‘Acompanhante perfeita’: boa crítica à I.A

Provavelmente, o melhor pequeno filme do ano, até agora, 'Acompanhante perfeita’ ('Companion’) é tudo o que a gente precisa, no momento, em vez de mais prequelas e sequelas desnecessárias de filmes manjados. É, ao mesmo tempo, um filme gore e violento -- com pitadas de humor negro e criticas à tecnologia --, e também uma história de amor, envolvendo uma namorada robô, Iris (feita pela incrível Sophie Tatcher, revelada em 'Yellowjackets'), e seu namorado, Josh (Jack Quaid, de 'The Boys'), que vão passar um fim de semana idílico numa cabana isolada, com amigos. E lá as coisas saem de controle.



Segundo o diretor e roteirista Drew Hancock (que, antes, fez o interessante terror ‘Barbarian’), ‘Acompanhante perfeita’ aborda, sobretudo, temas relacionados também à inteligência artificial, sem, entretanto, transformá-la no centro da trama. “Este filme não é uma declaração sobre a natureza boa ou má da IA. O verdadeiro vilão não é Iris, mas a empresa que a criou. Eles não compreendem a responsabilidade de colocar esse tipo de tecnologia nas mãos de pessoas que querem usá-la para outros propósitos egoístas”, reflete o diretor.



Além disso, o filme (que guarda algo em comum com o inferior ‘Submissão’, disponível no Prime Video (sobre uma assistente virtual de forma humana), surpreende os espectadores com reviravoltas a cada 20 minutos. Nada mal para uma trama que dura hora e meia (a primeira já vem aos 20 minutos iniciais da ação). Para Hancock, a surpresa é parte essencial da experiência. “O objetivo é subverter o que você espera que sejam os próximos dez minutos. As pessoas podem estar esperando que seja um ‘filme de terror’, mas espero que subvertamos suas expectativas”, diz o diretor.

E subverte mesmo. Divertido e assustador ao mesmo tempo, 'Companion' (no original) é o que costumamos chamar de grata surpresa. O que, raramente, estamos vendo nos cinemas, atualmente. Lançado em VOD (video on demand) nos EUA, apenas duas semanas depois de sua estreia nas salas americanas, o filme, ainda em cartaz nos cinemas do Brasil, chega em breve para aluguel e compra nas plataformas brasileiras.

STREAMINGS+

*No Brasil, o interesse por novelas latino-americanas, turcas e coreanas só cresce, e o Samsung TV Plus atende esse apelo com canais especializados: Malhação FAST (canal 2087); Wedotv Amor Pele Selvagem (canal 2090): Novelíssima (canal 2091), telenovelas latinas; e mais as novelas bíblicas ‘A Terra Prometida (canal 2000) e ‘Os Dez Mandamentos’ (canal 2001), todos 24 horas.

*A Netflix anunciou ‘Pulso’, que estreia mundialmente no dia 3 de abril. A nova série médica acompanha um grupo de residentes da emergência de um Centro de Trauma em Miami, que enfrentam seus conflitos pessoais em meio à chegada de um furacão.



A série 'Espartanos' (Disney+), baseada em fatos reais, mostra um vitorioso time de rugby argentino formado inteiramente por presidiários Foto: divulgação

*O Apple TV+ anuncia sua nova série de comédia, ‘Stick’, estrelada e produzida por Owen Wilson, que estreia no dia 4 de junho. A série segue um ex-jogador de golfe, vivido por Wilson, que aposta seu futuro em ajudar um jovem fenômeno do esporte, interpretado por Peter Dager. Nomes do mundo do golfe fazem aparições especiais.

*A MUBI, serviço de streaming e produtora, estreia com exclusividade ‘Grand Tour’, do diretor português Miguel Gomes, vencedor em Cannes. O filme chega à plataforma no dia 18 de abril.

*Já estão disponíveis no Disney+ as séries ‘Espartanos – uma história real’ (8 capítulos) sobre um time de rugby argentino composto por presidiários; e os dois primeiros episódios de ‘Ganhar ou perder’, série da Pixar (a primeira deles feita para a TV), que mostra um time de softball se preparando para para o jogo final do campeonato.

*Aliás, o Disney+ está com duas boas novas séries de drama semanais na plataforma: ‘Paradise’ e ‘Uma mente excepcional’, que, curiosamente, não são muito divulgadas pela plataforma. E o ótimo ‘Reacher’ está de volta ao Prime Vídeo com a sua terceira temporada. Os três primeiros episódios já estão disponíveis.



