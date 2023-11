‘Meu novo brinquedo’ traz uma história já vista antes, com pequenas modificações

Um dos filmes que será exibido durante o Festival Varilux do Cinema Francês deste ano é ‘Meu novo brinquedo’ (‘Le nouveau jouet’, 2022), de James Huth. Estrelado por Daniel Auteuil (‘O Closet’) e Jamel Debbouze (comediante muito famoso na França), o filme conta a história de Sami (Debbouze), um homem simples que trabalha como camelô, que se envolve numa história surreal: para comemorar o aniversário do filho mimado, Alexandre (Simon Faliu), o homem mais rico da França (Auteuil) abre a loja de departamentos da qual ele é dono e pede para que o filho escolha o que quiser. O menino escolhe Sami, o vigia noturno, como seu novo brinquedo! Como a oferta em dinheiro para o capricho do garoto é boa, Sami acaba aceitando passar alguns dias fazendo tudo o que o menino lhe pede.



Se a trama lhe soa familiar, não é mera coincidência. O filme em questão e uma refilmagem (oficial) para um grande sucesso do cinema francês, ‘Malucos à solta’ (‘Le jouet’), de 1976 (no original, a profissão do empregado era jornalista, vejam só), que acabou sendo refilmado por Hollywood em 1982, como ‘O brinquedo’ (‘The toy’). Apesar dos envolvidos nesta adaptação (o diretor Richard Donner, do primeiro ‘Superman’, e o excelente comediante Richard Pryor, que fazia o brinquedo), esta versão é bem fraca, em comparação com a original (a melhor).



Agora, Sami aceita a tarefa para poder sustentar sua nova família (a esposa está grávida). Já Philippe virou uma pessoa amarga, desde que sua esposa morreu. Por isso realiza todos os desejos de Alexandre, seu único filho e herdeiro. A convivência de Alexandre com Sami mostrará ao rapaz que existem pessoas no mundo que precisam trabalhar para sobreviver, e que nem tudo se resume a dinheiro e brinquedos tecnológicos incríveis. Há vida ‘lá fora’. Além disso, o filme faz o contraste das classes sociais. E aí vem a parte piegas da trama (que poderia ser mais curta), que poderá levar alguns às lágrimas.



STREAMINGS+

*Estreia hoje no HBO Max o filme de super-herói ‘Besouro Azul’ (‘Blue Beetle’), que tem no elenco a brasileira Bruna Marquezine.

*O Canal Brasil trouxe de volta à grade a série “Colônia”, de 2021. A produção é livremente inspirada no livro “Holocausto Brasileiro”, de Daniela Arbex. Os dez episódios estão sendo exibidos até domingo.



Depois do show da Taylor Swift nos cinemas, vem aí o 'Renaissance', da Beyoncé Divulgação

*O filme "A Cozinha" estará disponível no catálogo do Globoplay a partir de hoje. O filme foi escrito e protagonizado por Felipe Haiut, que também assina a produção junto com o diretor Johnny Massaro.



*O pianista Glaucio Cristelo (que se apresentava em shoppings da cidade) lançou nas plataformas de streaming sua versão para o clássico ‘Livin´ on a Prayer’, de Bon Jovi. E já tem nove milhões de views, desde que o vídeo foi publicado no Instagram do artista.

A minissérie sobre Anderson Silva já está com os cinco episódios disponíveis Divulgação

*’Beleza GG’, reality que fala sobre bem-estar de pessoas obesas, vai ao ar toda quinta-feira, às 20h30, no E! Entertainment.

*’Largados e pelados’ (‘Naked and afraid’), programa de maior sucesso do Discovery, está fazendo 10 anos. Estreou em novembro de 2013, e transcendeu fronteiras com várias adaptações feitas em diferentes partes do mundo. Existe até uma versão brasileira.

*‘Respect: A história de Aretha Franklin’ (‘Respect’) chegou ao catálogo do Telecine, disponível no Globoplay, no Prime Video Channels e nas plataformas de streaming das operadoras. Neste sábado, o longa faz sua estreia no Telecine Premium, às 22h.

*A série original do Paramount+, ‘Anderson Spider Silva’, que conta a vida do lutador que se tornou um dos mais importantes atletas do mundo, já está disponível na plataforma, com cinco episódios.

*As redes de cinemas do Brasil anunciaram que ‘Renaissance: a film by Beyoncé’, o filme musical que documenta a Renaissance World Tour, turnê que bateu o recorde mundial de Beyoncé, será exibido a partir de 21 de dezembro. Os ingressos já estão oficialmente à venda.

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.