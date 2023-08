Álex de la Iglesia ganha retrospectiva no CCBB-RJ

No ano em que comemora 30 anos da sua estreia como diretor de longas, com ‘Ação Mutante’ (‘Acción Mutante, 1993), o espanhol Álex de la Iglesia ganha mostra no Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro, que irá até o dia 10 de setembro. O Cinema de Álex de la Iglesia apresenta um panorama da obra de um dos diretores e produtores de maior sucesso na Espanha, chamado (preguiçosamente) de Tarantino espanhol e apadrinhado por Pedro Almodóvar, produtor do seu primeiro filme. Ele passeia pela comedia de humor ácido, pelo cinema de terror e pelo suspense, com igual maestria e muita ironia.



Iglesia ficou conhecido mundialmente pelo igualmente assustador e divertido ‘O dia da besta’ (‘El día de la Bestia’, 1995) que levou o prêmio Goya de melhor diretor. Ao longo da sua carreira, além de diversos prêmios Goya (o mais importante do cinema espanhol), ele recebeu também os Leão de Prata (Diretor) e Leão de Ouro (Roteiro, junto com seu parceiro Jorge Gerricaechevarría), no Festival de Veneza, por ‘Balada do amor e ódio’ (‘Balada triste de Trompeta, 2010). Álex é ex-diretor presidente da Academia Espanhola de Cinema e casado com a atriz e produtora Carolina Bang, sua sócia na Pokeepsie Films.



Álex também dirige filmes e minisséries para TV e streaming. Como a série ‘30 Monedas’, exibida aqui no HBO Max (já com duas temporadas, sendo que a segunda estreia em setembro). Atualmente, ele está filmando ‘1992, minissérie para a Netflix (onde seus filmes ‘O bar’ e ‘Perfeitos desconhecidos’ já estiveram em catálogo), com história ambientada na Expo'92 de Sevilha. Muitos dos projetos da Pokeepsie Films -- com produção e curadoria dele --, como a seleção de longas ‘The Fear Collection’, são uma parceria entre Sony Pictures International, Amazon Prime Video e a Pokeepsie Films.



Os filmes de Álex de la Iglesia podem remeter o espectador a cineastas diversos como Tarantino, Guillermo Del Toro e Robert Rodriguez, ‘alternativos’ reconhecidos por Hollywood, mas também passam pelo cinema B mundial, de nomes como Roger Corman, Mario Bava, Lucio Fulci, Dario Argento, entre outros, sem nunca perder a sua assinatura – e também pelo nosso Jose Mojica Marins, de quem Iglesia e fa declarado, e que receberá uma homenagem póstuma da mostra, com a exibição de seu filme dado como perdido, ‘A praga’.



Depois do Rio de Janeiro, a mostra, que é patrocinada pelo Banco do Brasil, será realizada no CCBB São Paulo, de 13 setembro a 1º de outubro. Os ingressos para as sessões da mostra são gratuitos e podem ser adquiridos na bilheteria física ou no site do CCBB.



STREAMINGS+

*Grande fracasso nos cinemas (embora seja legalzinho), o filme ‘The flash’ entra hoje no catálogo do HBO Max.

*O filme ‘Na ponta dos dedos’ (‘Fingernails’), com Jessie Buckley, Riz Ahmed e Luke Wilson, estreia na AppleTV+ em 3 de novembro.

Jessica Chastain e Michael Shannon estão na minissérie biográfica 'George &Tammy', do Paramount+ Divulgação



*O documentário ‘O maníaco do parque: a história não contada’, sobre o serial killer Francisco de Assis Pereira, previsto para 2024, no Prime Video, trará depoimentos de vítimas sobreviventes do maníaco.

*Bloquinho da Bea’ é nova série de animação de 22 episódios, da Sesame Workshop e Warner Bros. Discovery! Os seis primeiros episódios estreiam em 21 de agosto na HBO Max e no Cartoonito.

*O Prime Video anunciou que ‘Totally Killer’, filme da Blumhouse, estrelado por Kiernan Shipka (‘Mad Men’), estreia no dia 6 de outubro na plataforma. Na trama, uma moça volta no tempo, mais precisamente para 1987, para evitar o assassinato de três adolescentes.

*A versão animada do filme baseado em quadrinhos ‘Scott Pilgrim vs the World’ estreia em novembro, no Netflix. Os atores do filme, Michael Cera e Mary Elizabeth Winstead, dublarão seus personagens.

*O Hulu anunciou para setembro mais uma temporada de ‘American Horror Story: Delicate’, que aqui chegará pela plataforma Star+

*A assessoria de imprensa do Lionsgate+ nos informou de que eles não vão publicar nenhum anúncio sobre o fim do serviço de streaming no Brasil. Ele sairá do ar na América Latina em 31 de dezembro.

*Entrou no catálogo do Paramount+, sem muito alarde, a minissérie biográfica ‘George & Tammy’, no qual Jessica Chastain e Michael Shannon fazem os ídolos da country music americana George Jones e Tammy Winette. Detalhe: Jessica canta as suas próprias partes.

*AppleTV+ vai lançar a série ‘Monarch: Legacy of the Monsters’, baseada no ‘monstervese’ de Godzilla, antes da estreia do quinto filme nos cinemas. Estrelada por Kurt Russell, terá 10 episódios.

*O Prime Video anunciou o cancelamento de duas séries, após apenas uma temporada: ‘The Periphereal’ e ‘A league of their own’, mesmo após ter divulgado que ambas teriam segundas temporadas.

