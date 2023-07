‘Flamin hot’ conta a verdadeira história do salgadinho caliente que salvou fábrica da falência

É cada vez maior o número de filmes baseados em fatos reais sobre marcas de sucesso, seja no mundo da internet ou fora dele. Uma das mais curiosas, reais e engraçadas é a contada no longa ‘Flamin hot: o sabor que mudou a história’ (‘Flamin hot’, 2023), que conta a história do humilde (mas esperto) zelador Richard Montañez, e como ele revolucionou a indústria de alimentos ao ter uma simples ideia que estava na cara de todos. O filme está disponível nas plataformas irmãs Disney+ e Star+



Dirigido pela conhecida atriz e produtora Eva Longoria (ela mesma, da série de sucesso ‘Desperate housewives’), ‘Flamin Hot’ mostra Richard Montañez (Jesse Garcia), um zelador da Frito-Lay (fabricante de salgadinhos mundialmente famosos como Cheetos e Doritos), que, ao invocar suas raízes hispânicas para criar o Flamin’ Hot Cheetos, salvou a fábrica da falência (nos difíceis anos 80, nos EUA do ‘Reaganomics’). Ele teve a ideia ao notar que sua gente botava molho de pimenta em tudo. Mas, nos supermercados, não existia nenhum salgadinho apimentado.



Depois de vários empregos sem futuro -- e até envolvimento com o tráfico de drogas --, a vida de Montañez começou a mudar quando, aos 18 anos, foi contratado para ser zelador da Frito-Lay, por dica de um amigo. Durante seus anos na fábrica, ele notou que havia essa lacuna para o público ‘moreno’, da imensa população latina. Então Montañez, filho de imigrantes mexicanos, nascido na California, resolve testar a sua própria receita e, depois, tentar vendê-la para o CEO da empresa.



Quando Montañez mostrou sua ideia ao chefão da companhia da época, Roger Enrico (feito por Tony Shaloub, de ‘Monk’), foi convidado a fazer uma apresentação para vender a ideia. Convenceu. Mas, no começo, o Cheetos Flamin´Hot foi um fracasso de vendas, por falta de publicidade. Contudo, Montañez armou um esquema próprio de divulgação na sua comunidade e, em 1992, o novo sabor do salgadinho estourou nos Estados Unidos, levando o sabor latino ao país, salvando a fábrica e gerando bilhões. Assim, Richard foi de zelador a vice-presidente de marketing multicultural da PepsiCo. Final feliz.



STREAMINGS+

*Após cineastas como Steven Spielberg, Francis Ford Coppola e Paul Thomas Anderson se manifestarem contra o fim do canal TCM, nos Estados Unidos, o CEO da Warner Bros. Discovery, David Vaszlav, disse que o canal vai continuar. Já aqui no Brasil (e América Latina em geral), o canal continua no ar com aquela péssima qualidade de imagem, que parece de VHS; se sair do ar, ninguém notará.



A Mostra Fellini vai até dia 12, no Estação Botafogo, com 11 filmes (Foto: Divulgação)

*Após algum tempo disponível em lojas de aplicativos, com sua versão original, a plataforma de streaming Run:time entrou no Brasil, oficialmente. E como sempre, totalmente gratuita (séries e filmes), com direito a transmissão ao vivo do canal Record News

- O ator Kevin Bacon vai estrelar uma série de terror para o Prime Video, chamada ‘The Bondsman’, ainda sem previsão de estreia.



*Aliás, o Prime Video e a Warner Bros. Discovery anunciaram que a HBO Max já está disponível nos Prime Video Channels Brasil e México. O Prime Video oferece um período de teste gratuito de 7 dias para HBO Max nos dois países, e a assinatura mensal é de R$ 34,90 no Brasil (há promoção para anual). Mas, atenção: não é o app avulso HBO Max (que falta no firestick), para quem já tem assinatura. É apenas para novos assinantes. Não dá para fazer login por lá.



*O Star+ divulgou em suas redes sociais a data de estreia da quarta temporada da série nacional ‘Impuros’: ela chegará, exclusivamente na plataforma, em 30 de agosto. Bruna Marquezine está no elenco.



*Nesse domingo, dia 9 de julho, estreia na HBO Max e na HBO, às 22h, a série documental ‘Massacre na escola – A tragédia das meninas de Realengo’, uma coprodução da Giros Filmes e Warner Bros. Discovery, dirigida por Bianca Lenti. Com quatro episódios, a série acompanha o antes e o depois das vítimas da tragédia e seus familiares.



*Samsung TV Plus – streaming gratuito das Smart TVs da marca (semelhante ao LG Channels) – anuncia a chegada de mais um parceiro dentro da plataforma: o SBT, estreando no segmento de canais FAST (Free-ad Supported Streaming TV), com a TV Zyn, que já está disponível no serviço da Samsung, na plataforma Tizen.



*Até o dia 12 de julho, o Estação NET Botafogo exibe 11 filmes do mestre do cinema italiano Federico Fellini. Quatro sessões diárias.



