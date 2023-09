‘Ithaka: a luta de Assange’; a saga de um pai pelo filho

A narrativa de ‘Ithaka: a luta de Assange’ tem como foco o ativista australiano Julian Assange, o preso político mais famoso da atualidade, cuja condenação nos EUA coloca em xeque a liberdade de imprensa no mundo todo. O documentário acompanha a luta de seu pai, John Shipton, na tentativa de salvar seu filho. Nascido na Austrália, Assange fundou o Wikileaks, em 2006, que, em 2010, divulgou, entre outros, documentos secretos do exército americano sobre a guerra do Afeganistão. Desde então, o ativista, preso em 2019 quando morava no Equador, após pedir asilo político no país, está na prisão de segurança máxima de Belmarsh, na Inglaterra, enquanto, até hoje, os EUA seguem em busca da extradição.



A ideia do filme partiu do meio-irmão de Julian, o produtor Gabriel Shipton, que procurou Lawrence com a proposta do filme. “O conceito do documentário era acompanhar o pai deles pelo mundo enquanto fazia campanha pela liberdade de Julian. Gabriel visitou Julian pela primeira vez na prisão de Belmarsh, em 2019, e ficou tão impressionado com a terrível condição em que Julian se encontrava que decidiu começar o processo de contar sua história como um documentário”



O documentarista aponta que, para ele, a ideia essencial do filme era apresentar John como uma figura muito humana em meio ao caos que sua vida se transformou com a prisão de Assange. Há momentos, por exemplo, em que o pai do ativista (que está quase o tempo todo em cena, na luta pelo filho) opta por não responder perguntas.



Aliás, o pai e ativista de Julian Assange, John Shipton, esteve no Brasil recentemente para promover o filme, tendo passado por cidades como Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. Ele encerrou o seu périplo pelo país na quinta-feira da semana passada, em Recife, dia em que o filme foi lançado nacionalmente, encerrando assim a sua agenda de presenças em exibições especiais do documentário e diálogo com a imprensa e personalidades locais. Um pai resiliente.



STREAMINGS+

*O canal SyFy (que começou como Sci-Fi Channel), que no passado já se chamou USA Networks, vai passar a usar este nome novamente. A mudança acontecerá em primeiro de outubro, quando o canal passará a ter um catálogo de filmes diversificados e também séries de ação como ‘Magnun’ e ‘MacGyver’, e fantásticas, como ‘Heroes’ e ‘Grimm’.

*O Canal 21, do grupo Band, após muitos anos com horários alugados, retorna com mais programação própria, sobretudo de esportes. O canal tem este nome porque surgiu como TV aberta, no canal 21 do UHF paulista, e atualmente é captado também via parabólica.

'The Changeling': a série, com oito episódios, é um conto fantástico para adultos Divulgação

Entraram na grade da NET/Claro os canais Nosso Esporte e a Rede Brasil (não confundir com TV Brasil), que tem programação mais focada em filmes e séries clássicas. Antes, o RB pegava no canal 51 UHF carioca e, agora, está disponível também via parabólica.A PlayTV, um dos primeiros canais de televisão dedicados à cultura pop, E-sports e o universo geek, agora está disponível para assinantes do Zapping (ex-Guigo TV), no canal 113 do aplicativo.A ótima série britânica ‘Sex Education’ volta com a sua quarta -- e última -- temporada, dia 21 de setembro, no Netflix;A série ‘The Great’ (Lionsgate+) foi cancelada após 3 temporadas.A sétima de ‘Rick & Morty’ chega 15 de outubro no HBO Max.Várias séries originais do canal AMC estão entrando no catálogo do streaming Max, nos EUA. Entre elas, ‘Fear of the walking dead’, ‘Interview with a vampire’, ‘Killing Eve’ e ‘Gangs of London’, que, no Brasil, estão espalhadas em plataformas como Lionsgate+ e Globoplay. O serviço de streaming AMC+ não deu certo e não chegará aqui.

*Em setembro, no Apple TV+: as novas séries ‘Sombras de Nova York’ (‘The Changeling’), que estreia hoje; ‘Ainda acordados’ (‘Still Up’), que estreia dia 22; a série documental ‘As Supermodelos’ (‘The Super Models’), que conta a história de Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista e Christy Turlington, chega em 20 de setembro. A terceira temporada de ‘The Morning Show’ estreia no dia 13 de setembro. Já a terceira e última temporada da série ‘Physical’ chega ao fim dia 27. E o sci-fi ‘Fundação’ (‘Foundation’), baseado em Asimov, também finaliza sua segunda temporada em 15 de setembro.

*O [adult swim], como dissemos aqui, terá canal próprio no Brasil em outubro. Ele vai ocupar o espaço do truTV, que será extinto.



COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.