Montes de canais gratuitos na parabólica (banda KU)

Sabe aquela antena miniparabólica que você tem, desligada, no teto ou varanda de sua casa, porque não assina mais nenhuma operadora de TV paga via satélite? Não jogue fora. Você pode dar nova vida para ela e, de quebra, ganhar muitos canais (gratuitos) para assistir.



Como? Recentemente, houve uma migração de canais da banda C (que pegavam naquelas parabólicas grandes) para a banda KU (a de miniparabólicas, usadas por operadoras como Oi, Claro, Sky etc). Assim, vários canais que pegavam em certas regiões do país viraram nacionais, ao migrarem para esta banda.

Tenho uma antena da saudosa DirecTV instalada e inativa, no terraço do prédio. Ao saber disso, me informei como seria capaz de reativa-la. Bastou contactar um antenista que, com um receptor de satélite e realinhamento da antena (para captar o novo sinal, que está no satélite StarOne D2 70w), fazer a procura, e os canais apareceram.



Aqui vai a lista dos canais que passei a sintonizar, inteiramente grátis, na minha miniparabólica: Rede Gazeta SP (já teve programação melhor, hoje está tomada por programas religiosos), Rede América, TV Cultura (ótima programação), TV Horizonte, Ypê TV, Jovem Pan News, Futura HD, ISTV (especializada em filmes, séries e desenhos antigos, existe também em apps para Smart TVs), Rede Brasil (que pegava no UHF 51 do Rio de Janeiro e agora está no lineup da Claro/NET) e RBTV (especializadas em programas de variedades, telemarketing e séries cults, como ‘Terra de Gigantes’, ‘Perdidos no Espaço’, ‘Batman’ e ‘Viagem ao fundo do mar’, entre outras), Central TV, Life Channel Brasil (estas duas, programação variada e filmes e desenhos antigos), TV Gazin (telemarketing de uma loja do sul do país, estilo Havan), CNN Brasil, Polishop, Vivax TV (também com filmes e séries ‘das antigas’), Woohoo (esportes de ação), Play TV, Aki Tem, Agro TV, Canal do Boi e Canal do Criador (todos canais relativos ao agronegócio), TV Cel, Rede Super, Rede 21 (do grupo Band, que virou um canal totalmente esportivo), Record News e alguns canais de TV aberta locais (Globo, SBT, Record, Band, TV Brasil). Recentemente, entrou o PT SAT (que só exibe eventos ao vivo do Partido dos Trabalhadores). O restante, são canais do governo (Câmara, Justiça, Senado, etc) e religiosos (montes deles). No total, são cerca de 60 canais de TV (fora os de rádio) em HD e gratuitos. Basta você fazer um novo apontamento na antena e, presto!



STREAMINGS+

*Após quatro anos, a Mostra do Filme Livre está de volta ao vivo e presencialmente! A 20ª MFL, acontece de 14 a 24 de setembro no Rio de Janeiro, e é totalmente gratuita. Este ano o evento recebeu mais de 1.300 filmes e selecionou 180, de todas as durações, formatos e gêneros, como tem feito desde 2002, quando debutou no CCBB RJ. São 180 filmes de todo o Brasil, entre curtas, médias e longas, que serão exibidos nos seguintes locais: Estação Net Botafogo, CCBB-RJ, Centro Cultural Justiça Federal e Cinemateca do MAM.

'Cassandro’, filme estrelado por Gael García Bernal, estreia no dia 22 de setembro no Prime Video Foto: divulgação

O Star+ estreou recentemente a produção sul-coreana ‘Em Movimento’. A série de ficção científica, criada por Kang Full e dirigida por Park In-Jae, já conta com sete episódios disponíveis, e toda quarta-feira dois novos serão lançados exclusivamente na plataforma.

*Os cirurgiões plásticos Alessandro Martins e Gabriel Basílio, a psicóloga Cíntia Aleixo e a psicanalista Manuela Xavier comandam a nova série de docu-reality ‘alta estima’, no E! Entertainment. Novos episódios, todas as terças-feiras, às 20h30.

*A Claro tv+ traz neste mês de setembro vários lançamentos aguardados. Como o filme ‘Barbie’, que chegou na plataforma esta semana. Entre outros destaques, estão os filmes: ‘Megatubarão 2: Missão de Sobrevivência’ e ‘Resident Evil: Death Island’.

*A série “Notícias Populares” estreia no dia 29 de setembro no Canal Brasil. Criada pelo jornalista André Barcinski e pelo cineasta Marcelo Caetano, a obra retorna aos anos 1990 e aborda com bom humor as principais histórias do jornal ‘Notícias Populares’, o ‘NP’, que circulou em São Paulo por quase 38 anos, entre outubro de 1963 e janeiro de 2001. Os sete episódios inéditos vão ao ar sempre às sextas, às 22h30, e ficam disponíveis no Globoplay + Canais a partir do dia 29.

*’Cassandro’, filme estrelado por Gael García Bernal, estreia globalmente no dia 22 de setembro, no Prime Video Brasil. O longa conta a história de Saúl Armendáriz, um lutador amador gay de El Paso que cria o personagem Cassandro, o “Libertador da Luta Livre”.