‘Fale comigo’: terror original e assustador

Muitas vezes, uma boa ideia é mais importante do que um filme com grande orçamento e elenco estelar. Vez por outra, vemos pequenas produções se darem bem com o público (e, consequentemente, com a bilheteria) por seus próprios méritos. É o caso do terror australiano ‘Fale comigo’ (‘Talk to me’), que custou menos de 5 milhões de dólares (o que, num filme de Hollywood, não paga nem o custo do cafezinho) e até agora já faturou cerca de US$40mi+.



Dinheiro não é tudo. Mas ajudou a projetar o filme internacionalmente. E joga os holofotes sobre a dupla de irmãos que bolaram e dirigiram o esperto terror para a geração TikTok, Danny e Michael Philippou. A trama parte de uma premissa aparentemente besta, e vai escalando para um clima de terror cada vez mais pesado.



Tudo começa quando um grupo de amigos, a título de zoação, brinca com uma mão embalsamada, que supostamente pertenceu a um feiticeiro. Parece um joguinho inocente. Mas, no momento em que você aperta a mão e diz ‘fale comigo’, vive uma experiencia assustadora por alguns segundos. Tudo isso para ser filmado e postado nas redes sociais. Em vez de dar medo, todos riem da possessão momentânea, como se fosse algo corriqueiro.



Acontece que um dos jogadores (uma moça que perdeu a mãe recentemente) passa do tempo estipulado (nunca pode ser mais do que um minuto) e parece ter trazido um espirito maligno ‘do outro lado’. Pior: um garoto também vai além do tempo e se machuca seriamente. Daí em diante, o problema para a turma de adolescentes é tentar reverter a situação, fechar a porta que abriram e fazer o(s) espirito(s) voltarem para onde vieram. Não será tão fácil.



Para um filme de estreia, os manos Philippou mandaram bem. Estão acima da média do terror atual. Embora, em certa altura da trama, mais na parte final, o roteiro fique um pouco desconjuntado (não sabemos exatamente o que motivou o problema com a mãe da protagonista, o que é vital para a resolução da trama; será porque vai ter uma sequência?), mas nunca nos deixando entediados.

É o filme de terror de estreia mais interessante da safra recente -- desde o ainda mais assustador (porque mais bem amarrado) ‘Hereditário’ (2018), de Ari Aster. Faltou um pouquinho só para ser uma obra-prima. Pequenos filmes com grandes sustos.

*A Lionsgate sairá do mercado de streaming da América Latina no fim do ano. O Lionsgate+ (ex-Starzplay) optou por retirar suas operações e focar em outros mercados, como América do Norte e Reino Unido.

*O 22º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro será realizado no dia 23 de agosto, a partir das 21h, no Rio de Janeiro. A Cidade das Artes será novamente palco do evento. A cerimônia será transmitida ao vivo para todo o país pelo YouTube da Academia e pelo Canal Brasil.

A cerimônia do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro será transmitida, ao vivo, no dia 23 de agosto, a partir das 21h, pelo Canal Brasil e YouTube (Foto: Divulgação)

A minissérie biográfica ‘O Rei da TV’, que cobre um período da vida de Silvio Santos, que era exclusiva do Star+, agora está também na plataforma irmã, Disney+, com suas duas temporadas.‘A culpa é do Cabral’ estreará sua temporada 13, com 12 novos episódios, dia 11 de setembro, no Paramount+ e, às 21h, no Comedy Central. Entre os convidados: Karol Conká, Lexa e outros.

*A série “Vizinhos” estreia no Canal Brasil no dia 25 de agosto, e será apresentada toda sexta, às 22h30. Dois episódios inéditos vão ao ar em sequência a cada semana, num total de dez episódios.

*O canal E! estreou a nona temporada de ‘Vanderpump Rules’, o reality show que revela a real por trás de um dos restaurantes mais badalados dos EUA, o SUR, localizado em West Hollywood.

*No mês de agosto, o Brasil celebra o Dia da Televisão. Neste contexto, a PlayTV terá programas especiais falando sobre o assunto.

*O Disney+ anunciou que a segunda temporada de ‘Eu sou Groot’ chega na plataforma dia 6 de setembro, com cinco novos curtas.

*A Samsung, em parceria com o Grupo Bandeirantes, lançou um novo canal no seu serviço de streaming gratuito TV Plus (acessível apenas nas Smart TVs da marca). O canal se chama New Brasil e já está disponível no lineup, com conteúdo dos canais BandNews, BandSports, Arte 1, Sabor & Arte, Canal Empreender, Agromais e TerraViva.



*O Apple TV+ lançou a nova série documental em seis episódios, ainda sem título, com acesso exclusivo aos bastidores da rotina de Lionel Messi, um dos maiores jogadores de todos os tempos, durante sua estreia na Leagues Cup e na Major League Soccer (MLS).

