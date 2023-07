‘A superfantástica história do Balão’ é um documentário bastante franco e direto sobre a turma do Balão Mágico

Produzida pela Star Original Productions, a série documental ‘A superfantástica história do Balão’ está no Star+, trazendo histórias inéditas e bastidores de um dos grupos infantis de maior sucesso do Brasil. Em apenas três capítulos, a produção dirigida pela premiada ex-atriz Tatiana Issa, e roteirizada por Fernando Ceylão, nos pega de jeito, por sua franqueza. O grupo existiu entre os anos de 1980 e 86 e teve um programa matinal de muito sucesso, na Rede Globo (82-85).



Depois de duas décadas sem se reencontrarem (e comemorando os 40 anos do grupo), Simony, Tob, Mike e Jair Oliveira (os integrantes originais) voltam a se reunir para relembrar suas infâncias como membros do Balão Mágico. Da origem familiar à explosão do grupo, eles recordam os shows em ginásios e estádios lotados, os discos campeões de venda, e como o nível de fama alcançado pelo grupo começou a afetá-los, deixando marcas até hoje. Tob que o diga. Em cena, é o que mais deixa transparecer o trauma que foi fazer parte do grupo (chega a chorar). Mas todos sofreram, de certa forma. Afinal, eram crianças e, tratados como adultos, trabalhavam sem parar.



Por trás de tanto sucesso (e perrengues) existem curiosidades: Jair Oliveira, o Jairzinho, foi convidado para ser o quarto membro do grupo após ser visto cantando a música italiana ‘Io e Te’ junto com o pai, o falecido cantor Jair Rodrigues; Tob, na verdade, se chama Vimerson, mas teve o nome mudado pelos diretores da gravadora; Mike é filho de Ronald Biggs, notório assaltante do trem pagador inglês, em 1963, que fez com que o britânico fugisse pro Brasil, onde conheceu a mãe de Mike (e virou celebridade). No fim das contas, foram à falência, já que gastaram tudo, comprando até mesmo uma ilha em Angra dos Reis!

Até hoje, a música ‘Superfantástico’ ainda toca bastante em festas (infantis ou não). Em pouco mais de quatro anos de carreira musical, a banda vendeu mais de 12 milhões de discos no Brasil (e precedeu a Xuxa nesse nicho); Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Baby do Brasil, Pepeu Gomes, Fábio Jr e Djavan são alguns dos grandes nomes que gravaram com o Balão Mágico; grande parte das músicas da banda são versões em português de sucessos infantis de países europeus, como Itália e França (ideia do diretor artístico da CBS, Tomaz Muñoz).

Após o fim do Balão Mágico, Mike foi trabalhar com madeira de reflorestamento no Centro-Oeste do Brasil; Tob teve banda e virou artista plástico; Jairzinho segue na carreira musical; e Simony já fez de tudo um pouco (até posou para a extinta revista ‘Playboy’) e, no momento, luta contra um câncer.

Uma história superfantástica!

STREAMINGS+



*A animação ‘Planeta Estranho’ (‘Strange Planet’), baseada em graphic novel homônima, chega dia 9 de agosto no AppleTV+.

*O Prime Video anunciou a produção do filme original ‘Maníaco do parque’, e da série documental ‘Maníaco do parque: a história não contada’, com previsão de lançamento para 2024.

'Gen V', a série derivada de 'The Boys', chega ao Prime Video em 29 de setembro, com três episódios simultâneos (Foto: divulgação)

O Apple TV+ anunciou a série documental ‘Procurado - A fuga de Carlos Ghosn’, contando a história do CEO que se tornou fugitivo, em quatro episódios. A estreia é na sexta-feira, 25 de agosto.A Sato Company exibe, de 10 a 16 de agosto, a mostra ‘Gangues de Tóquio’, nas salas das redes cinema Cinemark e Cinépolis. Serão três filmes, com destaque para ‘Akira’ (1988), com cópia em 4K.

*A série spin-of dos filmes ‘John Wick’, ‘The Continental: from the world of John Wick’, estreia no Prime Video dia 22 de setembro. A história será contada pela perspectiva do jovem Winston Scott (nos filmes, feito por Ian McShane), na Nova York dos anos 70.

*A TNT e a HBO Max exibirão, com exclusividade para a América Latina, a cerimônia do 75º Emmy® Awards. HBO e HBO Max receberam 127 indicações, distribuídas em 17 programas originais, mais do que qualquer outro canal ou plataforma este ano.

*O Prime Video anunciou a data de lançamento da nova série do universo de ‘The Boys’, o spin-off ‘Gen V’. Os três primeiros episódios vão estrear na sexta-feira, dia 29 de setembro.

*Apple Original Films produziu o documentário ‘O Túnel de Pombos’, de Oscar Errol Morris. É sobre a vida e a carreira do ex-espião britânico David Cornwell (1931-2020) – mais conhecido como John le Carré, autor de romances que definiram o gênero espionagem. A estreia será na sexta-feira, 20 de outubro, no AppleTV+

*A DreamWorks está com a programação repleta de animações na semana que vem: Segunda, às 20h30, tem ‘Kung Fu Panda: lendas do dragão guerreiro’. De terça a sexta, às 20h30, ‘O chefinho: de volta aos negócios’. Já no sábado, às 18h, o filme ‘FormiguinhaZ’.

*Finalmente, aconteceu o que os usuários queriam: o app do Star+, chegou aos aparelhos Roku. Agora, só faltam os Roku Channels.