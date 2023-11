Documentário em quatro partes, ‘Voltando a ler Mafalda’, celebra a imortal criação de Quino

Conhecida em mais de 40 países, Mafalda é uma das mais queridas personagens dos quadrinhos mundiais. Porém, dessa vez, a história vai ser contada de um ponto de vista diferente. A série documental ‘Voltado a ler Mafalda’, que está no Disney+ e Star+, simultaneamente, traz a origem dos famosos quadrinhos de Quino, criador da personagem, e todo o processo criativo em torno dessa garotinha inteligente e perspicaz. Que nasceu de uma campanha publicitária para vender eletrodomésticos!



A produção revela quais foram as fontes de inspiração do autor (uma delas foi o filme ‘Dar la cara’, de onde veio o nome Mafalda), como esse olhar diferente expressado através de uma menina começou, e as tiras mais memoráveis (publicadas, a princípio, na revista ‘La Plana’) que contam a história dessa personagem forte e inconformista contra as injustiças do mundo. Afinal, ela nasceu nos anos 1960. Toda essa análise é realizada pelo olhar de cartunistas renomados (e fãs de Quino) como Maitena, Liniers, Montt, Tute, Rep, Kemchs e Raquel Riba Rossi.



Criada em 1962 (acabou de fazer 60 anos), Mafalda era inicialmente uma personagem de um comercial de eletrodomésticos (da marca Mansfield), e nem mesmo seu criador (que nunca havia desenhado tirinhas, e se inspirou nas da turma do Charlie Brown) imaginava que ela se tornaria uma personagem marcante na memória afetiva de muitas pessoas.



A série documental é uma criação da diretora argentina Lorena Muñoz e do produtor Fernando Semenzato. Além de participações mais do que especiais, a produção também conta com depoimentos de fãs da Mafalda, celebridades, editores, historiadores, amigos e familiares de Quino — que faleceu no final de 2020. Mas sua criação será imortal.

‘Voltando a ler Mafalda’ tem quatro capítulos de mais ou menos meia hora: ‘Qual é o nome da menina?’ (criação), ‘Os amigos’ (os personagens coadjuvantes), ‘Universo Mafalda’ (as classes sociais) e ‘Eterna Mafalda’ (o legado da personagem que tem uma escultura muito visitada numa rua de Buenos Aires).

STREAMINGS+

*Foram reveladas as datas de estreia dos três especiais em comemoração ao 60º aniversário da série ‘Doctor who’: ‘Doctor who: A fera estelar’ (estreia em 25 de novembro), ‘Doctor who: Além do azul selvagem’ (2 de dezembro) e ‘Doctor who: Risadas’ (9 de dezembro). Eles reunirão o 14º Doctor (David Tennant) com Donna Temple (Catherine Tate), que, juntos, enfrentarão o vilão Toymaker (Neil Patrick Harris). A série da BBC será exibida aqui, no Disney+.

*‘O assassino’, novo filme do diretor David Fincher (em cartaz nos cinemas), estreia na Netflix dia 10 de novembro.

*A produção argentina ‘Fragmentada’ terá sua estreia no dia 4 de dezembro (segunda-feira), às 22h, no canal AMC.

*Chegou ao Star+ ‘Beplaying: a voz por trás do som’, série documental que mostra os lados menos conhecidos da vida de seis dos DJs mais conhecidos do mundo: o argentino Hernán Cattáneo, o dinamarquês Armin Van Buuren, o britânico Carl Cox, as australianas Nervo, o também dinamarquês Afrojack e o britânico-canadense Richie Hawtin (Plastikman). Cada episódio dura 30 minutos.

*Disponível na HBO Max ‘Garavito: o monstro serial’, uma história real de como um grupo de investigadores uniu forças para capturar Luis Alfredo Garavito, o serial killer mais temido da Colômbia e da América Latina na década de 1990, que morreu em 12 de outubro de 2023.



*O Apple TV+ anunciou a nova série documental em três partes ‘John Lennon: assassinato sem julgamento’ (‘John Lennon: murder without a trial"), narrada por Kiefer Sutherland (‘24 Horas’). A produção, ainda sem data de estreia, apresenta entrevistas exclusivas com testemunhas e fotos inéditas da cena do crime, lançando uma nova luz sobre a vida e o assassinato do ex-Beatle.

*A MTV lançará a série documental ‘Mães do funk’, que retrata a vida de cinco mães de MCs de sucesso: Val (mãe de MC Kevin e Suevilyyn), Cláudia Santos (mãe de MC Don Juan e MV), Ana Lee (mãe de MC Pedrinho e MC Nando), Cláudia Moura (mãe de MC 7Belo) e Lidiane (mãe de MC Brinquedo). Estreia no dia 22 de novembro, domingo, às 21h, na MTV, e no dia seguinte, no Paramount+.

*’Retratos Fantasmas’, documentário de Kleber Mendonça Filho, já está disponível no catálogo da Netflix, desde ontem.