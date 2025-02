Amy Adams, uma queridinha dos filmes modernos

Publicado em 07/02/2025 às 10:45

Nos acostumamos a gostar de Amy Adams desde que a vimos, bem jovem, em ‘Prenda-me se for capaz’ (2002), de Spielberg, num papel pequeno, mas que lhe deu projeção imediata, como a bela mocinha que encanta o picareta feito por Leonardo DiCaprio. Até ali, ela não tinha feito nada de muito relevante.

Depois dali, sua carreira se desenvolveu bem. Primeiramente, em comédias (como ‘Ricky Bobby: a toda velocidade’ e ‘O ex-namorado de minha mulher’), em filmes de ação e fantasia (como ‘Encantada’ e ‘Uma noite no museu 2’), até filmes, digamos, mais sérios, que a levaram a ser indicada a prêmios, como ‘O mestre’, ‘A chegada’, e ‘Animais noturnos’; e mesmo em filmes baseados em quadrinhos, como ‘Batman vs Superman: a origem da justiça’, na qual fez a icônica Lois Lane.



Contudo, seu filme mais recente, a comédia de humor negro ‘Canina’ (‘Nightbitch’), que estreou semana passada no Disney+, sem passar pelos cinemas brasileiros, está aquém de seu talento. Ela é a maior razão para assistir, já que o filme é um bocado decepcionante (não por culpa dela, que faz uma mãe estressada, que acaba ganhando características animais). Contudo, o mesmo serviço de streaming tem outros quatro filmes com Adams, mais voltados para o público infanto-juvenil, caso você não tenha gostado deste último: ‘Encantada’ (‘Enchanted’, 2007), no qual faz a bela princesa de contos de fada, Giselle, que vem parar em nosso mundo moderno; a sequência tardia deste, ‘Desencantada’ (‘Desenchanted’, 2022); numa outra sequência de sucesso, ‘Uma noite no museu 2’ (2009), no qual faz a intrépida piloto Amelia Earhart; e num dos mais recentes filmes dos famosos bonecos de Jim Henson, ‘Os Muppets’ (2011). Seja como for, sempre vale a pena ver alguma coisa que tenha Amy Adams no elenco. A atriz nascida italiana, em 1974, e seis vezes indicada ao Oscar, sempre é um colírio para os olhos. E tem um talento e carisma cativantes.



STREAMINGS+++

*O Prime Video revelou seu Top 10 filmes e séries originais internacionais de língua não inglesa mais assistidos de 2024. O campeão foi o filme original espanhol ‘Sua Culpa’, que se tornou o título original internacional mais assistido no Prime Video de todos os tempos, com 90% das transmissões vindas de fora da Espanha.

*A série original do FX ‘Alien: Earth’ estreia exclusivamente na plataforma de streaming Disney+ em 2025. Na trama, uma misteriosa nave espacial cai na Terra, e um grupo de soldados táticos faz uma descoberta fatídica que os coloca frente a frente com a maior ameaça do planeta. Enquanto os membros da equipe de resgate buscam por sobreviventes em meio aos destroços, eles encontram misteriosas formas de vida predatórias. E daí rola o de sempre.



O alienígena, mais uma vez, vai passar o rodo num bando de idiotas Foto: divulgação

*A parte 3, da sexta e última temporada de ‘Cobra Kai’, estreia mundialmente na Netflix em 13 de fevereiro; a segunda temporada de ‘Superfície’ (‘Surface’), estrelada e produzida por Gugu Mbatha-Raw, retorna em 21 de fevereiro, sexta-feira, ao AppleTV+.



*Com imagens em Super 8 de antigos registros feitos na década de 70 e apresentações atuais em shows no Rock in Rio, no Teatro João Caetano, entre outros, o documentário ‘As dores do mundo: Hyldon’, sobre o compositor Hyldon, será lançado no segundo semestre deste ano no canal Curta!. O filme coroa a celebração dos 50 anos do seu álbum de estreia, ‘Na rua, na chuva, na fazenda’, de 1975.

*O AppleTV+ anunciou que Annette Bening estará no elenco de ‘Lucky’, nova minissérie baseada no bestseller homônimo da escritora Marissa Stapley Bening; atuará ao lado da vencedora do Globo de Ouro Anya Taylor-Joy, que também assina como produtora executiva. A produção ainda não tem data de estreia na plataforma.



#appletv+ #hyldon #netflix #disney+ #primevideo #tomleao