atualmente em pré-produção e começará a ser filmada no UK. Bower será um regular da série, enquanto Marsan aparecerá em um papel recorrente.

*A NBCUniversal International Networks e o Mercado Livre anunciam um acordo de distribuição para oferecer o nível premium do aplicativo de streaming Universal+ como opção de assinatura para todos os usuários do Mercado Livre. Isso inclui um benefício de desconto fornecido pelo MELI+, que foi lançado no México e no Brasil em janeiro, e em breve se expandirá para Argentina, Chile e Colômbia.

*Conforme anunciado meses antes, a Disney descontinuou em toda a América Latina seis de seus canais lineares: BabyTV, Disney Jr, Fx, Star, National Geographic e Disney. Conteúdos de alguns destes canais estarão disponíveis dentro do streamig Disney+

*O longa animado ‘Moana 2’, mais recente aventura de Moana e Maui, chega ao Disney+ em 12 de março. Já a série nacional ‘Maria e o Cangaço’, inspirada no livro ‘Maria Bonita: Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço’, de Adriana Negreiros, chega exclusivamente ao Disney+ no dia 4 de abril com seis episódios. Tem Isis Valverde e Júlio Andrade nos papéis principais de Maria Bonita e Lampião.



*O Prime Video anunciou que ‘Outro pequeno favor’, sequência de ‘Um pequeno favor’, do diretor Paul Feig, chega ao serviço de streaming em 1º de maio, para todos os assinantes.

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.