‘Operação: Lioness’, mais uma série do incansável Taylor Sheridan, chega ao Paramount+

Está chegando, neste domingo, ao Paramount+, mais uma série do hiperativo Taylor Sheridan (o diretor e roteirista por trás de séries como ‘Yellowstone’, ‘Tulsa King’, ‘Mayor of Kingstown’ e ‘1923’), o thriller de espionagem ‘Operação: Lioness’ (‘Special Ops: Lioness’), que conta com um elenco repleto de nomes conhecidos. Como o da protagonista e produtora executiva da série, Zoe Saldaña (a Gamora, de ‘Guardiões da Galáxia’; e a Neytiri, de ‘Avatar’), o vencedor do Oscar Morgan Freeman e a vencedora do Oscar e produtora executiva Nicole Kidman. ‘Special Ops: Lioness’, é produzido pela MTV Entertainment Studios e 101 Studios para a Paramount+.



A série, à qual tive acesso ao episódio piloto em primeira mão, é inspirada em um programa militar real dos EUA, e acompanha a vida de uma personagem fictícia Joe (Saldaña) enquanto ela tenta equilibrar sua vida pessoal e profissional como a ponta da lança da CIA na guerra contra o terror. O Programa Leoa, supervisionado por Kaitlyn Meade (Kidman) e Donald Westfield (Michael Kelly), recruta uma agressiva Marine Raider chamada Cruz (Laysla De Oliveira) para operar disfarçada, ao lado de Joe, entre os mediadores de poder do terrorismo de Estado, nos esforços da CIA para impedir o próximo 9/11.



‘Operação: Lioness’ tem produção executiva de Taylor Sheridan, Zoe Saldaña, Nicole Kidman e John Hillcoat. É a mais recente adição à crescente lista de Sheridan na Paramount+, que inclui os já citados ‘1923’, ‘1883’, ‘Mayor of Kingstown’ e ‘Tulsa King’, bem como as próximas séries ‘Lawmen: Bass Reeves’ e ‘Land Man’. O cara realmente não para de produzir.



Para quem gosta de aventuras militares, ‘Operação: Lioness’ tem cenas explosivas e tensas, nível de cinema. No episódio piloto, dirigido por John Hillcoat (de ‘Os Infratores’), as coisas dão errado para Joe e sua equipe durante uma missão e ela fica arrasada. Ao voltar para casa, enfrenta desafios em sua vida familiar, enquanto precisa escolher uma nova recruta (que, será a rebelde Cruz). A série terá 8 episódios, com um novo estreando todo domingo.



STREAMINGS+

*’Guardiões da Galáxia’, volume 3’, entra no Disney+ dia 2 de agosto.

*Depois do HBO Max, o Telecine chega ao Prime Video Channels, por uma assinatura mensal no valor de R$ 29,90.

O curta-metragem 'As miçangas', de Rafaela Camelo e Emanuel Lavorne, terá estreia nacional no Cabíria Festival, que também está online (Foto: Divulgação/ Cabíria Festival)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

O episódio sobre o Teatro Oficina chega gratuitamente ao Curta!On, na Claro TV, na pasta ‘Degustação’, e fica até 10 de agosto.Pelo segundo ano consecutivo, o Cabíria Festival será realizado em São Paulo em formato híbrido, com programação de 18 a 21 de julho entre a Cinemateca Brasileira e a ESPM; e online até 23 de julho na Spcine Play, no Telecine e na MUBI, para todo o Brasil.O Prime Video anunciou que a segunda temporada de ‘A roda do tempo’ estreia na plataforma no dia 1° de setembro.A HBO Max anunciou que a segunda temporada da série original ‘30 Moedas’, com direção de Álex de la Iglesia, que também assina o roteiro, tem estreia agendada para outubro na HBO e HBO Max.O ator e comediante Joel McHale (‘Community’) faz seu retorno ao E! Entertainment (onde apresentou, por anos, o ‘The Soup’) como apresentador ‘Celebrity Beef’, um programa de culinária com tretas pessoais, que estreia neste sábado, dia 22 de julho, às 12h20.O Prime Video anunciou a nova série ‘Betty, a feia’, baseada na conhecida novela mexicana. Ela estará disponível exclusivamente no Prime Video em mais de 240 países, e territórios ao redor do mundo, em 2024. A nova série conta a história de Beatriz Pinzón Solano, a Betty Feia, 20 anos depois do final da novela original.No dia 26 de julho estreia no Disney+, com todos os episódios, ‘Art Attack!: modo desafio’, a nova série da plataforma integralmente realizada na América Latina, combinando elementos de reality e game show, com divertidos desafios artísticos.O canal Nick Jr. anunciou a nova série infantil ‘Música de brinquedo’, com a banda mineira Pato Fu e o Grupo Giramundo - Teatro de Bonecos. ‘Música de brinquedo’ tem estreia confirmada para o dia 5 de agosto, às 12h30, no canal Nick Jr.A terceira temporada de ‘Only Murders in the Building’ chega ao Hulu no dia 8 de agosto. Aqui, logo depois, no Star+A Soul TV (streaming gratuito via app) está com seis novos canais: TVC, Pix TV, TV Adorar, Veza TV, Veon TV e Play TV.