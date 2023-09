O fim do streaming Lionsgate+ no Brasil

Fomos informados de que o serviço de streaming Lionsgate+ vai sair do Brasil (e de toda a América Latina) no final deste ano. Então, como em qualquer liquidação, é hora de aproveitar o catálogo da plataforma que, apesar de pequeno, é muito bem servido de séries exclusivas.



O serviço, que começou no Brasil como Starzplay (e depois vendeu os direitos do nome à Disney, que lançou aqui o Star+, confundia), tem um perfil mais voltado para o publico adulto. Nele, não se encontra nenhum conteúdo para crianças ou ‘família’. O alvo são séries mais adultas, de pegada dramática ou mais fortes e sensuais.



Como a mais recente delas, ‘As bruxas Mayfair de Anne Rice’ (8 episódios), originalmente, uma produção da AMC (que desistiu de chegar aqui com seu serviço AMC+). Estrelada por Alexandra Daddario, é sobre uma moça que, aos poucos, descobre que é uma poderosa bruxa de longa linhagem. Parece que terá continuação.



Outra série muito bacana do Lionsgate+ é ‘The Great’, que está na terceira e última temporada. De modo impreciso (e meio absurdo), conta a história de Catarina, a grande, uma das maiores imperatrizes que o império russo teve. Elle Fanning faz o papel principal, e Nicholas Hoult (‘Skins’) faz o czar Pedro (que não é o Grande). Divertida.



Uma série na qual o Lionsgate+ apostou tudo é o drama político ‘Gaslit’, estrelado por Julia Roberts e Sean Penn. Muito bem produzida, escrita e atuada, se passa nos tempos do governo Nixon, nos bastidores do escândalo de Watergate. Destinada a prêmios.



Há uma dezena de boas séries lá que valem ser vistas: ‘Normal people’ (baseada em livro premiado), ‘Little birds’, ‘Dr. Death’ (fatos reais), várias do universo ‘Power book’ (de pegada black, com astros do hip-hop), ‘The girl from Plainville’ (na onda true crime), ‘Ligações perigosas’ (uma temporada foi cancelada devido aos seus altos custos), as séries de rainhas e princesas, que estão interligadas (‘The spanish princess’, ‘The white queen’ e ‘The white princess’) e as mais recentes de realeza, como ‘Becoming Elizabeth’ e ‘The serpent queen’), as espanholas ‘Nacho’ e ‘Express’ (esta, muito boa, duas temporadas), a mexicana ‘Señorita 89’, a inglesa ‘Gangs of London’, duas baseadas em Stephen King (‘The stand’ e ‘Castle Rock’) etc.



Ou seja, teremos apenas três meses para explorar o catálogo e maratonar tudo, antes que ele se vá. Pode ser que algumas vão para outros serviços de streaming. Na dúvida, corra e veja o que der.



STREAMINGS+



’A menina que matou os pais: a confissão’ chega dia 27 de outubro no Prime Video. É o terceiro e conclusivo filme sobre a criminosa Suzane von Richtofen Divulgação

*Apesar de registrar um ganho com receitas de 4% em relação ao ano anterior, a Walt Disney Company teve reduzido o seu número de assinantes. Por isso, deve encerrar seu serviço de streaming em alguns países. Não se sabe se o Brasil está na lista.

*A idade dourada (‘The Gilded Age’), espécie de prequela de ‘Downton Abbey’, só que passada na NYC da virada do século passado, voltará com a segunda temporada em outubro, no HBO Max.

*’A menina que matou os pais: a confissão’ chega dia 27 de outubro no Prime Video. É o terceiro e conclusivo filme sobre a criminosa Suzane von Richtofen, que planejou a morte dos pais.



*Um dos grandes fracassos do ano nos cinemas, ‘Indiana Jones e a relíquia do destino’, deve entrar no Disney+ em outubro.

*Pela primeira vez, o mais tradicional festival de cinema do país ganha uma mostra itinerante, realizada em parceria com o Banco do Brasil. A mostra 51º Festival de Cinema de Gramado será realizada até dia 20 de outubro, nos Centros Culturais Banco do Brasil do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília, que exibirão os cinco vencedores dos Kikitos de Melhor Filme das edições do festival de 2018 a 2022: ‘Noites alienígenas’, ‘Carro rei’, ‘King Kong em Asunción’, ‘Pacarrete’ e ‘Ferrugem’. A programação é toda gratuita. A mostra estará em Brasília, de 17 a 20 de outubro.

*A HBO Max iniciou as gravações da primeira novela original da plataforma na América Latina, ‘Beleza fatal’. Com criação e roteiro de Raphael Montes, supervisão geral de Silvio de Abreu e direção geral de Maria de Médicis, a produção terá 40 capítulos e será gravada entre São Paulo e Rio de Janeiro. Ainda sem data de lançamento.

*O Paramount+ anuncia a estreia da série sul-coreana de suspense distópico, ‘Barganha’, que será exibida em vários festivais internacionais de cinema. Todos os seis episódios estrearão na quinta-feira, 5 de outubro, exclusivamente no Paramount+.