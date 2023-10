‘Elas por elas’, mulheres dirigindo e atuando sob o ponto de vista feminino, falha na boa intenção

‘Elas por elas’ (‘Tell it like a Woman’) é uma antologia, um filme composto por sete contos cujo ponto em comum é a representação de protagonistas femininas. Cada uma dessas mulheres, bem diferentes, enfrenta um desafio particular em sua vida com bastante resiliência. Mas, por ser uma antologia, nem todas as partes são igualmente satisfatórias. Alguns segmentos são bem fracos, também em termos de atuação e direção. Uns chegam a ser meio constrangedores.

A lista é composta por sete segmentos curtos, onde vamos conhecer as histórias (reais ou não) dirigidas por um grupo diversificado e internacional de mulheres cineastas (daí a variedade linguística, com partes faladas em inglês, espanhol, italiano etc), que são conhecidas em sua arte. ‘Aria’, de Silvia Carobbio, ‘Elbows Deep’, de Catherine Hardwicke (o melhor), ‘Pepcy & Kim’, de Taraji P. Henson, ‘A Week In My Life’, de Mipo Oh, ‘Lagonegro’, de Lucía Puenzo, ‘Unspoken’, de Maria Sole Tognazzi, e ‘Sharing a Ride’, de Leena Yadav.

Alguns episódios são baseados em fatos reais e, outros, ficcionais. No elenco, alguns nomes estrelados, como Jennifer Hudson (‘Pepcy & Kim’), Eva Longoria (‘Lago Negro’), Cara Delevigne (que está muito bem em ‘Elbows Deep’) e Marcia Gay-Harden, entre outras, chegou aos cinemas brasileiros ontem, depois de passar pelo Festival do Rio deste ano.

Pena que é quase tudo muito mal escrito e mal atuado (e beirando o dramalhão e o apelativo). Ficou só na boa intenção (da qual o inferno está cheio). Só se deu bem na parte musical: o filme teve uma indicação ao Oscar 2023 na categoria de ‘melhor canção original’, e recebeu a indicação, mesma categoria, no Satellite Awards 2023. Venceu os prêmios Hollywood Music In Media Awards 2022, também como canção original em filme independente, e o Capri, Hollywood 2022, na mesma categoria. Infelizmente, parou aí.



*‘Uma Questão de Química’ (‘Lessons in Chemistry’), série limitada de oito episódios estrelada e produzida por Brie Larson (a ‘Capitã Marvel’), estreou no Apple TV+. Baseada no romance bestseller da escritora e editora científica Bonnie Garmus, a produção está com os dois primeiros episódios, seguidos por novos até 24 de novembro.

*O Prime Video divulgou as primeiras imagens do longa-metragem Original Amazon ‘O primeiro Natal do mundo’, estrelado por Ingrid Guimarães e Lázaro Ramos. Este é o primeiro longa de Natal brasileiro do serviço de streaming da Amazon.

*A HBO Max deu início às gravações de ‘Dona Beja’, novela nacional original que contará uma nova versão do sucesso dos anos 1980 (exibida na Rede Manchete, com Maitê Proença) Ela terá 40 capítulos e será gravada no estado do Rio de Janeiro. A novela, sem data de lançamento, tem Grazi Massafera como protagonista.

*O Paramount+ divulgou o trailer da nova série documental ‘De la calle’, que estreia no dia 8 de novembro. A produção teve sua estreia no Festival de Tribeca 2023 e foi produzida, cocriada e apresentada pelo premiado jornalista Nick Barili. Ao longo da série, Barili conecta a música urbana latina dos Estados Unidos ao Panamá, Porto Rico, Cuba, México, Colômbia, Argentina, Espanha e outros lugares.

'Chemistry', com Brie Larson, tem dois episódios disponíveis no AppleTV Foto: divulgação

*O Prime Video anunciou ‘A batalha do Natal’, filme estrelado por Eddie Murphy, que tem data de lançamento marcada para 1º de dezembro. É sobre um homem (Murphy) com a missão de vencer o concurso anual de decoração de Natal de seu bairro.

*O filme ‘Lamborghini – O homem por trás da lenda’ (‘Lamborghini’) estará, a partir de 30 de outubro, no canal Adrenalina Pura, disponível na Apple TV, Prime Video e Claro TV. Frank Grillo dá vida a Ferruccio Lamborghini, um homem que lutou contra todas as adversidades por seu sonho de criar o melhor carro de seu tempo.

*Mal saiu de cartaz nos cinemas, e o filme ‘Angela’ (sobre o caso de feminicídio da socialite Angela Diniz, nos anos 70) já está no catálogo do Prime Video. No papel principal, Isis Valverde.

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.