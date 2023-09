‘Noticias Populares’: um jornal como nenhum outro

A série “Notícias Populares”, que estreia hoje no Canal Brasil, retorna aos anos 1990 e aborda com bom humor as principais histórias do jornal ‘Notícias Populares’, o ‘NP’ (do grupo Folha), que circulou em São Paulo entre outubro de 1963 e janeiro de 2001. A série, criada pelo jornalista André Barcinski e pelo cineasta Marcelo Caetano, é protagonizada por Luciana Paes, e conta com Ana Flávia Cavalcanti, Ary França e Rejane Faria no elenco, além da participação especial de Bruna Linzmeyer. Os sete episódios vão ao ar sempre às sextas, às 22h30, e ficam disponíveis no Globoplay + Canais a partir desta sexta (29).

A história se passa no início dos anos 1990, quando o jornal está em crise e sofrendo críticas pelo teor sensacionalista. Paloma (Luciana Paes), uma ex- correspondente internacional de um dos maiores jornais do Brasil, é convocada para chefiar os repórteres e modernizar o ‘NP’.

"A minha personagem não existiu, só que ela é a maneira que o espectador vai ter para observar o 'NP', com esse olhar de ‘normalidade’ sobre o que acontecia no jornal", comenta Luciana sobre a sua personagem.

“Trabalhei no ‘NP’ no início da década de 1990, e a ideia de fazer algo baseado nele sempre existiu” conta André Barcinski. “Vi no jornal uma escola muito grande de jornalismo popular. É uma história que me fascina”, completa. Segundo o jornalista, nenhum outro veículo do país tem uma trajetória tão rica quanto a do ‘NP’, tendo sofrido censura mesmo após a ditadura. A história do jornal supera até mesmo as manchetes sensacionalistas que estamparam suas capas.

Na busca pelas histórias, foram realizadas pesquisas em mais de mil exemplares do jornal, além de várias entrevistas. “Entrevistamos, entre outros, Paulo César Martin, que era editor de esportes e um grande colecionador de 'causos' da redação, a jornalista Laura Capriglione, que foi editora do jornal, e o Conceição, que era fotojornalista do 'NP' e fez oficinas para os atores, além de fazer uma participação especial no primeiro e no segundo episódios”, conta Caetano.

Pelo que vimos, num preview, no sétimo (e final) episódio, a história não conclui. Ou seja, teremos uma segunda temporada em breve.



STREAMINGS+

*Novos canais que entraram na SoulTV: TV Sertão - Canal nº 126, TV Diário do Sertão - Canal nº 175 e TV Folha do Campo - Canal nº 79

*‘One Piece’, a série da Netflix baseada em popular anime e mangá japonês, acaba de ter sua segunda temporada confirmada.

O novo filme de Scorsese chegará ao AppleTV+ em dezembro Divulgação

*

*

*

*

*

*

*

MTV, a Pluto TV e o Tinder, o aplicativo de relacionamento mais popular do mundo, lançaram em conjunto “Tinder apresenta: MTV Beija Sapo”. Comandado pela atriz Valentina Bandeira, o reality vai ao ar na Pluto TV, no canal MTV Pluto TV, e também na MTV.Mais reality: a Netflix vai lançar ‘Ilhados com a sogra’, primeira produção brasileira original do gênero. Apresentada por Fernanda Souza, a série será dividida em duas partes, com estreia da primeira no dia 9 de outubro, e da segunda, no dia 16 do mesmo mês.Amazon anunciou que a nova série ‘Sr. e Sra. Smith’ estreia no início de 2024, exclusivamente no Prime Video. A série, uma releitura do filme de 2005 (com Brad Pitt e Angelina Jolie), é estrelada por Donald Glover (John Smith) e Maya Erskine (Jane Smith).A Apple Original Films lançará o novo filme de Martin Scorsese, ‘Assassinos da Lua das Flores’ (‘Killers of the Flower Moon’). O filme será exibido nos cinemas do Brasil a partir de 19 de outubro, e chegará na plataforma em dezembro. O longa é estrelado por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone.A DGO, plataforma de TV ao vivo e streaming, lançou ‘Ação!’, uma série de produção original para estudantes de toda a América Latina, que foi recentemente premiada no comKids Festival 2023.O Prime Video anunciou o começo da produção do filme Original Amazon ‘Missão Porto Seguro’, dirigida por Cris D´Amato. O filme tem Giovanna Lancellotti, Igor Jansen, Sophia Valverde, e Miguel Falabella no elenco, e será gravado em São Paulo e Porto Seguro.Apresentado por Vinnie Jones, o astro de ação de Hollywood, o reality de sobrevivência ‘A grande caçada’ (‘Tracked’), filmado na Nova Zelândia, já está na programação do canal do Discovery e no streaming Discovery+, com um episódio inédito toda semana (oito, no total).

*As séries ‘Belas raízes’ e ‘Trajetórias’ estão entre as novidades da IC Play, o serviço de streaming gratuito do Itaú Cultural.