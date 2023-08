Filmes premiados no Festival de Gramado no Canal Brasil, a partir de hoje, e por três sextas-feiras de agosto

O tradicional Festival de Cinema de Gramado acontece de 11 a 19 de agosto, na Serra Gaúcha, com transmissão oficial do Canal Brasil. Para entrar no clima do evento, o canal exibe, durante três sextas-feiras - 4, 11 e 18 de agosto -, três filmes premiados nas edições anteriores do festival: ‘Jesus Kid’, ‘A mãe’ e ‘Pacarrete’. O Cinejornal estará presente em Gramado, realizando a cobertura de todo o evento com matérias diárias, além de transmitir ao vivo, com exclusividade na TV, a cerimônia de premiação, no dia 19 de agosto.

A programação começa hoje, com ‘Jesus Kid’, de Aly Muritiba. A comédia narra a história de Eugênio (Paulo Miklos, dos Titãs), um escritor de livros de faroeste que passa por uma crise quando seu último lançamento, sobre seu famoso herói Jesus Kid (Sérgio Marone), é considerado um fracasso de vendas. ‘Jesus Kid’ é inspirado na obra do quadrinista Lourenço Mutarelli, apresentada ao diretor por Marone, que adquiriu os direitos de adaptação do livro. O filme conquistou os prêmios de Melhor Direção e Melhor Roteiro, para Muritiba, e Melhor Ator Coadjuvante, para Leandro Daniel, no 49º Festival de Gramado.

No dia 11, será exibido ‘A mãe’, longa de Cristiano Burlan, que ganhou em 2022 os troféus de Melhor Atriz para Marcélia Cartaxo, Melhor Direção e Melhor Desenho de Som. O drama é estrelado por Marcélia e se passa em uma comunidade no Jardim Romano, em São Paulo. O filme traz a história de Maria, camelô que batalha arduamente para criar sozinha o seu único filho. Ao chegar do trabalho em um dia comum, ela percebe que ele não está em casa e passa a fazer uma busca incansável pelo adolescente. A produção mostra a dor e a coragem de uma mãe capaz de enfrentar a polícia, o tráfico e todos os perigos que a cercam para saber o paradeiro do jovem.

Para fechar a mostra, será exibido no dia 18 o filme ‘Pacarrete’, dirigido por Allan Deberton e também protagonizado por Marcélia. O longa foi premiado em 2019 nas categorias Melhor Filme, Direção, Roteiro, Atriz (Marcélia), Melhor Filme pelo Júri Popular, Desenho de Som, Ator Coadjuvante (João Miguel) e Atriz Coadjuvante (Soia Lira). O filme aborda a história de Maria Araújo Lima, uma bailarina cearense que deixou, ainda na infância, a cidade de Russas para seguir seu sonho de viver da dança. A produção acompanha seu retorno à cidade, muitos anos depois, quando ela precisa cuidar de sua irmã doente.

STREAMING+



*O Prime Video vai transmitir o show de moda ‘The Victoria´s Secrets World Tour’, ao vivo, no dia 26 de setembro, como parte de uma parceria entre a famosa marca de lingerie e o streaming da Amazon.

*O HBO Max anunciou o lançamento de ‘Te amar dói’, produção mexicana de Cris Morena, de tramas como ‘Floricienta’ (na versão brasileira, ‘Floribella’), e ‘Rebelde Way’. Será dia 17 de agosto.

*Trace Brasil anuncia Van Nobre como nova apresentadora do canal. A artista assume o comando do programa ‘Bonde Nobre’, às sextas-feiras, no canal oficial do Youtube, e tem transmissão em três horários (13h, 17h e 21h) no canal Trace Brasil pelas operadoras de TV ClaroNet (#624), VivoTV (#630), SamsungTV Plus (#2455) e LG Channels (#279).

A série 'The Righteous Gemstones', que satiriza o mundo do televangelismo, renovou para quarta temporada (Foto: Divulgação)

*A HBO renovou ‘The Righteous Gemstones’ para uma quarta temporada. A série mostra a história de uma família (o patriarca é feito por John Goodman) mundialmente famosa e muito rica, de televangelistas com uma longa tradição de desonestidade.

*Estreou no Prime Video a série de comédia ‘Novela’. Estrelada por Monica Iozzi e Miguel Falabella, a produção de oito episódios mostra

Isabel (Iozzi), uma roteirista que dedicou sua vida a alcançar o posto de autora da novela das 21h. Quando, finalmente, a oportunidade chega, ela é traída pelo seu mentor, Lauro Valente (Falabella).

*Chega em 8 de agosto no Star+, com seus dois primeiros episódios (um novo todas as terças-feiras), a terceira temporada de ‘Only murders in the building’. Desta vez, Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez) investigam um assassinato na Broadway. Meryl Streep é a atriz convidada desta temporada.

*No TNT Novelas, o público pode conhecer novelas de diferentes países, inclusive novelas turcas. O canal tem cinco delas: ‘Iluida’, ‘Um milagre’, ‘Será isso amor?’, ‘meu lar, meu destino’ e ‘Amor sem fim’.

*A segunda temporada de ‘Loki’, chega ao Disney+ dia 6 de outubro.

*O MUBI apresenta em agosto a mostra ‘Aumente o som: música no cinema’, que trará o raro ‘Rude Boy’ (The Clash), a cinebio ‘The Doors’ (que também está no Prime Video), ‘Songs from Drella’, show com Lou Reed & John Cale, em homenagem a Andy Warhol; e o concerto/doc ‘I know this much is true’, com Nick Cave & The Bad Seeds.