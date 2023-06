Nos 35 anos de morte do Chacrinha, o Canal Brasil homenageia o inimitável nesta sexta

Chacrinha é uma das figuras mais importantes da história da comunicação brasileira. E o Canal Brasil vai homenagear o apresentador nesta sexta-feira, dia 30 de junho, quando se completam 35 anos de sua morte. Para lembrar a carreira do personagem que revolucionou o rádio e a TV, será exibida uma maratona. O documentário "Chacrinha – Eu vim para confundir e não para explicar” e a ficção “Chacrinha – A série” vão ao ar em sequência.

O filme dirigido por Claudio Manoel e Micael Langer remonta o legado de Chacrinha na televisão, e também traz trechos de sua vida pessoal. Por meio de depoimentos e imagens de arquivo, o documentário revela a história por trás das câmeras e as facetas do homem que é um dos personagens mais interessantes do cenário cultural nacional. Luciano Huck, Angélica e Gugu Liberato são alguns dos depoentes.

Já a série, estrelada por Stepan Nercessian (que fez o Velho Guerreiro também no teatro e cinema) e Eduardo Sterblitch, que vivem Abelardo Barbosa em fases diferentes, mostra a personalidade do revolucionário comunicador e a do homem por trás do visual irreverente e inconfundível. A produção acompanha o personagem desde sua estreia no rádio até seu auge na televisão. Controvérsias também existiram, quando artistas eram convencidos a fazer parte da caravana de shows do apresentador em troca de exposição na TV.



Nascido em Surubim, interior de Pernambuco, em 1917, José Abelardo Barbosa de Medeiros, o Chacrinha, mudou a história da comunicação no Brasil. Começou sua carreira no rádio, mas foi na televisão que se consagrou como um dos maiores nomes da cultura popular brasileira. Com bordões memoráveis, visual extravagante e senso de humor único, os programas de auditório apresentados por Chacrinha foram fenômenos entre as décadas de 1950 e 1980.

“Chacrinha – Eu vim para confundir e não para explicar” (2021) (88’)

Horário: Sexta, 30/06, às 9h20

Classificação: 12 anos

Direção: Claudio Manoel e Micael Langer

Sinopse: A trajetória de um dos maiores comunicadores do rádio e da televisão brasileiros. O Velho Guerreiro é compreendido desde o início de sua trajetória artística, passando pelos tempos difíceis até chegar à consagração nacional.

“Chacrinha – A série”

Horário: Sexta, 30/06, às 10h50 (4 episódios em sequência)

Classificação: 12 anos

Direção: Andrucha Waddington

Sinopse: A minissérie mostra a personalidade mítica do comunicador revolucionário e inovador, que mudou a forma de fazer TV no Brasil; e a do homem por trás do visual irreverente e inconfundível.

