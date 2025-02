‘Somos os que tiveram sorte’, ótima minissérie baseada em incríveis fatos reais

Cotação: quatro estrelas

Publicado em 14/02/2025 às 06:02

Alterado em 14/02/2025 às 12:36

Na minissérie histórica, em 8 episódios, do Hulu (disponível no Disney+) 'We were the lucky ones' (‘Somos os que tiveram sorte’), os Kurcs, uma família judia polonesa, são forçados a se dispersarem quando os alemães e os soviéticos ocupam a Polônia. Os patriarcas, Sol e Nechuma Kurc, permanecem com sua filha Mila em sua casa em Radom. A irmã mais nova de Mila, Halina, sai em busca de seus irmãos Genek e Jakob, que acabam na Polônia ocupada pelos soviéticos. Enquanto isso, Addy, que mora na França, tenta escapar dos nazistas vindo para o Brasil (e, aqui, enfrenta entraves da ditadura Vargas). Embora a série limitada tenha vários elementos fictícios, os Kurcs são baseados em pessoas reais, e as dificuldades que enfrentam são baseadas em incríveis experiências reais!



'We were the lucky ones' é baseado no romance de mesmo nome de Georgia Hunter, neta de Addy Kurc (na série, feito por Logan Lerman). Addy era um compositor que trabalhava na França e acabou tendo que fazer parte da coluna polonesa do exército francês, após o início da Segunda Guerra Mundial. Ele então tentou escapar da Europa e dos alemães embarcando em um navio chamado SS Alsina, que tinha como destino o Rio de Janeiro (Addy ficou vários meses isolado na Ilha das Flores, em Niterói). Genek e sua esposa, Herta, foram presos pelas forças soviéticas e enviados para a Sibéria. Mila, por outro lado, teve que esconder sua filha Felícia num convento com um novo nome, para protegê-la. Jakob e Bella. A destemida Halina (Joey King) salvou seu marido, Adam, de um campo de trabalho, fingindo ser sua esposa alemã, com um documento falso. Foi também ela quem resgatou os seus pais, Sol e Nechuma, do gueto de Varsóvia, subornando um guarda. Em 1945, Halina levou sua família para a Itália cruzando os Alpes austríacos a pé, meio como fez a família Von Trapp!



Sol, Nechuma e seus cinco filhos sobreviveram (como o título original do livro/série indica). Depois do Brasil, Addy e sua esposa, Caroline (que conheceu aqui), foram morar nos EUA. Mila se reuniu com seu marido, Selim. Eles moraram no Rio de Janeiro, onde a filha Felicia cresceu, antes de se mudar para a França, já adulta. Halina e Adam permaneceram com Sol e Nechuma em São Paulo. Jakob e Maryla também se estabeleceram nos EUA. Até hoje, a família Kurc se reúne, anualmente, no Brasil para comemorar sua saga, como vemos em fotos reais que são mostradas no final do último episódio. É uma série forte e muito triste. Mas com final feliz, dentro do possível.



STREAMINGS+

*A primeira novela da Max, ‘Beleza fatal’, depois de ter os seus três primeiros epísódios disponíveis antecipadamete na plataforma Meli, do Mercado Livre, também será exibida na TV aberta, via Rede Bandeirantes. Já está com capítulos disponíveis na Max.



*O +SBT chegou a todos os produtos Roku, entre dispositivos de streaming e Roku TVs, antigos e novos. É uma combinação da programação em tempo real do SBT, canais FAST ao vivo, conteúdo sob demanda e produções originais. Tudo sem qualquer custo para o consumidor e sem a necessidade de criar uma conta.





A novela brasileira da Max, 'Beleza fatal', pode ser vista tanto na plataforma da HBO, quanto no streaming do Mercado Livre e, em breve, na Bandeirantes Foto: divulgação

*O Prime Video anunciou a chegada de ‘O auto da Compadecida 2’ no catálogo em 28 de fevereiro. A sequência do filme de sucesso estará disponível para todos os assinantes do Amazon Prime.



*A waffle anunciou o lançamento da sua nova webTV. Hospedada no YouTube, a Waffle iniciará o projeto com o programa ‘Estamos em outra’, exibido ao vivo, de segunda à sexta-feira, às 10h30.

*O Sony Channel confirmou a produção da décima temporada de Shark Tank Brasil e a abertura das inscrições para este. Será a edição comemorativa de 10 anos do reality show. O programa estreia no segundo semestre de 2025, ainda sem data..

*Após o sucesso no Brasil, a série nacional ‘Amor da minha vida’, estrelada por Bruna Marquezine, estreou no streaming americano Hulu nessa quarta-feira (12), data escolhida para celebrar o Valentine’s Day (Dia dos Namorados), como ‘Benefits with friends’.

*A Pluto TV lançará 5 novos canais no dia 25 de fevereiro. Os novos canais são: Pluto TV MODUS Super Series Darts; ‘Avatar: A Lenda de Aang’; Popeye (animação); Pegadinhas - Just for Laughs; e Pluto TV Policial. Além disso, fará a transmissão ao vivo do CarnaUol.

*O governo planeja criar uma plataforma para exibir filmes nacionais, quando já temos várias, muito boas, e gratuitas: SP Cine Play, IC Play (Itau Cultural Play), Sesc Play e Maricá Filmes. Confiram.



#spcineplay #icplay #plutotv #roku #waffle #hulu #sbt+ #tomleao

_______

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.