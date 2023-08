‘A era de ouro’: biografia musical com pouco ritmo

Uma coisa que fica clara quando assistimos ao filme ‘A era de ouro’ (‘Spinning Gold’) é que, no show business dos EUA (sobretudo), o que importa mesmo é o dinheiro. Mas, para que isso aconteça, artistas floresçam (e o público compre a ideia), é preciso um bom produtor, pessoa visionária, por trás. Sem isso, nem a arte, nem o dinheiro, acontecem. É preciso, acima de tudo, sentir o pulso da época.



E Neil Bogart, o judeu que nasceu pobre, no Brooklyn (NYC), desde menino sabia disso: tinha de lutar e apostar para vencer. E foi assim em todos os seus empreendimentos, desde que assumiu uma pequena gravadora independente na Califórnia, a Buddah Records (que lançou nomes importantes da música negra americana e mundial, como Bill Withers, Isley Brothers e Gladys Knight), até larga-la para criar a sua própria gravadora, a Casablanca, que, até hoje, é a gravadora independente mais bem-sucedida da indústria da música.



'A Era de Ouro' conta a história do produtor Neil Bogart, que lançou Kiss, Donna Summer e o Village People, pela independente Casablanca Records (Foto: Divulgação)

Contudo, demorou um bocado até que a sorte virasse pro lado de Neil. Ele tinha a visão, tinha os artistas, tinha o dinheiro (que gastava por conta, chegou a acumular 8 milhões de dólares em dívidas, isso nos anos 1970!), mas não obtinha o sucesso. Suas apostas tão diferentes musicalmente, como a cantora Donna Summer e a banda de rock Kiss, não deram em nada quando lançados. Mas, visionário que era, Bogart sacou que o Kiss era melhor ao vivo (e, depois de dois álbuns de estúdio fracassados, lançou o duplo ao vivo ‘Kiss Alive’, que vendeu milhões) e, após remixar e alongar a duração de ‘Love to love you, baby’, de Donna Summer, transformou a lasciva canção num dos primeiros (e maiores) sucessos da emergente disco music.



Escorado nestes dois, ele fez da Casablanca (nome baseado no filme com Humphrey Bogart, seu ídolo) um sucesso, e assim pagou todas as dívidas, teve lucro e, finalmente, ‘chegou lá’. Infelizmente, teve vida curta, levado pelo câncer aos 39 anos, em 1982. Para seu legado não passar em branco, seu filho mais velho, Timothy Scott Bogart, produziu, roteirizou e dirigiu este filme que, se como cinema é um bocado óbvio e sem ritmo, historicamente cumpre o seu papel. Ele chega às telas depois de dez anos de tentativas. Mas fica a impressão de que renderia melhor como um documentário ou minissérie. Apesar de durar 2h15, não mostra tudo (lançou também o Village People), e poderá cansar quem não tiver ligação com a época, os artistas e o show business. Mas é um trabalho de amor, de um filho que sabe o talento e valor que o pai teve.



STREAMINGS+

*A quarta e última temporada de ‘Sex Education’ (Netflix) estreia 21 de setembro. Já a segunda de ‘Loki’ entra no Disney+ 6 de outubro.

*Quinze anos após o crime, o documentário ‘Isabella: o caso Nardoni’, que estreia em 17 de agosto na Netflix em formato longa-metragem, analisa o caso que comoveu o Brasil.

*O Apple TV+ lançará o especial ‘Snoopy apresenta: a Inigualável Marcie’, na sexta-feira, 18 de agosto. O especial mostra, pela primeira vez, como a ‘diferentona’ e introvertida Marcie faz uma grande diferença na vida de seus amigos e para o seu entorno.

*A PlayTV, canal de televisão voltado para a cultura pop, universo geek e gamer, anuncia a chegada/volta de dois novos programas à sua grade: ‘Ponto pop’ e ‘Eu Q mando’. Ambos os programas foram grandes sucessos no passado do canal.

O Apple TV+ lança o especial ‘Snoopy Apresenta: A Inigualável Marcie’, na sexta-feira, 18 de agosto (Foto: Divulgação)

*O Disney+ anunciou a estreia do especial ‘Quando Frank conheceu Carlitos’, uma gravação do musical ‘Mr. Gardel’, sobre um hipotético encontro entre duas lendas da música: Carlos Gardel e Frank Sinatra. A produção chega ao catálogo da plataforma em 18 de agosto.



*A MTV e o SENAI se uniram no reality: ‘Solução MTV’, que desafia seis jovens profissionais a encontrar as melhores soluções para problemas do mundo atual. Produção da MTV em parceria com Cine Group, o reality estreia dia 14 de agosto, às 21h, na MTV. E, no dia seguinte, às 21h, na Pluto TV (no canal MTV Pluto TV).

*O serviço de streaming gratuito ViX tem novidades em seu catálogo. Entre os destaques do mês de agosto, estão os filmes ‘Capítulos mortais’ e ‘Fogo no coração’, além da série ‘Mistérios sem solução’.

*Kids Mais é o novo canal da plataforma de streaming gratuita SoulTV. Ele oferece desenhos e programas, no canal 120.

*Dia 15 de agosto, terça-feira, às 20h40, estreia no Discovery e no Discovery+ o reality show ‘Sobrevivendo às tentações’ (‘Tempting fortune’). A nova produção terá seis episódios.

*A versão live action de ‘A pequena sereia’ entra no catálogo do Disney+ no dia 6 de setembro. O filme ainda está nos cinemas.



